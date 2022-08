À l’intérieur de la charmante maison de campagne anglaise de Sienna Miller

Écrit par Léa Dolan, CNN

L’actrice britannique Sienna Miller n’est pas une nouvelle venue à la campagne. En fait, elle a acheté son refuge rural idyllique il y a plus de dix ans. L’achat est intervenu après que la grande industrie de Miller a cassé “Alfie” (2004) et “Layer Cake” (2004); une relation brève mais très médiatisée avec la co-star Jude Law et son onction ultérieure en tant que l’une des “It Girl” des années 2000 à Londres. “C’était une époque où la presse attirait beaucoup l’attention sur moi, et je voulais un endroit où m’évader”, a expliqué Miller, dans une interview exclusive avec Architectural Digest pour son numéro annuel de style de septembre. “J’ai acheté la maison sur un coup de tête – elle offre un sanctuaire. Je voulais aussi un endroit où la famille et les amis pourraient se réunir. Il y a un sentiment stimulant ; c’est une maison avec un cœur”, a déclaré la star de la couverture.

“Quand j’ai entendu dire que Sienna Miller avait récemment restauré et décoré sa maison de campagne anglaise du XVIe siècle, après l’avoir laissée intacte pendant près d’une décennie, j’ai été ravie de la présenter sur notre couverture”, a déclaré la directrice éditoriale mondiale d’Architectural Digest, Amy Astley. CNN par e-mail. “Sienna a un sens du style très naturel et personnel, et son esthétique charmante a complètement transformé le chalet en une escapade chaleureuse, confortable et romantique.”

Miller dit que son escapade à la campagne “a un sentiment stimulant; c’est une maison avec un cœur”. Le crédit: Simon Upton

Pendant le verrouillage, le cottage au toit de chaume a reçu un nouveau souffle grâce au vieil ami et premier employeur par intérim de Miller, Gaby Dellal : un réalisateur de cinéma et de théâtre qui a le don de trouver des pièces uniques dans des chantiers de récupération et récupérées. marchands de marchandises. Bien que n’étant pas un architecte d’intérieur professionnel, les propres maisons meublées avec art de Dellal à Londres et à Cornwall ont suffi à convaincre Miller. “Je voulais une maison Gaby !” dit-elle.

Des affrontements de couleurs astucieux et un penchant pour les meubles vintage donnent à l’espace une apparence élégante mais sans effort. Le crédit: Simon Upton

Tout comme le sens de la mode renommé de l’acteur, la retraite bucolique de Miller est chic sans effort – une apparence que nous savons maintenant nécessite beaucoup de travail. Le décor – un contraste de couleurs éclectique ici (voir ci-dessus: sa cuisine rose et verte), un évier antique là-bas – semble être un heureux accident, mais cela a en fait pris beaucoup de temps à Dellal. De la cuisson des poutres structurelles du bâtiment afin d’obtenir la bonne teinte de bois (“Toutes les poutres étaient noires, ce que je ne peux pas supporter. Nous avons donc brûlé le noir – c’est tellement plus doux”, a déclaré Dellal) à insister sur chaque tapis kilim vintage teint avec des colorants végétaux entièrement naturels, la maison de Miller est une classe de maître dans une conservation parfaitement imparfaite.

Sienna Miller est la vedette du numéro de septembre de Style d’Architectural Digest cette année. Le crédit: Simon Upton

Les chambres sont également un trésor de trouvailles vintage, des vingt fenêtres Crittal à ossature d’acier Dellal trouvées sur eBay et le séparateur de pièce victorien recouvert de chintz vert et violet, au papier peint inspiré de la céramique bleue et blanche datant du années 1950. Miller, qui vivait à New York pendant le confinement, n’a pas pu visiter le site pendant 6 mois pendant la reconstruction. “Je n’arrivais pas à croire à la transformation, je savais qu’elle avait un énorme potentiel, mais en arrivant à voir cette prairie devant la maison plantée de fleurs sauvages, j’ai commencé à pleurer”, a-t-elle déclaré. “Et tout a été réalisé en si peu de temps. Gaby est une véritable artiste. Tout a une histoire, comme les armoires de cuisine qui ont été fabriquées à partir de vieux bureaux d’école, et il y a un vrai sentiment d’appartenance – c’est un art retraite mais en aucun cas précieux. Chaque fois que je séjourne ici, je découvre de nouveaux aspects.”