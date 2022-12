À l’intérieur de la baby shower «sauvage» de Lucy Fallon avec beaucoup d’alcool alors qu’elle révèle le sexe du premier enfant

La star de CORONATION Street, Lucy Fallon, a révélé le sexe de son bébé après avoir profité d’une baby shower sauvage avec ses co-stars.

L’actrice de 27 ans attend son premier enfant avec son petit ami footballeur Ryan Ledson.

Instagram

Éclaboussure

Les co-stars de Lucy’s Coronation Street étaient présentes, dont Helen Flanagan[/caption]

Le week-end dernier, la star de Bethany Platt a invité 100 invités à l’hôtel Shankly de Liverpool pour organiser une baby shower épique.

De nombreux visages célèbres étaient présents, notamment Helen Flanagan, Sally Ann Matthews, Colson Smith et Katie McGlynn.

Les invités ont fait la fête jusqu’à 2 heures du matin et ont eu droit à un chariot de Prosecco sans fond et à des animations DJ en direct.

Lucy a décrit la fête comme “sauvage” et une nuit inoubliable, alors qu’elle célébrait avec sa famille et ses amis les plus proches.

“Les arrivées des invités étaient à 16 heures et il y avait un chariot de prosecco”, a révélé Lucy dans le magazine OK.

“Et puis quand Ryan est arrivé vers 18h30 avec les garçons, il a mis de l’argent derrière le bar – alors tout le monde s’est un peu déchaîné comme ils le font lors des mariages quand il y a un bar gratuit !

“Il y avait beaucoup de maux de tête le lendemain.”

Lucy était déterminée à suivre le rythme de ses invités et a troqué sa tenue glamour contre un pyjama avant de retourner sur la piste de danse.

“Je dansais essentiellement comme si j’étais dans un mosh pit ou quelque chose comme ça”, se souvient-elle.

“J’étais le premier à monter et j’ai été là jusqu’à la fin.

“Je suis monté à 22h30 pour mettre des pyjamas, mais je suis revenu pour danser jusqu’à 1h30.”

Les futurs parents ont décoré la chambre avec des ballons roses et bleus avec des roses sur chaque table dans les mêmes couleurs.

Lucy et Ryan n’ont pas révélé le sexe du bébé, qui doit naître le 2 février, avant la fête.

Le couple a depuis révélé qu’il attendait un petit garçon.

L’heureux couple a reçu une enveloppe avec le sexe de leur bébé à l’intérieur et l’a ouverte devant un petit groupe de membres de la famille.

Le couple a déjà choisi le nom parfait, bien que Lucy veuille un nom “excentrique” et que Ryan veuille quelque chose de plus “traditionnel”.

Cela vient après que Lucy soit devenue émotive alors qu’elle se prépare à accoucher.

Lucy a partagé son parcours de grossesse avec ses fans sur les réseaux sociaux.

L’actrice leur a dit qu’elle avait pleuré, alors qu’elle partageait une photo du magnifique panier de Moïse qu’elle avait préparé avant l’arrivée de son petit.

À côté d’une photo du panier beige avec un support blanc chic, elle a écrit: “Crying.”

Dans une autre photo, elle a mis un emoji qui pleure alors qu’elle montrait aux fans sa pépinière intelligente.

Lucy a annoncé qu’elle était enceinte en septembre et partage depuis d’adorables photos de son échographie et de sa bosse grandissante.

Lucy a dit OK ! : “J’ai peur, mais j’ai hâte.”

Ryan a ajouté: “J’ai toujours voulu être un jeune père pour pouvoir être actif avec eux.”

Caractéristiques de Rex

Sally Ann Matthews a rejoint les fêtards à la fête[/caption]

Getty

Colson Smith a fait la fête lors de l’événement à Liverpool[/caption]

Instagram

Katie McGlynn a célébré avec les futurs parents[/caption]

INSTAGRAM