À l’intérieur de la campagne SEC de Gary Gensler pour freiner l’industrie de la cryptographie

C’est une position familière pour M. Gensler, qui a infligé une amende à une série de sociétés de cryptographie et de promoteurs pour violation des valeurs mobilières depuis qu’il est devenu président de la SEC en avril 2021, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à 100 millions de dollars . Personnage que les initiés de la cryptographie adorent détester, M. Gensler cherche à faire de la SEC le principal superviseur de l’industrie peu réglementée et en roue libre, en créant des garde-corps stricts qui la soumettraient à un examen gouvernemental plus strict.

“Il y avait beaucoup d’entrepreneurs qui ont grandi dans ce domaine et ont choisi de ne pas se conformer”, a déclaré M. Gensler dans une interview le mois dernier au siège de la SEC à Washington. “Nous serons un flic sur le rythme.”

L’effondrement soudain de l’échange de crypto a laissé l’industrie stupéfaite. Une ascension et une chute spectaculaires : Qui est Sam Bankman-Fried et comment est-il devenu le visage de la crypto ? Le Quotidien a retracé l’ascension et la chute spectaculaires de l’homme derrière FTX.

Une relation symbiotique : M. Bankman-Fried a construit FTX en partie pour aider les activités commerciales d’Alameda Research, sa première entreprise. Les liens entre les deux entités font désormais l’objet d’un examen minutieux.

Wall Street cherche à tirer profit : Les courtiers offrent aux clients FTX des centimes sur le dollar pour les droits de faillite sur leurs fonds piégés sur la plate-forme.

Une entreprise en déroute: Le nouveau directeur général de FTX, qui a aidé à gérer Enron après son effondrement, a déclaré qu’il n’avait jamais vu “un échec aussi complet du contrôle de l’entreprise”.

L’affirmation centrale de M. Gensler est simple : malgré tous leurs nouveaux attributs, la plupart des crypto-monnaies sont des titres, comme des actions ou d’autres produits d’investissement. Cela signifie que les développeurs qui émettent des crypto-monnaies doivent s’enregistrer auprès du gouvernement américain et divulguer des informations sur leurs projets. De l’avis de M. Gensler, des échanges comme Coinbase et FTX, où les clients achètent et vendent des pièces numériques, devraient également avoir à obtenir des licences SEC, qui s’accompagnent d’un contrôle juridique accru et d’obligations de divulgation.

L’industrie de la cryptographie a combattu les efforts du gouvernement pour classer les actifs numériques en tant que valeurs mobilières, arguant que les exigences légales sont trop lourdes. Même avant l’effondrement de FTX, le débat atteignait un point d’inflexion : un juge fédéral devrait se prononcer dans les mois à venir dans un procès intenté par la SEC qui accuse l’émetteur de crypto-monnaie Ripple d’avoir offert des titres non enregistrés. Une victoire du gouvernement renforcerait la main de M. Gensler, établissant un précédent qui pourrait ouvrir la voie à davantage de poursuites contre les sociétés de cryptographie.

Ancien associé de Goldman Sachs, M. Gensler est devenu l’un des régulateurs financiers les plus agressifs de Washington après la récession de 2008. En tant que président de la Commodity Futures Trading Commission, une agence qui réglemente les marchés financiers, il a contribué à la mise en œuvre de la loi Dodd-Frank de 2010, qui visait à protéger les consommateurs et à freiner Wall Street.

Après avoir quitté la CFTC en 2014, M. Gensler est devenu fasciné par la cryptographie, qui explosait dans le courant dominant. Au Massachusetts Institute of Technology, il a enseigné un cours magistral intitulé “Blockchain and Money” et est apparu optimiste sur le potentiel de la crypto à transformer les marchés financiers. Il se réfère toujours à Satoshi Nakamoto, la figure mystérieuse qui a inventé Bitcoin, comme “Nakamoto-San”, un geste de respect.