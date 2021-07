À l’intérieur de la babymoon de la star d’EastEnders, Louisa Lytton, alors qu’elle et son fiancé repèrent un ÉNORME serpent

La star d’EastEnders ENCEINTE Louisa Lytton et son fiancé passaient une pause relaxante de « lune de bébé » – jusqu’à ce qu’ils voient un énorme serpent.

L’actrice de Ruby Allen, 32 ans, et Ben Bhanvra, 30 ans, ont profité d’une pause à la campagne avant leur premier bébé.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers EastEnders ici

4 La star d’EastEnders, Louisa Lytton, a partagé un cliché du «bonheur» en vacances Crédit : Instagram

Mais les choses ont pris une tournure terrifiante lorsqu’ils ont aperçu un énorme serpent qui se promenait.

Il a écrit: « La promenade du chien a pris un tour » en étiquetant leur emplacement comme « Snakeville ».

Louisa a partagé plus tôt une photo d’elle en train de se détendre au soleil aujourd’hui, les yeux fermés et un barbecue et un jardin derrière elle.

Elle a écrit simplement : « Bliss » aux côtés d’un cœur dansant.

4 Crédit : Instagram

4 Le fiancé de Louisa, Ben, a été vu en train de courir dans le jardin pendant leur pause Crédit : Instagram

L’actrice a ensuite partagé une photo de Ben courant dans le jardin dans un short poursuivi par leur chien.

Se référant à leur bébé a écrit: « Souhaitez-moi bonne chance si c’est un autre garçon 🤣. »

L’actrice enceinte d’EasEnders doit donner naissance à son premier enfant en septembre.

Louisa et Ben ont dû reporter leur mariage à deux reprises au milieu des restrictions de coronavirus qui ont fait de la planification et de l’organisation du grand jour un cauchemar.

4 Elle a partagé une photo de sa bosse dans une robe d’été alors qu’elle se détendait à l’extérieur Crédit : Instagram

Mais maintenant, la planification reprend enfin – avec des bosses en remorque.

« Hier soir, nous sommes allés à un spectacle de mariage. . Avec une bosse, pas ce que nous avions prévu mais cela l’a rendu encore plus spécial! » a-t-elle écrit sur Instagram.

« Je n’avais rien à porter, rien ne me va donc j’ai porté une robe à l’envers pour couvrir les bosses et je l’ai épinglée pour ne pas flasher 🍑. »