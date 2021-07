À l’intérieur de la cérémonie de pendaison de crémaillère de fantaisie de la star de ‘KGF 2’ et de sa femme Radhika! | Nouvelles régionales

New Delhi: L’acteur Kannada Yash ou Rocking Star a récemment emménagé dans une nouvelle maison à Bengaluru avec sa femme et actrice Radhika Pandit. Ils ont effectué leur cérémonie de pendaison de crémaillère le jeudi 1er juillet et, fait intéressant, les photos de l’événement ont fait le tour des internautes. Sur les photos virales, Yash, sa femme Radhika et sa mère Pushpa participent aux rituels de pendaison de crémaillère.

Selon certaines informations, la nouvelle maison de l’acteur est située à Prestige Golf Apartments, à Bangalore. D’après les photos, la maison est spacieuse et bien éclairée avec un intérieur impeccable.

Découvrez les images virales de leur pendaison de crémaillère:

Aujourd’hui @TheNameIsYash & @RadhikaPandith7 Fini la cérémonie d’ouverture de leur nouvelle maison. En voici quelques photos #KGFChapter2 pic.twitter.com/Yxw6ZQ9LNw – Nikil Murukan (@onlynikil) 1er juillet 2021

Sur le plan du travail, Yash sera ensuite vu dans ‘KGF Chapter 2’ qui est une suite du film à succès de Kannada ‘KGF: Chapter 1’ et les fans sont ravis de revoir Yash à l’écran. La première partie du film mettait en vedette Yash aux côtés de Tamannaah Bhatia et Ananth Nag.

Bien que la suite était prévue pour une sortie en salles, le début de la pandémie de COVID-19 avait interrompu sa sortie pendant un certain temps. Bien qu’il y ait eu des rumeurs d’une sortie OTT, les créateurs l’ont niée et ont déclaré que le film était destiné à la sortie sur grand écran. Fait intéressant, le film met en vedette l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt en tant qu’antagoniste principal.