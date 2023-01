À l’intérieur de la blessure à la cheville de Patrick Mahomes, perspectives pour le match pour le titre de l’AFC

Matt Provencher Analyste des blessures et de la performance des athlètes

Quelles sont les deux équipes qui s’affronteront lors du Super Bowl le 12 février en Arizona ? Nous ne sommes qu’à quelques jours de le découvrir, avec une paire de matchs de championnat de conférence à l’affiche.

L’une des plus grandes histoires avant les matchs de dimanche est l’état de santé du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, qui a subi une entorse à la cheville lors de la victoire de la semaine dernière contre les Jaguars. Mahomes a fait rouler un défenseur dans sa cheville au premier quart, et après que les résultats des rayons X aient été négatifs pour une fracture, il est revenu au jeu dans une douleur évidente et avec une mobilité limitée. Mais il a pu faire encore assez pour aider Kansas City à progresser.

Dans les jours qui ont suivi la blessure, Mahomes et l’entraîneur-chef des Chiefs Any Reid ont déclaré que le candidat MVP s’améliorait, ajoutant même qu’il s’entraînerait toute la semaine. Effectivement, Mahomes a enregistré un entraînement complet mercredi et est sorti et a déclaré qu’il serait “prêt” à participer au match de championnat de l’AFC contre Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati.

Alors, que signifie la blessure pour la capacité de Mahomes à performer à un niveau élevé ?

Lire la suite: Le sort des Bengals et des Chiefs repose sur la cheville blessée de Patrick Mahomes

Les entorses de la cheville ne sont pas de petites blessures. Comme nous l’avons déjà vu cette année avec le receveur large des Chargers Mike Williams et le porteur de ballon des Colts Jonathan Taylor ou l’année dernière avec le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson, c’est une blessure qui peut mettre les joueurs à l’écart pendant plusieurs semaines, si elle est suffisamment grave.

Très probablement, si c’était la saison régulière, Mahomes serait absent 1-2 matchs pour s’assurer qu’il se repose et guérisse la blessure pour le reste de la saison. Ce sont les séries éliminatoires, cependant, et il ne regardera pas de côté s’il a le choix. Cela dit, ne vous y trompez pas, Mahomes sera limité dans sa mobilité. Reid et le coordinateur offensif Eric Bieniemy devront contourner ce fait, et la ligne offensive devra retenir la ruée vers la passe des Bengals si Kansas City veut décrocher un billet pour le Super Bowl.

Pour Mahomes, ce sera une semaine de traitement 24 heures sur 24, des modalités pour réduire l’enflure et la douleur aux exercices de renforcement, et un soutien supplémentaire de la cheville pendant l’entraînement et pour le jeu lui-même. Le personnel médical veillera constamment à ce qu’il reçoive les meilleurs soins possibles pour l’amener au jour du match afin qu’il puisse concourir au plus haut niveau possible.

“Il est peut-être un peu limité” Le Dr Matt Provencher fait le point sur la blessure à la cheville de Patrick Mahomes qu’il a subie lors du match des Chiefs contre les Jaguars.

Alors que nous nous rapprochons du week-end de championnat, voici le classement Banged Up Score (BUS) de la semaine dernière des quatre équipes restantes, y compris de l’autre côté de la fourchette où les Eagles accueillent les 49ers dans le match de championnat NFC (15 h HE sur FOX ).

AFC

Chefs de Kansas City – BUS : 84,7

Bengals de Cincinnati – AUTOBUS : 73,2

NFC

Aigles de Philadelphie – BUS : 79,2

49ers de San Francisco – AUTOBUS : 75,5

L’équipe avec l’avantage de la santé dans trois des quatre matchs de la ronde de division, mesurée par ThePredictors.com Les classements BUS ont réussi à passer au championnat de la conférence, seul Cincinnati surmontant son déficit de santé pour continuer à avancer. La santé compte, et dans les séries éliminatoires, cela compte davantage parce que les niveaux de talent s’égalisent et que de petits changements dans la dynamique d’équipe et les stratégies d’entraînement peuvent avoir des impacts plus importants sur les résultats. La santé de l’équipe peut modifier ces deux facteurs et affecter le jeu de manière significative.

Pour les Bengals, ils pourraient être en compétition avec la même ligne offensive que la semaine dernière alors que Jonah Williams et Alex Cappa ont enregistré un DNP mercredi, mais seul le temps nous dira s’ils sont en mesure de participer de manière limitée cette semaine. Pour les Eagles, Avonte Maddox et Lane Johnson ont pu participer de manière limitée mercredi, ce qui est un bon signe car ils restent en bonne santé pour leur match contre les 49ers. San Francisco sera à nouveau sans Jimmy Garoppolo cette semaine, mais pourrait avoir une décision à prendre s’il est éventuellement prêt pour le Super Bowl, s’ils arrivent jusque-là. Le receveur large Deebo Samuel a pu s’entraîner mercredi malgré une douleur à la cheville, et les 49ers devraient avoir la plupart de leurs mêmes partants prêts malgré que certains gars soient répertoriés au jour le jour.

Assurez-vous de vérifier Twitter dimanche matin à @SportsDocMatt et @NFLonFOX et sur ThePredictors.com pour les classements BUS mis à jour et les nouvelles sur les blessures.

Le célèbre orthopédiste Dr Matt Provencher et son entreprise, ThePredictors.com , fournissent aux fans de football des informations sur les blessures basées sur les données. Dans ce rôle unique en son genre d’analyste des blessures et des performances des athlètes pour les plateformes numériques de FOX Sports, Provencher fournit d’importantes informations prédictives sur la santé et la récupération des joueurs concernant les performances après une blessure, l’impact de la météo, les conditions sur le terrain et plus encore.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Chefs de Kansas City Patrick Mahomes Deebo Samuel