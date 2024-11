À L’INTÉRIEUR de la célébration de l’anniversaire « mémorable » de Shah Rukh Khan avec son épouse Gauri Khan et sa fille Suhana Khan ; ne manquez pas la réaction d’Ananya Panday

Shah Rukh Khan fête son 59e anniversaire aujourd’hui, le 2 novembre 2024. Les fans se sont réunis à Mumbai pour célébrer cette journée spéciale avec leur star bien-aimée. Pendant ce temps, Gauri Khan a partagé un message sincère pour son mari, offrant un aperçu d’une soirée vraiment mémorable.

Aujourd’hui, le 2 novembre, Gauri Khan a utilisé son compte Instagram et a partagé quelques photos souhaitant son anniversaire à Shah Rukh Khan. La première photo montre la superstar coupant son gâteau avec sa femme, Gauri, et sa fille Suhana Khan debout de chaque côté. Gauri tient le bras de SRK alors qu’ils profitent du moment ensemble, tandis que Suhana applaudit, pleinement engagée dans la joyeuse célébration.

L’image suivante était plutôt un retour en arrière pour capturer leur moment franc. « Une soirée mémorable hier soir entre amis et en famille… joyeux anniversaire (accompagné de deux émojis coeur rouge) @iamsrk », était sous-titré le message.

Jetez un oeil

Pour l’événement spécial, la star de Devdas a présenté son attrait classique dans un élégant t-shirt entièrement noir et un pantalon assorti, surmonté d’un bonnet élégant. Gauri rayonnait d’élégance dans un magnifique costume traditionnel, tandis que Suhana était éblouissante dans un sari doré scintillant qu’elle avait déjà porté lors du mariage d’Anant Ambani et Radhika Merchant après la fête Diwali de Manish Malhotra en 2023.

Quelques minutes après avoir réagi au message, Suhana Khan et sa meilleure amie Ananya Panday ont laissé tomber des émojis cœur dans la section commentaires.

Jetez un oeil

En plus de cela, plusieurs fans se sont également réjouis du message attendu alors qu’un fan écrivait : « Mes tourtereaux » tandis qu’un autre fan se plaignait gentiment : « Mam hamara gift nhi mila king ki annonce ka wait kr rhe the » et un troisième fan a écrit : « Aww notre anniversaire, mon garçon. »

Il est important de mentionner ici que Pinkvilla a révélé en exclusivité que le réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand, avait organisé une fête d’anniversaire spéciale pour le roi Khan. Des personnalités telles que Katrina Kaif, Shilpa Shetty, Vicky Kaushal et bien d’autres y ont participé.

Sur le plan professionnel, SRK sera ensuite vu dans King de Sujoy Ghosh, marquant sa toute première collaboration avec sa fille. L’artiste bourré d’action assistera à une confrontation épique avec Abhishek Bachchan dans le rôle de l’antagoniste et Abhay Verma, célèbre Munjya, dans un rôle important.

A LIRE AUSSI : À L’INTÉRIEUR de la fête d’anniversaire d’Ananya Panday avec Katrina Kaif-Vicky Kaushal, Varun Dhawan-Natasha Dalal, Sara Ali Khan et plus