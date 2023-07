À l’intérieur de la bataille cruciale pour la circonscription de Boris Johnson alors que Rishi Sunak fait face à trois élections partielles la semaine prochaine

TOUT LE MONDE à Uxbridge parle de Boris Johnson et de Rishi Sunak. Sauf les conservateurs.

Le bourg historique a été surnommé « Borisland » et était jusqu’à récemment représenté par l’ancien Premier ministre avant son éviction l’année dernière.

Les conservateurs face à la perspective de perdre Uxbridge dans les sondages de jeudi Crédit : AFP

Les commerçants du marché local d’Uxbridge cette semaine ont déclaré qu’ils « aiment Boris » Crédit : PA

Il est maintenant au cœur de la couverture des élections partielles nationales, les conservateurs étant confrontés à la perspective de perdre trois sièges lors des sondages de jeudi.

Les commerçants du marché local d’Uxbridge cette semaine ont déclaré qu’ils « aiment Boris » et disent qu’il a été « pendu, dessiné et écartelé » par des critiques à double sens.

D’autres habitants qualifient Boris de « menteur » et disent qu’il est temps de changer – il est temps d’aller travailler.

Saint ou pécheur. Leader qui définit l’époque ou tricheur sans scrupules.

Tout le monde a un avis sur BoJo — le homme qui a été député ici pendant huit ans, dont trois alors qu’il était Premier ministre, avec une large majorité de 7 210 au dernier scrutin.

Demandez ce qu’ils pensent du PM Rishi et ils disent généralement qu’il semble un bon bonhomme, un bon œuf fait de son mieux.

Bien qu’ils se demandent à voix haute s’il n’est pas trop tard pour qu’il change les choses ?

Remettre l’économie à genoux, restaurer un peu fierté dans UK plc?

« Le jury est toujours sur lui », remarque un commerçant. « Il est arrivé à un moment incroyablement difficile. »

Mais le candidat conservateur à Uxbridge – le conseiller local Steve Tuckwell – ne veut pas du tout parler de Boris.

Et il n’est pas trop ouvert sur Rishi non plus.

Au lieu de cela, il est déterminé à faire de cette élection partielle des enjeux locaux.

L’espoir conservateur Steve Tuckwell dit qu’il fait campagne uniquement sur des problèmes locaux Crédit : Kevin Dunnett

Il a trois priorités – arrêter l’expansion des mesures de pollution de la circulation à Ulez, sauver le poste de police local et reconstruire Hillingdon hôpital.

Et le plus important est d’arrêter Ulez. « C’est un référendum sur Ulez », m’a dit M. Tuckwell, un ancien facteur, devant le QG conservateur à Uxbridge.

Ulez – la zone à très faibles émissions élargie à l’échelle de Londres – est le plan largement détesté du maire travailliste Sadiq Khan de facturer aux automobilistes 12,50 £ par jour pour conduire une vieille voiture «polluante».

La politique est détestée par les habitants et les entreprises, qui préviennent qu’elle chassera le commerce du centre-ville.

Et les conservateurs l’enfoncent à la porte à chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

« Le sujet numéro un qui me revient haut et fort sur le pas de la porte est l’opposition absolue à l’expansion d’Ulez par Sadiq Khan dans cette communauté », tonne M. Tuckwell.

« Nous devons envoyer ce message haut et fort, car il n’écoute pas. »

Les tracts de l’espoir électoral crient : « Arrêtez l’expansion d’Ulez », accompagnés de clichés de lui en train de boire une pinte au pub local.

Il n’y a aucune mention de Boris. Il n’y a aucune approbation ou message de soutien de l’ancien Premier ministre.

Boris n’a pas non plus été en campagne électorale dans son ancien patch. N’est-ce pas un peu bizarre ? M. Tuckwell insiste sur le fait que non.

« Au début de la campagne, les premières portes auxquelles nous avons frappé, les gens demandaient : ‘Où est Boris ? Allez-vous remplacer Boris ?

« Mais dans l’ensemble, je dirais maintenant que nous avons frappé à des centaines, voire des milliers de portes et que les gens se concentrent sur Ulez, le poste de police et la livraison de l’hôpital. »

C’est comme si Boris avait disparu sans laisser de traces. Parti dans une bouffée de fumée.

Rishi fait une apparition passagère dans la presse — mais n’est certainement pas au centre de cette campagne.

Le Premier ministre est félicité sur un dépliant pour avoir abandonné les objectifs de construction de maisons.

Et Rishi a fait un voyage à Uxbridge le mois dernier, où il est allé distribuer des tracts sur une « route de banlieue choisie au hasard ».

Mais M. Tuckwell dit que même avec le PM en remorque, les conversations sur le pas de la porte étaient toujours toutes locales.

« Il est venu me soutenir – ce n’était pas l’inverse », a déclaré le député en herbe.

Les questions nationales importantes telles que les taux hypothécaires et l’immigration sont soigneusement écartées.

Avec les conservateurs oscillant entre 15 et 20 points de retard dans les sondages, vous pouvez comprendre pourquoi.

Les bookmakers prédisent que les conservateurs perdront ce siège – et mal.

Ladbrokes donne une cote de 1/25 sur une victoire travailliste. Cela signifie que si vous pariez 25 £ sur un gain travailliste, vous n’empocherez que 1 £ de profit. « Cela vaut à peine le déplacement chez les bookmakers », a noté un haut responsable travailliste avec un sourire.

Les ministres du Cabinet conservateur sont sombres. Celui qui a fait du porte-à-porte prédit qu’il perdra les trois élections partielles qui auront lieu cette semaine – à Uxbridge & South Ruislip, Selby & Ainsty et Somerton & Frome.

« Ce sera un coup de balai », ont-ils soupiré.

Bien qu’en privé, les personnalités travaillistes admettent qu’Ulez est toxique et leur coûtera des votes. « Les électeurs détestent absolument ça », a déclaré un vétéran travailliste.

En parcourant le marché de la ville par un après-midi chargé en semaine, il y a certainement beaucoup de colère à propos d’Ulez – parallèlement à cet amour pour Boris.

Lynne Swann, qui travaille chez Baron Wool – un stand vendant de la laine sur la place du marché d’Uxbridge – a déclaré: « Ramenez Boris. Boris pour le maire, ce serait bien mieux !

La collègue de Lynne, Sue Bird, a accepté alors qu’elle jetait un coup d’œil sur « ce pillock » M. Khan au-dessus d’Ulez.

« Il ne s’agit pas d’air pur – c’est une taxe furtive », a-t-elle fulminé.

Guy Warrior, 63 ans, qui travaille sur un stand de montres, crie: «J’aime Boris.

« Je pense qu’il a fait des erreurs stupides mais, si je suis honnête avec vous, je pense qu’il a été pendu, dessiné et écartelé par les médias.

« Il ne pouvait rien faire de bien. Ils ont réussi à se débarrasser de lui mais ils ne le laisseront pas seul. »

L’homme qui essaie de transformer Borisland Labour est Danny Beales, 34 ans.

Il a été élevé par une mère célibataire à South Ruislip, mais ils se sont retrouvés sans abri quand il était adolescent. C’est cette expérience, dit-il, qui l’a poussé à se lancer en politique.

Ladbrokes donne une cote de 1/25 sur une victoire travailliste Crédit : Getty

Sentant dans quelle direction le vent souffle, Danny s’empresse de critiquer la politique controversée d’Ulez de M. Khan.

Il a déclaré: «J’ai été très clair à propos d’Ulez. Je pense que ce n’est pas le moment d’introduire l’extension alors que les prêts hypothécaires des gens augmentent. Je pense qu’un supplément en ce moment n’est pas juste.

Il dit que M. Khan devrait « retarder l’introduction » – mais n’exclut pas de le soutenir lorsque la crise du coût de la vie s’est atténuée.

Alors, comment Danny pense-t-il que les habitants voient Boris ? « Je dirais que c’est une figure marmite », explique-t-il autour d’un café à Uxbridge High Street.

« Je rencontre des gens qui disent qu’il est à genoux. Ce n’est pas un politicien. Il est génial. Il a été poignardé dans le dos par le parti conservateur.

« Et je rencontre d’autres personnes qui disent qu’il a menti continuellement tout au long de sa carrière, il a été limogé trois fois pour avoir menti, il nous a menti alors que nous ne pouvions pas voir notre famille à l’hôpital pendant le confinement.

« Très peu de gens n’ont pas d’opinion. »

Tout le monde sauf les conservateurs, semble-t-il.

Le plan largement détesté du maire travailliste Sadiq Khan de facturer aux automobilistes 12,50 £ par jour pour conduire une vieille voiture « polluante » est largement détesté Crédit : Getty