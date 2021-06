À l’intérieur de la célébration du 49e anniversaire de la star de RHONJ Teresa Giudice avec les costars de Bravo mettant en vedette un gâteau YSL et des cierges magiques

À L’INTÉRIEUR de la star de The Real Housewives of New Jersey, la célébration du 49e anniversaire de Teresa Giudice avec ses co-vedettes de Bravo comprenait un gâteau Yves Saint Laurent et des cierges magiques.

Thérèse, 49 ans, a partagé une vidéo et des photos de sa fête d’anniversaire dans une multitude de Histoires Instagram.

7 Teresa glamour pour sa fête d’anniversaire Crédit : Instagram

7 Les invités ont eu des fruits de mer et des boissons à la fête d’anniversaire de Teresa Crédit : Instagram

le RHONJ La star a organisé une grande fête flashy environ un mois après sa date de naissance le 18 mai.

La personnalité de la télévision a fait des bisous à la caméra alors qu’elle était glamour et abasourdie dans son haut fantaisie et sa jupe blanche étriquée.

La foule a dégusté des assiettes de poisson, des huîtres et des crevettes à leurs tables, accompagnées d’une bouteille de champagne.

Au moment de souffler les bougies, des cierges magiques ont illuminé la pièce alors que le gâteau d’anniversaire, en forme d’ananas, était placé sur la table de la star de la télévision.

7 Le gâteau d’anniversaire est arrivé avec des cierges magiques Crédit : Instagram

7 Teresa a célébré avec les acteurs et l’équipe de son émission Bravo Crédit : Instagram

Le copain formateur de Teresa, Patrice Vignola, la maquilleuse Priscilla DiStasio, faisaient partie des invités qui ont assisté à la fête d’anniversaire.

Les coéquipiers de la star de la télé – Edel Di Gangi, Priscilla DiStasio, 38 ans, Dolores Catane, 50 et Jennifer Aydin, 44, – a également participé à la fête.

L’amie de l’agent immobilier de Teresa Caroline Rauseo, était également un invité à la fête, ce qui a ajouté à la spéculation selon laquelle l’agent immobilier se verra confier un poste à temps plein dans l’émission.

le Bravo et Cocktails Instagram Le compte a annoncé la nouvelle du casting et a affirmé que Caroline avait des liens étroits avec de nombreuses femmes au foyer.

7 Teresa et Joe ont posé pour une photo ensemble Crédit : Getty

L’agent immobilier s’est rendu aux Bahamas avec Teresa et a été suivi par Jennifer, Delores et Mélissa Gorga, 42 ans, sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, Joe Guide, 49 ans, a finalisé son divorce avec Teresa en septembre.

Teresa sort actuellement avec son petit ami Luis Ruelas, 46 ans, qui taquine l’avenir « Voeux matrimoniaux.«

En novembre, la star de Bravo a confirmé qu’elle était dans un nouvelle relation quand elle a sous-titré sa photo Instagram extrait d’un match de football : « Heureux de révéler mon nouveau petit-ami. »

7 Joe et Teresa photographiés avec Gabriella, Milania, Gia et Audriana Crédit : reportez-vous à la légende

Joe et Teresa partagent leurs filles Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans, Gia, 20 ans et Audriana, 12 ans.

Récemment, Teresa a partagé des extraits de sa routine d’exercice dans un gymnase du New Jersey où Milania était son partenaire d’entraînement.

Teresa s’est entraînée sur l’elliptique pendant que la mère de quatre enfants testait les appareils de musculation.

Les fans ont remarqué que le duo mère/fille passait beaucoup de temps ensemble sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

Le mois dernier, Thérèse est apparu dans celui de sa fille TIC Tac vidéo alors qu’elle célébrait l’anniversaire de l’auteur Standing Strong.

Milania a sous-titré le post: « Joyeux anniversaire à mon meilleur ami, je t’aime et je ne pourrais jamais assez te remercier pour tout ce que tu fais @teresa_giudice #Inverted #fyp #lookalike. »