À l’intérieur de la bruyante fête du 50e anniversaire de Kate Moss : elle a dansé sans arrêt jusqu’à 2 heures du matin alors qu’elle et 30 amis célèbres transformaient un restaurant parisien étoilé au Michelin en leur propre discothèque et podium de fortune. Et puis tout s’est terminé par un passeport perdu…

Dansant jusqu’à 2 heures du matin, les invités de marque et Neil Young ont joué à plein volume, le tout avec vue sur la Tour Eiffel – cela ne pouvait être que la fête du 50e anniversaire de Kate Moss.

Le mannequin a célébré son anniversaire dans le cadre opulent et aux couleurs pastel du restaurant exclusif Laurent, au cœur du quartier parisien de la place Marigny, aux côtés de son petit ami Nikolai Von Bismarck, 37 ans, de sa fille Lila, 21 ans, et de l’élite du monde de la mode.

Malgré sa nouvelle spiritualité et son mode de vie sans alcool, c’était loin d’être une affaire calme. Le groupe a repris l’intégralité de la salle étoilée Michelin et l’a transformé en sa discothèque personnelle, dotée d’une piste de danse et d’un podium de fortune.

Stella McCartney, 52 ans, Venus Williams, 43 ans, Edward Enninful, 51 ans, et Charlotte Tilbury, 50 ans, faisaient partie du groupe de 30 amis les plus proches de Mme Moss qui étaient si bruyants dans la zone fumeurs du restaurant que les passants se sont arrêtés nets dans leur des pistes pour y regarder et voir ce qui se passait.

Mme Moss est arrivée sur les lieux à 21h10 avec Von Bismarck, ainsi que Lila et son petit ami Yoni Helbitz, 23 ans, après avoir voyagé depuis leur base au Ritz.

Kate Moss a célébré son 50e anniversaire avec style en enfilant une robe en dentelle noire transparente et un manteau doublé de fourrure pour une soirée au Laurent, un restaurant haut de gamme à Paris.

Mme Moss a prouvé qu’il lui restait encore un peu de son esprit de fêtarde alors qu’elle et ses proches ont quitté les lieux, situés sur la fastueuse avenue Gabriel de la capitale française, à 2 heures du matin.

La fille d’anniversaire s’est enveloppée contre le froid parisien pendant le voyage de retour

La fille d’anniversaire portait une robe vintage en dentelle noire transparente et une cape en satin noir, qu’elle a ensuite échangée contre le manteau Bob Mackie vintage 1984 plus chaud de Mme Tilbury avec un col bordé de fourrure.

Mme Moss a commencé sa soirée en retrouvant des amis et a été entendue crier “Je ne vous ai pas vu depuis des lustres” dans la zone fumeurs éclairée aux bougies de la salle – où elle a ensuite partagé des anecdotes sur Mick Jagger.

Le groupe a ensuite dîné dans le somptueux restaurant, connu pour sa brioche mousseline au caviar Golden, sa salade de homard bleu et sa morue confite à la sauce vierge, préparée par le chef Mathieu Pacaud, et arrosée du cocktail au champagne maison bien-aimé – le Laurent Spritz à 23 £.

C’est lorsqu’une chanson de Neil Young a commencé à jouer que la fête a vraiment commencé, avec son morceau de 1992, Harvest Moon, monté à plein volume à 22h30.

Les haut-parleurs n’ont pas été fermés pendant une heure entière, avec des chansons telles que Baby Love des Supremes, Sympathy For the Devil des Rolling Stones et Rebel Rebel de David Bowie sortant du restaurant.

Le mannequin a été escorté à ses célébrations depuis la base du groupe au Ritz par son petit ami de longue date Nikolai von Bismarck, 37 ans.

Les deux hommes avaient l’air tous fêtés alors qu’ils se glissaient dans leur voiture pour rentrer chez eux après les festivités.

Ceux qui passaient devant le restaurant, intrigués par la musique assourdissante et la fête bruyante d’un mardi soir, se sont arrêtés et ont tenté de jeter un coup d’œil à travers la clôture.

À un moment donné, les stars de la mode ont transformé la zone fumeurs en leur propre podium et ont présenté leurs plus belles promenades à leurs amis.

À un moment donné, Mme Moss a été entendue crier « vous n’allez pas être expulsé, allez simplement demander un briquet », à la créatrice de mode Mme McCartney.

Les invités entraient et sortaient de la zone fumeurs et retournaient au restaurant avec Lila et son petit ami Helbitz laissés seuls à un moment donné pour danser sur Hot Stuff des Rolling Stones.

Mme Moss a dansé sans arrêt de 22h30 à 2 heures du matin et Mme McCartney a dû être éloignée à contrecœur de la piste de danse, pour protester “mais tout le monde est là”.

L’ancienne star du tennis, Mme Williams, a été la première à partir à 2 heures du matin alors qu’elle sortait de la salle et montait seule dans un taxi. Elle a été suivie par Mme McCartney.

Mme Tilbury semblait furieuse que l’ex-petit ami de Mme Moss, Dan Macmillan, 49 ans, soit parti dans sa voiture pré-organisée, la laissant debout devant le restaurant dans le froid.

« Quelqu’un a volé ma voiture. J’ai putain de froid. Non, je ne vais pas bien. Donnez-moi le numéro de téléphone du chauffeur maintenant, ce n’est pas acceptable. Je voulais rentrer à la maison. Je ne suis pas contente, il est parti dans la voiture que j’ai payée”, a-t-on entendu crier.

Il semble que la meilleure amie de Mme Moss, Sadie Frost, 58 ans, ait également vécu une soirée dramatique lorsqu’une invitée a révélé qu’elle avait perdu son passeport pendant le voyage.

La créatrice de mode Stella a été éblouie dans une mini-robe à imprimé tigre moulant les cuisses alors qu’elle affichait ses longues jambes toniques

Arrivée à sa fête avec une cape (à gauche), elle a été photographiée en train de partir avec un vêtement différent – après avoir volé le manteau de sa copine Charlotte Tilbury.

Venus Williams (à gauche) et Stella McCartney étaient également présentes jusqu’à la fin lorsqu’elles ont été aperçues quittant la salle aux côtés du célèbre mannequin.

“La meilleure partie de ce soir, c’est que je suis arrivé et que Sadie Frost, en gémissante, a dit qu’elle avait perdu son passeport”, a déclaré un fêtard.

“Elle a dit: “Jess (Morris) est tombée et je suis allée l’aider et je suis allée le chercher et je pense que quelqu’un l’a volé.” Je m’en fiche.’

Mme Moss a été l’une des dernières à quitter la salle après de nombreux cris dans le hall avec les derniers amis debout. Elle s’entassa à l’arrière d’un taxi à six places avec Lila, Von Bismark, Helbitz et un garde du corps.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait passé une soirée amusante, Mme Moss est restée muette, restant fidèle à son mantra de longue date : “Ne vous plaignez jamais, n’expliquez jamais”.

Plus tôt dans la journée, Mme Moss avait profité d’un déjeuner d’anniversaire avec son petit ami et sa fille à la Brasserie Lipp, où ils avaient dîné d’huîtres et bu de la limonade aux fraises.

Mme Moss a ajouté au glamour avec une paire de boucles d’oreilles en diamant éblouissantes et un collier coloré

Elle a perfectionné sa position de mannequin en sortant de la salle avec ses copains glamour.

Elle a déballé des cadeaux pendant le déjeuner, notamment une chemise, un collier et un bracelet, selon les spectateurs.

La star née à Londres était vêtue de noir, vêtue d’une mini-robe avec une large ceinture, des collants, des bottes et un manteau de fourrure.

Le mannequin s’est envolé lundi vers la capitale française depuis Oxford via un jet privé pouvant accueillir jusqu’à sept invités VIP.

Elle a profité d’une célébration de pré-anniversaire un peu moins bruyante sur l’île caribéenne de Mustique avec ses amies Rosemary Ferguson, la styliste Katy England, la directrice de casting de mode Jess Shallet, la fleuriste Flora Starkey et la créatrice Jess Morris.

Mme Frost a partagé des photos du voyage spirituel et propre des filles, qui comprenait un cercle de célébration au bord de la plage.

Mme Moss a été vue posant dans une robe noire bohème, une couronne de fleurs et un collier et sans maquillage alors qu’elle était assise les jambes croisées sur le sable blanc sous les palmiers.

Le coiffeur de Mme Moss, James Brown et Tish Weinstock, ont été vus assistant à la fête

Edward Enniful, rédacteur en chef sortant du Vogue britannique, a également été aperçu à la fête.

Von Bismarck a été vu en train de suivre le modèle hors de la fête

Dave Gardner a été aperçu avec sa petite amie mannequin Jessica Clarke lors de la fête

Après avoir quitté les boîtes de nuit pendant des décennies, Mme Moss a abandonné l’alcool il y a plus de cinq ans et a même lancé sa propre marque de bien-être, Cosmoss, qui correspond à son nouveau style de vie.

Elle a récemment admis qu’elle aimait désormais les méditations transcendantales, les bains de lune, les tisanes et les visites dans les spas du monde entier – un changement radical par rapport à son passé d’enfant sauvage sur le circuit de la mode.

Malgré la refonte de son image, il semble que Mme Moss ait toujours un faible pour les soirées bruyantes, de temps en temps, lorsqu’elle a à sa disposition ses meilleurs amis, une superbe playlist et un restaurant parisien haut de gamme.