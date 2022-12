À l’intérieur de la capitale de la pauvreté alimentaire au Royaume-Uni, où les habitants vivent de pains de 10 pence et les trafiquants de drogue affligent les acheteurs terrifiés

ÉTOUFFÉ de graffitis, un magasin fermé ramasse des ordures devant sa porte tandis qu’un landau cassé et un réfrigérateur abandonné jonchent un trottoir à proximité.

Mais pour les habitants de Hodge Hill – à seulement quatre miles du centre-ville de Birmingham – les problèmes sont plus profonds que les débris dans les rues fatiguées et la disparition de la rue principale autrefois animée.

Des ordures sont jetées à l’extérieur d’un bâtiment délabré à Hodge Hill, près de Birmingham Crédit : fourni

De nombreux magasins sont vides et couverts de graffitis Crédit : fourni

La banlieue a été désignée comme la pire zone d’Angleterre pour l’accès à une nourriture abordable dans un nouveau Which ? enquête, avec des habitants en difficulté qui dépendent des dons, des banques alimentaires et des magasins de charité.

Plutôt qu’une crise du coût de la vie, les habitants décrivent la situation comme un coût de survie à la crise, les personnes n’ayant pas les moyens de se payer des produits de base comme la nourriture et le chauffage.

Au milieu d’un hiver déjà maussade, certains sont obligés de choisir entre les deux, tandis que d’autres travaillent de plus longues heures juste pour nourrir leur famille.

L’enquête a classé 100% des zones de Hodge Hill comme «lieux prioritaires», ce qui signifie que les résidents ont besoin de plus d’aide.

Il n’y a pas de grands supermarchés à moins de deux miles, et ceux-ci ne sont pas facilement accessibles en bus.

Une augmentation de la précarité énergétique et un mauvais service de livraison signifient qu’il est particulièrement difficile pour les gens d’accéder à une nourriture abordable.

L’année dernière, la banque alimentaire locale Aston and Nechells a aidé environ 75 personnes par semaine. Il en aide désormais plus de 200.

Vivre sur des autocollants jaunes

Henry Woolley s’appuie sur des articles collés jaunes chez Tesco Crédit : Caters

Déchets empilés sur une terrasse abandonnée Crédit : Caters

Un local, Henry Woolley, 78 ans, raconte au Sun qu’il vit avec des produits d’autocollants jaunes à prix réduit de son Tesco local.

Il explique : « Ma femme et moi irons à 19 heures parce que c’est à ce moment-là qu’ils notent la nourriture et que c’est nettement moins cher.

« Tout ce que je reçois, c’est ma pension et tout le monde est après une bonne affaire, mais nous viendrons ici et verrons ce que nous pouvons trouver.

“Vous verrez une miche de pain pour 10p et c’est ce que nous devons faire, nous devons compter sur la nourriture à prix réduit.

“Tout ce que j’ai, c’est ma pension et c’est de cela que je vis. Les gens ont besoin d’un soutien et d’une aide supplémentaires.

“Je ne veux pas baisser mon chauffage parce que je ne veux pas faire d’hypothermie.”

Peur d’allumer le chauffage

Tikka Khan s’enveloppe dans des couvertures pour éviter de chauffer sa maison Crédit : Caters

Des graffitis sur des volets au centre de Hodge Hill Crédit : Caters

Un autre habitant de la région, Tikka Khan, âgé de 82 ans, qui vit à Hodge Hill depuis 60 ans, a remarqué des changements drastiques dans la région qu’il attribue à la crise du coût de la vie.

Ses yeux fatigués et inquiets racontent l’histoire d’un homme qui veut simplement de l’aide pour sa génération, et le reste du pays – qui, selon lui, est constamment “maltraité” par ceux qui sont capables d’imposer un véritable changement.

“On ne peut pas y faire grand-chose. J’ai dû faire des économies, et j’ai beaucoup remarqué la hausse des prix alimentaires, c’est dur”, nous dit Tikka.

“Je dois reporter l’achat de vêtements et ne pas allumer mon chauffage, quelques couvertures suffiront.

“Le gouvernement a tellement d’excuses pour la hausse des coûts, et j’ai dû réduire les choses à mesure que les prix des denrées alimentaires augmentaient – ils augmentent toujours.

“La seule chose qui tombe à la minute, c’est la pluie.”

Bouée de sauvetage de magasin de charité

Le centre commercial Fox & Goose a connu des jours meilleurs Crédit : Caters

Anne Lawrence dit que plus de résidents comptent sur le magasin de charité Crédit : Caters

Dans le minable centre commercial Fox & Goose, les volets des magasins fermés et des restaurants sont recouverts de graffitis, tandis qu’un magasin annonce des prêts en espèces pour les habitants aux abois.

La police a récemment banni les sans-abri du centre après des plaintes pour trafic de drogue.

Anne Lawrence, 61 ans, qui gère la boutique caritative Acorns, a remarqué une augmentation de la fréquentation.

“Hodge Hill est un peu en retard sur d’autres endroits”, nous dit-elle. “Nous avons un Tesco et un Aldi, mais il y a de grandes boîtes pour les dons de nourriture et il y a pas mal de monde dans les rues. C’est une zone assez durement touchée.”

Anne dit qu’ils sont souvent occupés dans son magasin et que les clients lui disent à quel point ils ont du mal à faire face à la hausse des coûts.

“Je pense que ça va s’aggraver après Noël et les gens seront alors plus touchés”, ajoute-t-elle.

«Les gens disent toujours qu’ils dépensent 50 £ par semaine en nourriture, mais le même magasin d’alimentation augmente de 20 £ la semaine suivante.

“Nous vendons beaucoup plus ici parce que nos prix sont bas.”

Luttant pour nourrir quatre enfants

George Lefter dit qu’il s’inquiète de nourrir ses quatre enfants Crédit : Caters

Le chauffeur-livreur local George Lefter, 33 ans, fait des heures supplémentaires au travail pour nourrir sa jeune famille.

Bien qu’il travaille toutes les heures qu’il peut, George se sent coupable de ne pas pouvoir soigner ses enfants.

Il explique : « Avant, je dépensais 150 £ par mois en gaz et en électricité, maintenant je dépense 50 £ tous les cinq jours ! Aujourd’hui, j’ai déjà dépensé 10 £ en électricité.

“Les prix des supermarchés ont tellement augmenté aussi. Je payais 120 £ par semaine et maintenant cela me coûte plus de 200 £.

« J’ai quatre enfants, ma femme et moi. Il y a beaucoup de gens à nourrir et avec les prix qui augmentent, c’est encore plus difficile.

“Je travaille pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille mais je n’ai pas d’économies. Je ne peux pas emmener mes enfants les jours de sortie parce que tout mon argent va dans les factures, la nourriture et le diesel.

“Parce que je suis un chauffeur-livreur indépendant, je suis également aux prises avec la hausse du coût du diesel. Cela m’affecte beaucoup. J’ai été touché par chaque augmentation des coûts.

« Nous avons dû réduire nos dépenses pour suivre le coût de la vie – nous ne pouvons même pas économiser de l’argent pour les vêtements ou les voyages. Les choses que nous avions l’habitude de faire dans le passé ne sont plus disponibles.

Vivre avec 5 £ par semaine

George Smith a du mal à payer son électricité Crédit : Caters

Le retraité George Smith, 73 ans, compte sur l’argent du gouvernement pour payer son chauffage et, vivant de sa pension, est conscient de ce qu’il peut dépenser.

Il dit que s’il n’a pas assez d’argent, il ne sortira pas, ajoutant: “C’est une crise d’origine humaine, provoquée par une mauvaise gestion des députés et du gouvernement.

« Ce sont toujours les travailleurs qui ont mal compris. Je ne pense pas que nous obtenions un accord équitable. Le gouvernement ne peut pas continuer à gaspiller de l’argent.

“Nous ne gagnons pas d’argent et ce sont toujours les classes supérieures qui ne perdent rien.

“De toute évidence, mes factures ont augmenté. J’ai renoncé à essayer de les suivre car cela me rend déprimé.

“Je vis de ce que le gouvernement m’envoie, c’est environ 5 £ par semaine.

“Je ne suis pas endetté, mais je suis conscient de la façon dont je l’utilise.

“Avant, je pouvais sortir plus souvent, mais je ne le fais plus, principalement à cause de l’augmentation du prix de la bière dans les pubs.

“Le prix de la nourriture est astronomique.”

Un vieux réfrigérateur est jeté sur un talus à Hodge Hill Crédit : Caters

Un landau cassé est jeté dans la rue Crédit : Caters

Barbier contraint de baisser ses prix

Jalcione Diniz De Souza, 50 ans, possède un salon de coiffure dans la région et a dû augmenter ses heures de travail et garder son magasin ouvert plus longtemps pour tenter de récupérer le commerce.

Il révèle : “J’ai dû baisser mes prix pour essayer d’avoir plus de clients.

“Nous avons eu le Brexit, puis le coronavirus, et maintenant ça. Il n’y a pas d’arrêt.

“Il n’y a pas de monde. C’est difficile pour moi, surtout en tant que propriétaire d’entreprise.

“Le gouvernement n’aide pas. Ils continuent de donner de l’argent aux gens pour qu’ils ne travaillent pas, c’est là que ça ne va pas.

“J’ai deux enfants à la maison que je dois nourrir. Chaque semaine, cela devient encore plus cher.

“Les œufs coûtent maintenant plus de 2 £, le prix de la nourriture double, c’est tellement mauvais.

“Je ne peux pas économiser d’argent. Je me bats juste pour survivre. Je n’ai pas d’économies, juste pour survivre.

“Quand j’aurai un peu d’économies, elles repartiront.”