À l’intérieur de la bombe de Love Island, la célèbre famille de Claudia Fogarty avec le père et la sœur de la star I’m A Celeb fiancés à la star de X Factor

La dernière bombe de LOVE Island, Claudia Fogarty, a fait une entrée grésillante dans la villa mardi.

La femme d’affaires de 28 ans basée à Blackburn portait une superbe paire d’ailes d’ange rouges alors qu’elle entrait dans l’enceinte de Love Island en Afrique du Sud au milieu d’un match très racé.

Claudia s’est balancée dans la tenue sensuelle, annonçant: “Faisons vraiment battre leur cœur.”

Le Sun avait précédemment révélé sa vie de famille glamour et un indice sur sa célèbre famille – avec son père étant l’ancien pilote de moto Carl Fogarty – avant l’entrée de sa villa.

Le père de Claudia, Carl, a remporté le mastodonte ITV I’m A Celebrity en 2014, où il a battu Jake Quickenden de The X Factor et la présentatrice de télévision Melanie Sykes à la première place.

Un initié de Love Island d’ITV2 a déclaré au Sun des parents bien connus de Claudia et a déclaré: «Elle est chic, belle et bien éduquée et est sur le point d’avoir tous les garçons qui se battent pour elle.

“Sa vie est peut-être glamour, mais la famille signifie tout pour elle et elle aimerait rencontrer l’homme de ses rêves et s’installer. Mais elle a promis de ne pas être trop torride, pour éviter les rougeurs de papa.

Claudia elle-même a fait référence à la carrière de son père pilote de course sur sa page Instagram.

À côté d’un cliché récent la montrant en cuir de motard, elle a écrit la légende : Vous avez la veste, maintenant où est ma Ducati ? » avant de taguer son papa.

Pourtant, Carl n’est pas la seule célébrité de la maison Fogarty.

Claudia dirige sa boutique de vêtements Storm Fashion avec sa sœur Danielle.

Danielle et la star de X Factor Jake – qui a été présenté à son ancien fiancé par Carl – se sont fiancés avant de se séparer sept mois après avoir posé la question.

Jake et Carl se sont bien entendus dans la jungle lorsque Jake est arrivé deuxième derrière l’as de la moto.

Malheureusement, Jake et Danielle ont mis fin à leur romance de trois ans lors d’une pause à Rome en 2018.

La scission est survenue après une série de disputes explosives sur la fête de Jake avec le beau gosse de Love Island et la co-star de Dancing On Ice, Kem Cetinay.

Pourtant, Danielle est maintenant heureusement mariée à une autre star de la télé-réalité, il s’agit de Ross Worswick, ancien élève d’Ex On The Beach.

Le couple a eu la chance d’avoir un soleil parfait alors qu’ils se disaient devant leurs proches à Ibiza l’année dernière.

Maintenant, Claudia est prête pour une énorme tranche de gloire de première main grâce à son profil sur Love Island.

