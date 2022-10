À l’intérieur de la boutique “hôtel de l’enfer” avec des chambres moisies, des portes cassées et des trous dans le PLAFOND dans une destination de vacances de rêve

Une station balnéaire de SYDNEY a été surnommée «l’hôtel de l’enfer» au milieu des réclamations de chambres moisies, de portes cassées et même de trous dans le plafond.

Les inspecteurs de la santé sont sur le point d’enquêter sur le Manly Lodge Boutique Hotel à Manly après que les clients de l’hôtel l’ont qualifié de “danger pour la santé”.

Le plafond du Manly Lodge Boutique Hotel moisi Crédit : A Current Affair/Channel 9

L’hôtel fait actuellement l’objet d’une enquête Crédit : A Current Affair/Channel 9

Les inspecteurs de la santé enquêteront sur le Manly Lodge Boutique Hotel Crédit : Groupe Morson

Les clients de l’hôtel se sont plaints de l’état général de l’hôtel Crédit : A Current Affair/Channel 9

L’enquête a été lancée après que des clients dégoûtés se sont plaints de l’état de l’hôtel à A Current Affair.

L’une des invitées, Eliza Delsar, attendait avec impatience un week-end avec son amie, mais au lieu de cela, elle prétend avoir trouvé des chambres moisies.

Elle a dit: “C’était plein de moisissure, de pourriture, à peu près l’enfer.

“C’était mes premières vacances en tant qu’adulte et loin des enfants pour le week-end, donc c’était censé être relaxant et juste me détendre et découvrir une partie de l’Australie où je ne suis pas allé.”

“Nous avons regardé certaines des critiques et cela ressemblait un peu à une ambiance de type cabane de type surfeur.

“C’est à quatre minutes à pied de la plage, même pas, vous savez, donc pour le prix ça avait l’air bien.”

Eliza a ajouté qu’on lui avait dit que les clés de sa chambre seraient dans un coffre-fort, mais elle n’a trouvé aucune clé à son arrivée et a eu du mal à trouver un membre du personnel pour l’aider.

“À seulement deux portes de l’endroit où nous étions censés rester, c’est criblé, et cet endroit fonctionne et s’ouvre toujours”, a-t-elle déclaré.

“Vous pouvez juste le sentir entrer, vous pouvez sentir la moisissure, vous pouvez sentir la saleté. Ouais, c’est un choc.”

Pendant ce temps, un autre invité, Clyte, qui rendait visite à Manly pour sa 40e réunion d’école, a déclaré que sa chambre était dans un état si horrible qu’elle avait été forcée de débourser près de 400 £ et de réserver une chambre ailleurs.

Elle a déclaré: “Le salon ici est tellement taché … comme si c’était la première chose que j’ai vue … ce n’est pas du tout le site Web, n’est-ce pas.

“Je ne suis pas resté du tout… J’étais de plus en plus mal à l’aise et j’ai réalisé à quel point le bâtiment était également peu sûr.

“C’était désert. Les seuls autres clients que j’ai vus partaient pour les mêmes raisons. J’ai dû chercher un logement ailleurs, ce qui était un vendredi soir à Sydney – très cher.”

“C’est dégoûtant. Cela ne devrait pas être ouvert au public. C’est un danger pour la santé.”

Tiger, le directeur de l’hôtel, a déclaré au point de vente que les employés « faisaient de leur mieux » pour nettoyer l’endroit.

Il a déclaré: “Nous faisons de notre mieux pour nous améliorer. Je connais certaines chambres, l’état (n’est) pas bon et nous … nous excusons pour ces invités.

“Mais nous avons déjà arrêté (ped) la salle de partage.”

Tiger est également agent immobilier, entraîneur personnel et juge de paix.

“Certaines bonnes pièces que nous vendons … (il n’y a) pas de moisissure.”

Il a ajouté: “Je ferai de mon mieux et parlerai à mon équipe pour nettoyer cela.

“Nous ne vendons que les chambres en bon état.”

Tiger a ajouté que l’hôtel a connu une “période frustrante” depuis Covid.

“J’y vais régulièrement pour le vérifier depuis le couloir, depuis la partie commune, je n’ai pas trouvé beaucoup de moisissure”, a-t-il déclaré.

“Si je le trouve, je dirai certainement à la femme de ménage de nettoyer ça.

Selon 9News, depuis le rapport de A Current Affair, Tiger a quitté son poste de directeur et le site Web et les systèmes de réservation de l’hôtel ont été fermés.

Eliza Delsar a claqué l’hôtel Crédit : A Current Affair/Channel 9

Clyte a été contraint de réserver un logement différent Crédit : A Current Affair/Channel 9