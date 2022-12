À l’intérieur de la bataille de la syndicalisation à SFU et UBC

Par Zak Vescera, reporter de l’Initiative de journalisme local

Les assistants de recherche de l’Université Simon Fraser sont enfermés dans une lutte acharnée de trois ans pour obtenir des avantages sociaux, des pensions et des salaires plus élevés après des années de frustration face à l’augmentation des coûts et à la stagnation des salaires.

Cette lutte est surveillée de près par des étudiants diplômés de l’Université de la Colombie-Britannique, qui tentent de syndiquer 10 000 travailleurs étudiants sur le campus de l’école à Vancouver lors d’un blitz de six mois.

Les dirigeants syndicaux des deux écoles considèrent leurs campagnes comme faisant partie d’une plus grande pression pour une rémunération cohérente et adéquate dans une région où les coûts de logement élevés et l’inflation galopante obligent les étudiants à prendre un deuxième emploi et à visiter les banques alimentaires pour joindre les deux bouts.

«Le tableau est sombre pour nos membres», a déclaré Amal Vincent, déléguée du Syndicat du personnel de soutien à l’enseignement, ou TSSU.

Le syndicat représente les assistants d’enseignement et d’autres travailleurs de SFU et a été à l’avant-garde d’une lutte de trois ans pour obtenir des protections de base du travail pour les assistants de recherche, qui gagnent souvent moins que le salaire minimum en raison de la façon dont leurs contrats ont été structurés par l’université.

Ce fut l’étincelle d’un effort parallèle à l’UBC, où la section locale 2278 du Syndicat canadien de la fonction publique tente d’amener des milliers de chercheurs à signer des cartes syndicales, ce qui ferait plus que tripler leur effectif actuel d’environ 3 000 travailleurs.

La présidente de la section locale 2278, Phyllis Pearson, a déclaré que les membres potentiels sont frustrés par les grandes disparités de rémunération des chercheurs, dont les salaires peuvent finalement dépendre de leur superviseur et de la chance du tirage au sort.

“Les gens sont payés des montants assez différents pour faire le même travail, et il n’y a pas de réglementation à ce sujet”, a déclaré Pearson à The Tyee le mois dernier.

“Assistant de recherche” est un terme large pour un travail large. En règle générale, les professeurs d’universités comme SFU embauchent directement des étudiants pour soutenir la recherche sur un certain nombre de projets, certains soutenus par des conseils de financement fédéraux. Cela pourrait englober n’importe quoi, de la fouille dans les archives au test d’échantillons dans un laboratoire. Dans certains cas, l’échelle salariale est déterminée en grande partie par cet enquêteur plutôt que par une échelle salariale établie. Pour beaucoup, ces emplois syndiqués sur le campus sont le seul moyen de se permettre d’aller à l’école dans la région métropolitaine de Vancouver.

« Si je n’étais pas payée pour la recherche que je fais, je n’aurais jamais les moyens de payer le programme », a déclaré Gracy Buckholtz, étudiante à la maîtrise en botanique de l’UBC, à The Tyee en novembre.

L’UBC a peu parlé de la campagne de syndicalisation. Mais certains travailleurs étudiants regardent avec inquiétude SFU, où l’université et le syndicat n’ont pas encore signé de convention collective plus de 1 000 jours après être allés à la table de négociation.

Vincent dit que les deux parties se sont retrouvées dans une “impasse virtuelle”, en grande partie parce que l’université affirme qu’une partie importante des quelque 1 500 assistants de recherche ne sont pas des employés, mais des récipiendaires de bourses.

Historiquement, cette distinction signifiait que les chercheurs de SFU ne bénéficiaient pas d’avantages médicaux. Leur salaire était considéré comme une allocation et non comme un salaire, ce qui signifie qu’il n’y avait aucune garantie que leur rémunération correspondait au salaire minimum de la province.

Vincent dit que cela a également engendré une litanie d’autres problèmes. Dans certains cas, les étudiants chercheurs se sont battus avec le corps professoral au sujet des droits de propriété intellectuelle pour ce qu’ils fabriquent et produisent. Et en 2019, un étudiant en biologie a subi une lésion cérébrale traumatique au travail, mais s’est d’abord vu refuser une indemnisation des accidents du travail au motif qu’il n’était techniquement pas un employé. (WorkSafeBC a accepté d’entendre leur cas malgré tout, arguant qu’ils répondaient à la définition.)

L’école et le Syndicat du personnel de soutien à l’enseignement ont pris un bon départ. En novembre 2019, SFU a accepté de reconnaître volontairement les assistants de recherche éligibles en tant que membres du syndicat.

Normalement, un syndicat demanderait aux membres potentiels de signer des cartes syndicales, puis entamerait un processus d’accréditation auprès de la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique, qui comprendrait la détermination des travailleurs qui relèvent du champ d’application du syndicat.

Mais employeurs et syndicats optent parfois pour une démarche « volontaire », perçue comme moins conflictuelle. À l’époque, SFU avait accepté de fournir une liste prospective des personnes qui étaient alors membres du syndicat d’ici mai 2019.

Cela ne s’est jamais produit et la relation entre les deux parties s’est rapidement détériorée. Vincent dit que SFU a affirmé qu’environ 800 assistants de recherche dans les départements de sciences et de sciences appliquées n’étaient pas couverts par l’accord. Cela a conduit à des mois de médiation puis d’arbitrage, aboutissant à une décision du 13 septembre 2022 concluant que SFU avait violé ses obligations contractuelles envers le syndicat.

«C’était en partie un désaccord avec ce que SFU avait convenu avec TSSU et la conviction que le personnel de recherche étudiant diplômé ne bénéficierait pas de la représentation syndicale et de la couverture par une convention collective», a écrit l’arbitre James Dorsey. “Les choix de définition et autres ont été faits sans consulter TSSU en tant que partie pleinement participante à l’accord. Le résultat a été de limiter la portée et de diminuer le nombre de personnes considérées par SFU comme des personnes incluses et de ne pas exécuter pleinement ses obligations contractuelles.

Dorsey a ordonné à SFU d’identifier tous les membres du personnel recevant des subventions ou des bourses qui devraient être classés comme employés d’ici le premier jour du trimestre de printemps 2023.

Mais le syndicat et l’école ne sont toujours pas d’accord sur les travailleurs, ce qui a entravé les progrès à la table de négociation.

Vincent dit que son interprétation des résultats est que tous les récipiendaires de « véritables bourses d’études », sauf quelques-uns, sont des employés.

Dans une déclaration préparée, la directrice des relations de travail de SFU, Christine Palak, a écrit que l’école avait contacté l’arbitre pour “demander des éclaircissements sur des points dans les décisions, que SFU et la TSSU interprètent différemment”.

« Nos propositions démontrent notre engagement inébranlable à faire en sorte que les membres de la TSSU soient considérés comme des employés, le cas échéant. Cependant, nous avons une différence d’interprétation en ce qui concerne la façon dont le prix définit l’emploi, par rapport à la bourse, en ce qui concerne la recherche », a-t-elle écrit.

Vincent dit que la contre-offre la plus récente de SFU au syndicat comprenait une clause leur permettant de revenir sur leur proposition si leur compréhension de la décision de l’arbitre changeait.

Vincent dit qu’il a également conseillé le SCFP 2278 alors que les membres lancent leur propre campagne de syndicalisation à l’UBC – un effort massif impliquant des centaines de bénévoles et des milliers de membres potentiels du syndicat.

Pearson dit qu’environ 300 personnes coordonnent la campagne syndicale, qui comprend des assistants de recherche ainsi que des étudiants employés dans le cadre du programme Work Learn de l’UBC, qui offre des emplois à temps partiel sur le campus exclusivement réservés aux étudiants.

Contrairement à SFU, bon nombre de ces travailleurs sont déjà reconnus comme employés et cotisent aux programmes d’avantages sociaux et de retraite, comme l’exige la loi. Mais Pearson dit que de nombreux assistants de recherche sont toujours confrontés à des problèmes de transparence salariale et d’heures de travail prévues, contrairement aux assistants d’enseignement qui font déjà partie du syndicat.

“Nous avons [policies] pour les assistants d’enseignement, il y a donc des limites sur le nombre d’heures que vous devez travailler par semaine, par exemple. Tout est rendu explicite. Donc, pour certains de ces emplois, il n’y a pas de limites », a déclaré Pearson.

Auparavant, de telles campagnes syndicales exigeaient que 45 pour cent des travailleurs sur un chantier signent une carte de membre et votent ensuite avant qu’un syndicat puisse être accrédité.

Mais la Colombie-Britannique a récemment modifié les exigences d’accréditation permettant aux travailleurs de se syndiquer immédiatement si 55 % des travailleurs signent une carte, sans nécessiter de vote.

Si elle réussit, la campagne syndicale à l’UBC donnerait le coup d’envoi à la négociation collective avec l’école et annoncerait un changement important dans la façon dont elle gère les programmes de travail des étudiants.

Une déclaration du porte-parole de l’UBC, Matthew Ramsey, a déclaré que l’université respecte le droit des travailleurs de s’organiser.

L’étudiant à la maîtrise, Buckholtz, a déclaré que la campagne est particulièrement importante après le bilan que le COVID-19 a fait aux étudiants travailleurs pendant les années où l’apprentissage en classe a été suspendu par intermittence. Elle dit que cela a eu des répercussions supplémentaires sur les travailleurs qui devaient faire leur travail à domicile, répondant souvent aux préoccupations des autres étudiants.

“Je ne veux jamais que ce travail ou cette organisation soit considérée comme anti-universitaire”, a-t-elle déclaré. “C’est juste que je veux rendre cet endroit meilleur.”

