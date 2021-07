À l’intérieur de la baby shower d’EastEnders Louisa Lytton avec un énorme gâteau, des ballons et des chanteurs

La star d’EASTENERS, Louisa Lytton, a eu droit à une baby shower avec un énorme gâteau, une arche de ballons et des chanteurs.

L’actrice de Ruby Allen, 32 ans, a profité d’une journée de célébrations avant d’accueillir son premier bébé avec son fiancé Ben Bhanvra, 30 ans.

Instagram

Louisa Lytton a été surprise après que sa mère Jane lui ait lancé une baby shower[/caption]

Instagram

La star d’EastEnders a eu droit à des chanteurs et à une grande arche de ballon[/caption]

La star du savon avait l’air radieuse alors qu’elle montrait sa bosse de bébé en pleine croissance dans une robe à fleurs couleur citron.

Louisa rayonnait alors qu’elle posait pour une photo devant un mur d’affichage de roses blanches et à côté de sa mère.

La star de la télévision a félicité sa mère Jane pour lui avoir organisé le « jour le plus spécial » avec tous ses amis les plus proches et sa famille.

Elle a écrit: « Ma maman, elle a créé le jour le plus spécial, merci pour tout ce que vous faites pour moi, mais surtout ce je suis si fier de toi . «

L’actrice a donné aux fans un aperçu de la magnifique garden-party, avec une énorme arche de ballons dorée, grise et verte.

Je n’oublierai jamais cela… plus fier qu’ils ne le sauront.

Louisa était également ravie de son magnifique gâteau à deux étages sur le thème des bébés, décoré de jolies figurines d’animaux.

Pour couronner le tout, Louisa a été surprise lorsque ses amis d’enfance ont interprété des airs classiques pour les invités.

La star bouleversée a écrit : « Je n’oublierai jamais ça. Mes meilleurs amis d’enfance chantent pour moi et en les entendant chanter ensemble, je suis plus fier qu’ils ne le sauront. »

BABYMOON FUN

Cela vient après que Louisa et son fiancé Ben se soient rendus dans le Kent pour un séjour au début du mois.

La star du feuilleton – qui a été forcée de reporter son mariage à deux reprises en raison des restrictions liées aux coronavirus – a également dû annuler son babymoon en Italie.

« Nous étions censés être en Italie, mais ce week-end, nous avons réussi à nous rendre dans le Kent », a-t-elle expliqué.

« Pour être honnête, il ne reste plus beaucoup de place pour toutes les pâtes pour lesquelles j’allais là-bas.

«Nous avons eu des jours tellement incroyables, nous avions juste besoin de sortir de la maison et d’arrêter de faire.

«C’est fou que la seule façon dont nous sachions comment nous déconnecter soit de s’enfuir, mais cela a fonctionné comme un régal.

« Quelques jours de balades, de bouffe et sans doute de foot ce soir avec mes garçons.

« Le cerveau de quelqu’un d’autre en surmultipliée au #troisième trimestre ?! Mon bloc-notes de 4 heures du matin est mon nouveau meilleur ami.

L’actrice enceinte d’EasEnders doit donner naissance à son premier enfant en septembre.

Louisa et Ben ont dû reporter leur mariage à deux reprises au milieu des restrictions de coronavirus qui ont fait de la planification et de l’organisation du grand jour un cauchemar.

Instagram

Les amis et la famille les plus proches de Louisa se sont joints aux célébrations[/caption]

Instagram

La star du savon a montré aux fans son magnifique gâteau sur le thème des bébés[/caption]

Instagram

Louisa a dit que c’était le « jour le plus spécial »[/caption]

Louisa Lytton/Instagram

Louisa a profité d’une escapade en vacances dans le Kent plus tôt ce mois-ci[/caption]

Instagram

La beauté de la télévision devrait accueillir son premier bébé avec son fiancé Ben Bhanvra en septembre[/caption]