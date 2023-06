À l’intérieur de la célébration du championnat des Nuggets: « Un moment immaculé »

DENVER – Les matchs de basket sont souvent décidés par l’équipe qui a les joueurs les plus dynamiques. Les résultats dépendent des étoiles qui brillent le plus et de celles qui s’élèvent au-dessus des autres.

Les célébrations, en revanche, sont démocratiques. Tout le monde fait la fête, et c’est exactement ce que les Nuggets ont fait lundi soir.

Peu importait que vous soyez une superstar, comme le double MVP de la ligue Nikola Jokić, qui a dansé dans les vestiaires en portant uniquement ses sous-vêtements. Peu importait que vous soyez le responsable de l’équipement Sparky Gonzales, pour qui le vestiaire a éclaté lorsqu’il a remporté le trophée Larry O’Brien. Ils étaient tous champions.

« Je suis simplement fier de tout le monde », a déclaré la recrue Christian Braun, qui a conquis les fans de Denver avec ses jeux rapides et ses éclats explosifs.

La célébration a commencé avec Kentavious Caldwell-Pope dribblant le chronomètre et lançant le ballon en l’air. En peu de temps, le terrain de la Ball Arena était plein de monde et d’équipement. Les travailleurs ont rapidement construit une scène où les Nuggets pourraient accepter le prix pour lequel ils avaient travaillé toute la saison. Les êtres chers affluaient sur le bois dur.

Michael Porter Jr. a trouvé sa mère, Lisa, et l’a attrapée pour un câlin. Il a également retiré son maillot porté par le jeu, le remettant aux membres de sa famille, qui se sont rassemblés près du panier où la tentative de 3 points de Jimmy Butler a raté avec 17 secondes à jouer.

Puis Porter a rejoint ses coéquipiers sur scène pour la remise du trophée, où les Nuggets ont finalement pu accepter le trophée du championnat. Des larmes coulaient du visage de Jamal Murray alors qu’il parlait à la télévision nationale. Ish Smith a dansé de joie et l’entraîneur Michael Malone s’est échappé un instant pour embrasser sa famille.

Quand Aaron Gordon a quitté la scène, il a embrassé Tim Kennedy, son entraîneur au lycée Archbishop Mitty de San Jose, en Californie. Kennedy a crédité les Nuggets d’avoir fait ressortir l’altruisme de Gordon et sa volonté de faire tout ce qu’il fallait pour gagner. L’équipe a acquis Gordon d’Orlando en 2021, et cela convenait parfaitement à l’attaquant.

« Tu l’as fait, bébé », a déclaré Kennedy à son ancien joueur.

À proximité, le centre de réserve DeAndre Jordan, qui est entré dans le match 5 avec Jokić et Gordon en faute, a saisi son ami de longue date Tobe Nwigwe pour célébrer.

« C’est un moment immaculé », a déclaré Nwigwe.

Porter a tenu son petit neveu avant de quitter le tribunal, puis s’est dirigé vers le tunnel. Le quart-arrière des Broncos, Russell Wilson, attendait là et a demandé une photo. Porter Jr. a joyeusement accepté, montrant à la caméra un signe de paix alors que Wilson vomissait un n ° 1.

Petit à petit, chaque joueur se dirige vers le vestiaire, où les attendent cigares et bouteilles de champagne Moët. Bientôt, l’odeur de la fumée emplit la pièce. Les joueurs et les membres du personnel ont périodiquement sauté des bouteilles, tirant des cris alors qu’ils pulvérisaient tout le monde sur le site.

Josh Kroenke, membre du groupe de propriétaires de l’équipe, a allumé des cigares et célébré avec ses joueurs. Il a dansé avec sa langue à un moment donné, établissant un contact visuel avec un Gordon souriant.

Les Nuggets avaient fait une course vers la finale de la Conférence Ouest 2020, mais Murray a déchiré son ACL la saison suivante, le gardant à l’écart des séries éliminatoires de 2021 et 22. Porter a également un historique de blessures mouvementé avec trois chirurgies du dos à seulement 24 ans.

Tout ce que Kroenke voulait entrer cette saison était de voir ce que l’équipe pouvait accomplir avec la santé. Il a réalisé son souhait et les résultats ont été magiques : un record de 16-4 en séries éliminatoires et le premier titre de l’histoire de la franchise.

« Je suis simplement heureux pour toutes les personnes impliquées », a déclaré son père, Stan, le propriétaire de l’équipe. « La ville n’a pas eu de championnat (de basket-ball) depuis 47 ans. Ils en ont un.

Lorsqu’on lui a demandé pour quel joueur il se sentait le plus heureux, Josh Kroenke n’a pas pu en choisir un seul. Ils ont tous des histoires incroyables, dit-il.

Cela va au-delà des étoiles. Prenez Reggie Jackson, du Colorado, qui avait les larmes aux yeux sur le terrain après le match, par exemple. Il a fait une finale de la NBA avec Oklahoma City sa saison recrue, perdant la série 2012 contre Miami. À ce moment-là, il pensait qu’il était destiné à une dynastie – « Je pensais que nous allions être les Guerriers », a-t-il dit – mais ce n’était pas son chemin. Le joueur de 33 ans, écarté à la mi-saison par les Clippers, n’a fait une autre finale que cet été.

Il n’a pas joué dans le cinquième match décisif de la série 94-89, mais cela n’a pas enlevé sa joie.

« Pour boucler la boucle et gagner à domicile, je n’aurais jamais rêvé de ça », a-t-il déclaré en attrapant un cigare dans le vestiaire. « C’est spécial. »

Il ne peut pas attendre les réunions d’équipe dans les années à venir, a-t-il ajouté.

Le gardien recrue Peyton Watson, qui se promenait torse nu avec une paire de chaînes en argent, a trouvé le trophée plus lourd que prévu. Il a qualifié la victoire d’expérience « une fois dans une vie » avant de modifier sa déclaration : Il pense que ce groupe a plus à accomplir dans les années à venir.

« Nous allons célébrer ce soir », a-t-il dit, « mais nous ne sommes pas satisfaits. »

Thomas Bryant a erré dans le vestiaire, appelant sporadiquement ses proches sur FaceTime.

« Nous avons gagné cette putain de mère! » a-t-il crié dans son téléphone à un moment donné.

Bruce Brown a exprimé sa joie pour les trois hommes d’État les plus âgés de l’équipe : Jeff Green, 36 ans, Jordan, 34 ans, et Ish Smith, 34 ans, qui est le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir joué pour 13 équipes. Les trois vétérans se sont réunis pour une photo avec le trophée, au grand plaisir de Jokić, qui a couru pour les rejoindre.

Green, surnommé « Oncle Jeff », a crié à un moment donné que les gens pouvaient désormais l’appeler « Oncle Champ ».

« Ce sont mes gars », a déclaré Smith à propos de Green et Jordan. « Je les aime. J’aime leurs familles. Ils ont été formidables. Ma femme, mes enfants, ils les aiment. Nous sommes connectés pour la vie.

Toute l’équipe l’est.

Les joueurs entraient et sortaient du vestiaire. Jokić est entré à un moment donné, sa fille dans un bras et le trophée MVP du championnat dans l’autre. Chants de « MVP! » jaillit à travers la pièce.

La célébration ne s’est pas limitée aux joueurs. Les membres de la famille étaient partout tout au long de la soirée, et pas seulement avec leurs proches. L’un des beaux-parents de Jordon a demandé à la chanteuse de renommée mondiale Ciara – lors du match avec Wilson, son mari – une photo et, dans le vestiaire, les deux frères de Jokić ont embrassé Porter sur la tête. La famille de Caldwell-Pope a pris des selfies avec Murray.

De retour dans la course de Denver en 2020, Murray a acquis la réputation de faire des jeux d’embrayage. Ces séries éliminatoires ont montré à quel point il est toujours bon après la déchirure de l’ACL, et il en a profité pour se réjouir de la victoire.

« Tout le monde parlait de Bubble Murray. Tout le monde parlait de Playoff Murray », a-t-il déclaré. « C’est Champ Murray maintenant. Tu ferais mieux de l’aborder correctement.

Le garde a subi une brûlure au sol lors du troisième match de la série, entraînant une vilaine coupure à la paume. Au cours de la célébration, il a vite appris que les plaies ouvertes ne font pas bon ménage avec l’alcool.

« Ma main est en feu ! » cria-t-il avec un sourire.

Mais, avec ce que représentait le champagne, il n’en aurait pas eu autrement.

(Photo de Michael Malone : Isaiah J. Downing / USA Today)