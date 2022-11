À l’intérieur de la bataille de remise en forme des fêtes de fin d’année

L’industrie du fitness semble se diriger vers une forte saison des fêtes, mais tout le monde ne verra pas un coup de pouce.

La catégorie est sur des montagnes russes depuis plus de deux ans, avec la pandémie de Covid qui modifie les routines d’entraînement et frappe de nouveaux gagnants du secteur. Désormais, les pressions inflationnistes et une réinitialisation post-verrouillage semblent sur le point de profiter aux salles de sport traditionnelles et aux options commerciales – menaçant les équipements de fitness connectés à domicile comme les produits fabriqués par Peloton et Lululemon miroir.

L’inflation reste une préoccupation majeure pour les consommateurs, même si les données d’octobre ont montré un léger assouplissement. Les projections des dépenses des fêtes montrent que la hausse des coûts pourrait entraîner une diminution des cadeaux cette année.

La demande semble être plus forte pour les expériences que pour les choses. La catégorie fitness a une histoire de survie aux pressions sur les prix, et elle bénéficie généralement d’une bosse des résolutions du Nouvel An.

“En 2008 et 2009, les revenus et les adhésions de l’industrie du fitness ont en fait augmenté par rapport à une grande partie du commerce de détail”, a déclaré Corey Tarlowe, analyste de Jefferies, à CNBC, faisant référence à la crise financière et à la récession de cette époque.

Tarlowe, qui couvre Planète Fitness et Lululemon, ont déclaré que les dépenses de remise en forme restent stables, même parmi les consommateurs à faible revenu et soumis à l’inflation. Mais il voit les gymnases l’emporter sur les équipements à domicile plus chers. Les gens négocient et se tournent davantage vers la valeur, a-t-il dit, “et cela augure bien pour Planet Fitness”.