À l’intérieur de la capitale sataniste du Royaume-Uni, où le chien du diable et les fantômes ‘terrorisent la ville’… et il y a un lien effrayant avec Harry Potter

À première vue, le petit Bungay pittoresque avec ses salons de thé, ses magasins d’antiquités et ses maisons bien entretenues ne semble pas être un lit chaud pour les adorateurs du diable.

Mais lors du dernier recensement, 70 des habitants de cette communauté rurale du Suffolk ont ​​prétendu être des satanistes.

La ville rurale de Bungay, dans le Suffolk, compterait plus d'adorateurs du diable que n'importe où en Grande-Bretagne

L'intrépide journaliste du Sun, Grant Rollings, examine la pierre du druide, un point de repère local

Lorsque The Sun s’est rendu dans la paisible ville d’East Anglian, il bourdonnait d’apprendre qu’il comptait plus d’adeptes de Lucifer que tout autre endroit en Grande-Bretagne.

Pour la plupart des gens, l’idée que des voisins puissent danser nus autour de pentagrammes ou sacrifier des animaux était déconcertante.

L’un après l’autre, les résidents bien rangés ont souri poliment et ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient aucun lien avec Belzébuth.

Pourtant, alors que nous visitions le bourg, des preuves d’une fascination pour l’occultisme ont commencé à apparaître.

Des histoires de fantômes, de goules, d’un chien démoniaque et d’un rituel pour évoquer les forces obscures ont été racontées.

Avec un habitant sur 120 des 85 000 habitants ayant déclaré que le satanisme était leur religion lors du dernier recensement, il devait y avoir un lien.

“La danse invoque le diable”

Dans la boutique The Chocolate Box, qui porte bien le nom de cette jolie ville, le propriétaire Andrew Leggett-Bond, 57 ans, déclare : « Il y a des histoires selon lesquelles il faut danser autour de la pierre druidique nue pour faire apparaître le diable.

Sa femme Angela, 61 ans, a ajouté: “Le chien noir qui est apparu dans l’église était censé être le diable.”

Un habitant sur 120 des 85 000 habitants a déclaré que le satanisme était sa religion lors du dernier recensement

À l'intérieur de l'église St Mary où la fable du chien noir est née

D’autres ont convenu qu’il y avait des histoires étranges.

Jimmy Alderton, 40 ans, chef au Bigod’s Kitchen près des ruines du château, déclare : « C’est une nouvelle pour moi qu’il y ait des satanistes dans la ville.

“Je n’ai jamais vu de voyous en cape la nuit, juste les adolescents habituels.

“Mais tout le monde connaît la légende du chien noir.”

Le premier arrêt devait alors être l’église historique St Mary, qui n’est plus un lieu de culte chrétien régulier en raison de la baisse du nombre de congrégations.

Parmi les pierres tombales se trouve un rocher bien usé datant de 400 avant JC connu localement sous le nom de Druid Stone.

La légende raconte que si vous dansez douze fois autour du rocher arrondi, également appelé la pierre du diable, puis que vous frappez dessus, Satan lui-même apparaîtra.

Cela, cependant, n’est pas l’histoire la plus infâme associée à l’église.

En 1577, on raconte qu’au cours de la tempête la plus redoutable, un énorme chien aux yeux rouges griffa les portes puis fit irruption sur les fidèles terrifiés.

La rime dit : “Tout en bas de l’église au milieu du feu, Le monstre infernal a volé – Et passant au cahier, Il a tué beaucoup de gens.”

Qu’il s’agisse d’un chien diabolique ou du diable n’est pas clair.

Pub “hanté”

Lorsque vous visitez la ville, le symbole du chien noir apparaît dans les portes et sur les plaques signalétiques.

À côté du marché, il traverse un coup de foudre sur une girouette et l’équipe de football locale est connue sous le nom de The Black Dogs.

Ce n’est pas seulement une légende ancienne, car il y a eu des rapports plus récents de la bête noire errant dans les rues la nuit.

Ce n’est pas une créature que vous souhaiteriez rencontrer car on dit qu’elle est un présage de malheur.

Paul Squire Trevitt affirme que des événements effrayants se sont produits dans son pub

Les habitants se sont penchés sur le mythe du chien noir… certains plus que d'autres

Le propriétaire du pub The Three Tuns, dont les fondations remontent à 1540 et les murs de la cave jusqu’au XIe siècle, pense qu’il pourrait y avoir un lien entre la pierre du diable et les événements fantomatiques dans son établissement.

Paul Squire Trevitt explique : « Il y a 27 entités ou plus dans ce bâtiment. Il y a potentiellement des lignes de laïcs qui traversent le pub depuis la pierre du druide à l’église.

« J’ai vu un brouillard dans la cave et une colonne de lumière de la taille d’un enfant. J’ai vu des orbes et des flammes. Et dans la cave les clefs se balancent toutes seules.

Les flammes pourraient être liées à la destruction du grand incendie de 1688 qui laissa 200 familles sans abri.

Sharon Erskine, la gérante du pub, a corroboré l’histoire du propriétaire en disant : « J’ai entendu des pas et des coups à la porte alors que personne d’autre n’était là.

“Certains membres du personnel refusent de descendre à la cave.”

Ces événements impies soutiennent certainement l’idée que des forces obscures traquent la ville.

Planche Ouija, bougies et sculptures sataniques

Mais y a-t-il des preuves de satanisme ?

À quelques pas du pub The Green Dragon, il y a un signe bien plus solide de l’occultisme.

Derrière le bar se trouve un pentagramme – l’étoile à cinq branches souvent associée au culte du diable.

James Pickford, le propriétaire du pub, a raconté comment un membre du personnel a trouvé le collier satanique en nettoyant il y a quelques semaines.

L’homme de 38 ans, qui a grandi à Bungay, révèle : “Quelqu’un a fait tomber le pentagramme dans le pub.

“Nous le gardons derrière le bar, mais je ne veux pas le gérer.”

La serveuse a également refusé de prendre le pentagramme parce qu’elle était chrétienne.

Plus tard, nous avons été présentés à un adolescent qui prétend avoir vu des preuves de culte satanique dans des hangars désaffectés à la périphérie de Bungay.

Grant avec un pentagramme trouvé dans un pub local

Archie Jones, 18 ans, est tombé sur des objets liés au Seigneur des Ténèbres l’automne dernier à un endroit connu sous le nom de Chicken Roundabout.

Il révèle : « Il y avait une planche Ouija et des bougies. Il y avait des dessins sur le mur de l’étoile et des croix sculptées dans du bois.

Il existe un autre lien secret que la ville partage avec les sorciers et les sorcières.

C’est chez les imprimeurs de livres Clays, vieux de 200 ans, que les livres Harry Potter sont sortis des presses.

Et Grim, un chien noir de jais qui est apparu dans les romans de JK Rowling, pourrait bien avoir été inspiré par la légende du chien noir pour laquelle Bungay est le plus célèbre.

Dans les livres, le professeur Sybil Trelawney décrit Grim comme un “chien géant et spectral qui hante les cimetières”.

On dit également qu’il a inspiré le plus célèbre mystère de Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle, Le Chien des Baskerville.

Les satanistes en hausse

Personne dans la ville n’a admis avoir salué Satan.

Mais cela ne signifie pas qu’ils n’existent pas.

La sorcière blanche Dee Johnson a rencontré des satanistes et a vu des exemples de sacrifices d’animaux dans le sud-est de l’Angleterre.

Elle dit : « Il y a des satanistes. Il y a des gens attirés par le pouvoir et la tradition. Je les ai rencontrés, avec des tatouages ​​de Satan et des symboles occultes.

“Je suis d’accord avec eux s’ils ne font de mal à personne.

« Mais il existe des exemples de sacrifices d’animaux qui pourraient être l’œuvre de satanistes.

« Près de moi, j’ai trouvé des lapins qui avaient été tués et qui avaient des symboles occultes. J’ai vu ça de mes propres yeux.

“Certaines personnes sont attirées par le côté obscur.”

La grande prêtresse wiccane de 59 ans de St Albans, Herts, dit que des gens de tous horizons s’intéressent à la sorcellerie.

La légende du chien noir figure en bonne place dans Bungay, y compris une rime affichée sur une plaque et une image de la bête sur des panneaux.

Une effigie du chien noir est transportée dans la ville lors du festival annuel Black Shuck

Elle explique : « J’enseigne la sorcellerie et elle est plus populaire que jamais. J’enseigne à des célébrités, des médecins, des infirmières, des professeurs, des coiffeurs, des femmes d’affaires qui veulent pouvoir et connaissances, etc.

L’Église de Satan pensait que les habitants de Bungay pourraient “rire” en nommant le satanisme comme leur religion.

Mais la secte anti-autorité insiste sur le fait que ses partisans augmentent et que ses croyances doivent être prises plus au sérieux.

Le mage Peter H. Gilmore, grand prêtre de l’Église de Satan, déclare : « Le satanisme est une religion en pleine croissance, en particulier depuis que nous avons vu notre littérature traduite dans de nombreuses langues, et il trouve souvent des gens de nombreuses nations qui se voient reflétés dans notre écrits, qui pourraient se considérer comme des satanistes sans rejoindre notre organisation.

“Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation du nombre d’activistes qui se disent” satanistes “, comme une forme de rébellion – une tentative de résister à ce qu’ils considèrent comme des organisations religieuses autoritaires et intolérantes.”

Fête de la peur

Quelle que soit la vérité, la ville du Suffolk est fière de ses liens avec des forces mystérieuses.

L’été dernier, ils ont lancé le Black Shuck Festival, qui célèbre le chien noir diabolique qui maraudait à travers la ville.

Il y a un plan pour un autre festival cet été et les habitants collectent des fonds pour une sculpture en bronze du chien tueur.

L’organisateur Stuart Pearson-Wright, qui vit dans la région depuis huit ans, déclare : « La région est très riche en folklore, en histoires surnaturelles et fantômes et en cette incroyable histoire de Black Shuck, qui est essentiellement une légende de loup-garou.

“L’année dernière, nous avions prévu de brûler l’effigie de Black Shuck, mais les pompiers ont dit que nous ne pouvions pas.”

Peut-être que quelques habitants de la ville pensaient que mettre le satanisme sur leur formulaire de recensement aiderait cette légende à se développer.

Ou peut-être ont-ils été entraînés dans l’occultisme par toutes les légendes.