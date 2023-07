À l’intérieur de la bataille pour les 18 millions de dollars d’Aretha Franklin

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Aretha Franklin, avant de commencer une représentation et de faire invariablement tomber la baraque, avait l’habitude de jeter son sac à main sur le piano. Le geste faisait sûrement partie de la mise en scène, un peu de nonchalance royale de la part de la reine de la soul, mais c’était aussi un signe de ce que beaucoup de ceux qui la connaissaient disaient être son attention particulière aux dollars et aux cents.

Franklin, comme de nombreux artistes noirs apparus à l’époque de Jim Crow, a exigé d’être payé d’avance, en espèces, avant de monter sur scène.

« Aretha mettait ses lunettes de lecture sur son nez et elle était là pendant que vous comptiez », JB Miller d’Empire Entertainment dit une fois Panneau d’affichage. « Le sac à main le ferait toujours sur scène. »

Aretha Franklin, « la reine de la soul », est décédée à l’âge de 76 ans

Maintenant, après la mort de Franklin en 2018, la question de son argent est devenue beaucoup plus compliquée que de compter les centaines dans les coulisses. Ses quatre fils ont passé des années enfermés dans une bataille devant un tribunal du Michigan pour savoir quoi faire de son important domaine, estimé à 18 millions de dollars.

Le différend a divisé ses descendants et dépendra, a statué un juge lundi, de la façon dont un jury du comté d’Oakland répondra à une question simple et déroutante: lequel des deux documents trouvés après la mort de Franklin, un sous un coussin de canapé et un autre à l’intérieur d’un verrouillé cabinet, contenir ses dernières volontés légitimes ?

Lorsque Franklin est décédée à 76 ans d’un cancer du pancréas, on pensait à l’origine qu’elle n’avait pas de testament, c’est-à-dire ses actifs – dont quatre maisons, plusieurs voitures, une garde-robe glamour de bijoux et de fourrures et les droits sur son catalogue musical emblématique. – serait partagé entre ses fils Clarence, Edward, Ted White et Kecalf Cunningham.

Cependant, en 2019, la découverte de deux documents a remis en question cette même scission.

Un document, un testament manuscrit de 2010, a été retrouvé enfermé. Le dossier signé et notarié divisait également les droits d’auteur de Franklin et obligeait ses fils à suivre des cours d’administration des affaires.

Kecalf Franklin, fils de la superstar de la musique Aretha Franklin, arrive pour une audience à Pontiac, Michigan (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

L’autre, une note manuscrite de 2014 découverte dans un cahier à spirale sous un coussin de canapé, a donné à trois des trois fils de Franklin des parts égales des redevances musicales de leur mère, tout en remettant à M. Cunningham davantage de ses biens personnels, dont deux maisons et ses voitures. Le papier, écrit en écriture griffonnée, contient des notes dans les marges et un visage souriant à côté du mot « Franklin » qui pourrait ressembler à une signature.

Les documents ont divisé les enfants du chanteur.

M. White soutient que le document de 2010 est le dossier légitime.

« Si ce document était destiné à être un testament, il y aurait eu plus de soin que de le mettre dans un cahier à spirale sous un coussin de canapé », a déclaré son avocat, Kurt A Olson. Le New York Times.

Pendant ce temps, Edward Franklin et M. Cunningham sont favorables au document de 2014.

Un tribunal du Michigan décidera lequel des deux documents contrôle la succession d’Aretha Franklin (Getty)

« Il est incontestable que Mme Franklin voulait que le testament de 2014 soit son testament », a déclaré un l’avocat du premier a écrit dans des documents judiciaires. « SP. Franklin a écrit au tout début du testament de 2014 en déclarant: « À qui cela peut concerner et étant sain d’esprit, j’écris mon testament et mon témoignage. »

Le fils aîné d’Aretha, Clarence Franklin, qui est né lorsque le chanteur avait 12 ans, est handicapé et vit sous tutelle légale, a conclu un règlement séparé concernant la succession et ne participera pas au litige.

Pour ajouter à la confusion, une série de messages vocaux de la défunte chanteuse de soul, où elle a discuté d’un troisième testament qu’elle préparait avec son avocat de la succession, qui a déclaré qu’il pensait que Franklin était toujours en train de se décider.

«Il est clair pour ce tribunal», a écrit Jennifer S Callaghan, la juge présidant l’affaire, dans une décision de mai, «que l’avocat qui a été retenu pour commémorer personnellement le plan successoral du défunt ne croyait pas que le défunt avait encore atteint un plan final et complet.

Le différend n’est pas le premier problème avec les finances de Franklin.

Après sa mort, elle laissé près de 1 million de dollars en chèques non encaissés, certains si anciens qu’ils ont dû être réédités. En 2021, sa succession a conclu un accord avec l’IRS concernant 8 millions de dollars dus en impôts fédéraux sur le revenu, mettant de côté une partie des nouveaux revenus provenant des redevances musicales et de futurs projets comme les biopics hollywoodiens.

De telles querelles sont une caractéristique courante des procédures de succession, même pour ceux qui sont assez riches pour s’offrir des conseils juridiques de haut niveau.

Une intrigue importante sur le drame HBO Max Succession présente un scénario presque identique, avec les enfants du magnat milliardaire Logan Roy s’emmêlant sur la signification d’un document manuscrit ambigu, semblant nommer l’un de ses enfants comme le prochain PDG de son empire financier tentaculaire.

Le chanteur Prince n’a laissé aucun testament, et il a fallu plus de six ans aux membres de la famille pour régler sa succession, tandis que le litige post mortem sur les finances de James Brown a duré près de deux décennies, Vautour Remarques.

« Bien qu’un testament soit quelque chose d’important que presque tout le monde devrait avoir, indépendamment de sa richesse ou de sa célébrité, en faire rédiger un implique de reconnaître et d’affronter sa propre mortalité, ce qui est un sujet qui est inconfortable pour beaucoup », a déclaré Michael Schimel, avocat à Pryor Cashman LLP, a déclaré au site Web. «Cela signifie que beaucoup de gens le reportent ou ne donnent peut-être pas suite. Cela peut entraîner soit un manque de testament en premier lieu, soit l’échec de faire un changement important plus tard. Et, bien sûr, la vie est occupée et la préparation ou la mise à jour d’un plan successoral peut tomber à l’eau.

Un procès à venir pourrait présenter des témoignages des fils de Franklin, des experts en écriture et de Sabrina Owens, une nièce de Franklin qui a trouvé les documents et a démissionné de son poste d’exécuteur testamentaire en 2020, citant une « rupture » entre les fils.

À l’époque où Aretha Franklin montait sur son trône en tant que reine de la soul, le problème était de se faire payer en premier lieu. Maintenant que sa couronne est sécurisée, il faudra bien plus qu’un marché difficile et un sac à main jeté pour décider où va l’argent ensuite.