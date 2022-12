À l’intérieur de la bataille pour le contrôle du Comité national républicain

“Nous sommes à l’ère de la loi et nous continuons à perdre devant les tribunaux”, a déclaré Kirk dans son émission la semaine dernière en présentant Dhillon. “Peut-être devrions-nous avoir une présidente du RNC qui soit une avocate qui a un instinct de tueur.”

Bon travail si tu peux l’obtenir

Dhillon a été grassement payée pour son travail juridique, ont souligné plusieurs membres du RNC – elle facture plus de 1 000 $ de l’heure.

Son cabinet d’avocats a gagné plus d’un million de dollars du comité en 2021 et 2022 pour des “services juridiques et de conformité”, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Rien qu’en 2022, l’entreprise a également reçu plus de 445 000 dollars pour des travaux pour le compte de diverses entités liées à Trump. Au total, depuis 2019, les campagnes et comités fédéraux ont versé au Dhillon Law Group plus de 2,1 millions de dollars.

Cette année, Dhillon a travaillé pour Kari Lake, la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona, bien qu’elle ne figure pas dans la poursuite de Lake contre le comté de Maricopa, le plus grand de l’État. Le partenaire juridique de Dhillon a déposé une plainte au nom d’Abraham Hamadeh, le candidat républicain au poste de procureur général de l’Arizona, qui cherche à contester les résultats de sa course encore non appelée, qui se dirige vers un recomptage avec son adversaire démocrate de peu.

En juillet, selon les registres immobiliers, Dhillon a acheté un condominium de 3,5 millions de dollars avec «des espaces de divertissement élégants» et de «belles vues sur l’eau» dans une rue prestigieuse de Russian Hill, un déménagement dans le même quartier branché de San Francisco.

Dhillon était en voyage et n’a pas pu être joint pour un commentaire. Mais ses alliés rétorquent que se présenter à la présidence du comité irait à l’encontre de ses intérêts financiers. Son soutien au sein du comité grandit, disent-ils; ils estiment qu’elle a décollé au moins 18 anciens alliés de McDaniel jusqu’à présent et compte environ 50 partisans au total. Elle a déjà suffisamment de soutien pour figurer sur le bulletin de vote en janvier.

Lors d’apparitions à la télévision et lors d’appels aux donateurs républicains, Dhillon a cité son travail sur le premier amendement avec le Center for American Liberty, un groupe juridique conservateur qu’elle a fondé en 2018, et a fait valoir que le Parti républicain devait continuer à “offenser” et faire plus pour combattre à l’avance les démocrates sur les règles électorales, soulignant le succès d’avocats démocrates comme Marc Elias. Et elle a critiqué les cabinets d’avocats d’affaires liés au GOP comme Jones Day, dont les avocats ont donné des millions de dollars en dons personnels aux démocrates.