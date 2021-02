« Le plus dur d’être une enfant star est d’abandonner son enfance. Vous n’avez pas d’enfance, vraiment », a déclaré Diamond en 2013. « Vous êtes un artiste, vous devez connaître vos répliques et répéter et pratiquer, faire Bien sûr, vous êtes le plus drôle et le meilleur que vous puissiez être. Parce que si vous n’êtes pas drôle, vous pourriez être remplacé. «

Bien que son temps en tant que Screech soit enfin terminé, il y avait un refus généralisé de le voir comme autre chose. Ainsi, au début des années 2000, Diamond a tenté un changement de marque sévère dans l’espoir de se distancer du personnage gawky. Informé qu’il était par une adolescence qui le conditionnait à faire tout ce qu’il fallait pour garder l’attention sur lui, Diamond a passé les années suivantes à explorer des coins de plus en plus désespérés de l’industrie.

Il a participé au quelque peu démoralisant Célébrité boxe 2, battant un beaucoup plus âgé Ron Palillo de Bienvenue, Kotter célébrité. Il a joué le méchant sur une saison de Celebrity Fit Club. Il a concouru aux côtés Dennis Rodman et Frank Stallone sur Hulk Hogande Lutte de championnat de célébrités. Et puis il a sorti une sex tape.

Screeched – Sauvé par l’odeur est sorti en 2006, avec Diamond et deux femmes. Initialement, il a affirmé que la bande avait été divulguée par une personne liée à un de ses amis qui organisait des «rassemblements mensuels» échangeant des bandes sexuelles pour gagner des points en fonction du contenu. «Nous le faisons presque comme au poker. [The tape] aurait pu être laissé de côté chez n’importe qui, machine, ordinateur, « Diamond m’a dit à l’époque.

Cependant, pendant son Où sont-ils maintenant? interview en 2013, il a admis que le tout avait été orchestré pour gagner de l’argent et que l’homme nu dans la vidéo était en fait un doublé. « C’est la chose qui me gêne le plus », a-t-il ajouté. « La rumeur qui, je pense, a été diffusée à la télévision était que Paris Hilton avait fait 14 millions de dollars [her] sex tape. Mon copain a dit: «Quatorze millions? Saint fume! Où est la sex tape Screech? Vous devez valoir au moins un million. Je me suis dit: ‘Ouais, peut-être’ … J’en ai retiré de l’argent, mais ça n’en valait pas la peine. «