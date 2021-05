À l’intérieur de la 4e fête d’anniversaire Polly de la fille d’Amy Childs de Towie avec une mini robe de créateur de 550 £, un mur prosecco et un gâteau Barbie

AMY Childs a organisé une ÉNORME fête pour sa fille Polly, âgée de quatre ans, et le tout-petit portait même une robe de créateur de 550 £.

La star de Towie, 30 ans, a tout mis en œuvre pour célébrer la journée spéciale du tout-petit pendant le week-end férié.

17 Amy Childs a célébré l’anniversaire de sa fille Polly avec style ce week-end Crédit: Instagram

Les jeunes invités ont sauté sur le château gonflable, se sont fait peindre le visage et ont même eu un magicien pour les divertir.

Il y avait aussi un approvisionnement infini de nourriture pour tous les maintenir.

Amy a offert à ses invités une charrette sucrée, beaucoup de pâtisseries, un incroyable gâteau sur le thème de Barbie et une pizza fraîche.

Il y avait même une apparition d’Elsa de Frozen et de quelques poupées LOL pour rendre la fête encore plus spéciale.

17 Polly avait un gâteau à trois étages sur le thème de Barbie Crédit: Instagram

17 La charrette était pleine de friandises incroyables Crédit: Instagram

17 Amy a demandé à un chef de préparer une pizza fraîche pour les invités Crédit: Instagram

17 Ils pourraient le regarder arriver devant eux Crédit: Instagram

17 Il y avait de délicieux brownies à grignoter Crédit: Instagram

Mais la fête n’était pas réservée aux plus jeunes invités, car les adultes pouvaient également profiter d’un verre de champagne sur l’incroyable mur de prosecco.

Polly était définitivement la star de la série alors qu’elle se rendait à la fête dans une robe imprimée Fendi de 550 £.

Elle avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour des clichés devant ses magnifiques décorations et toiles de fond sur le thème rose.

Amy s’est adressée à Instgram pour remercier tous ceux qui ont rendu la journée de la fille « aussi spéciale qu’elle est ».

17 Amy et le reste de ses invités adultes ont dégusté des verres de champagne Crédit: Instagram

17 L’affichage du ballon était sur le thème de l’or et du rose Crédit: Instagram

Parallèlement à une variété de clichés différents tout au long de la journée, elle a écrit: « Wow, quelle merveilleuse journée nous avons eue pour votre anniversaire! Je ne peux pas remercier tous ceux qui ont contribué à rendre l’anniversaire de Pollys si spécial!

« Tout d’abord à @theslowdoughpizzaco slowdoughpizzaco pour nous avoir fourni des pizzas fraîches qui étaient absolument délicieuses😍 à @glameventhireltd pour les décorations et les décors magnifiques🎈

« @playdaysparties pour le château gonflable qui nous a donné des heures de plaisir🎉! @littlepartymonkeys_ pour l’apparence spéciale des poupées Elsa et LOL💫

« @paintasmileessex pour peindre les visages des enfants avec de beaux dessins✨, @tootsweetcandycart pour la jolie charrette de bonbons🍬

17 Il y avait aussi un magicien à la fête Crédit: Instagram

17 Polly adorait sauter sur le château gonflable Crédit: Instagram

17 Il y avait un gâteau sur le thème de la princesse Disney Crédit: Instagram

17 Les invités sont rentrés chez eux avec des sacs de fête incroyables Crédit: Instagram

« @michaeljfitch pour nous avoir fourni beaucoup de rires et de magie 🪄, @aliyah_bakes pour les brownies et cake pops les plus incroyables 🧁

« @tuttifruttigifts pour des sacs de fête avec plein de jolis cadeaux et friandises à l’intérieur 💞, @desire_party_hire pour le mur prosseco qui a permis aux adultes de continuer toute la journée🥂, et enfin des sucreries pour le magnifique gâteau Barbie pour l’anniversaire de Pollys🎂!

« Encore une fois merci beaucoup d’avoir rendu la journée Pollys aussi spéciale qu’elle l’est❤️. »

Amy n’est pas étrangère à assister et à animer des soirées extravagantes depuis son tournage vers la gloire dans l’émission populaire ITVBe en 2010.

17 Amy est devenue célèbre en 2010 sur la première série de The Only Way is Essex Crédit: Document

17 La mère de deux enfants est revenue à l’émission très appréciée l’année dernière après neuf ans d’absence Crédit: ITV

Elle a joué dans deux séries avant de quitter pour se concentrer sur d’autres choses.

Après une pause de neuf ans, il a été révélé que la star de télé-réalité devait rejoindre le casting de l’émission.

La fille d’Amy, Polly, fait régulièrement une apparition aux côtés de sa mère, mais de nombreux fans se sont grattés la tête pour savoir pourquoi son fils Ritchie, deux ans, n’est jamais vu.

La personnalité médiatique a annoncé sur Instagram qu’elle avait donné naissance à son petit garçon en septembre 2018.

17 Amy est aussi la mère de son fils Ritchie, âgé de deux ans Crédit: Instagram

Elle a dit à ses 741k followers: « Mon beau fils, Bienvenue dans le monde chéri … Né le samedi 1er septembre à 4h12. »

Le père de Ritchie est l’ex de Chloe Simms – qui s’appelle également Ritchie – et n’a aucun intérêt à être célèbre.

Après avoir reçu de nombreux messages demandant pourquoi il n’était jamais apparu dans la série, Amy a décidé de remettre les choses au clair.

La star de télé-réalité a déclaré au Sun: « La mettre dans la série était évidemment quelque chose auquel je devais réfléchir très attentivement, d’autant plus que je ne mets pas Ritchie sur les réseaux sociaux.

17 Amy et sa fille Polly Crédit: Reportez-vous à la légende

«Je veux éclaircir cela aussi parce que je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux chaque jour disant ‘pourquoi mettez-vous toujours des photos de votre fille et non de votre fils ou pourquoi Polly est-elle dans la série et pas Ritchie’. Aimez-vous plus votre fille? Etc. ».

«Je dois recevoir environ 20 messages par jour à propos de Ritchie, mais en gros, le père de Ritchie et moi avons convenu ensemble de ne pas mettre Ritchie sur les réseaux sociaux ou TOWIE.

«Nous ne le mettrons pas sur les réseaux sociaux ou à la télévision tant qu’il ne sera pas assez vieux pour prendre cette décision lui-même.

«C’est un beau petit garçon, il est comme un mini-moi et bien sûr je l’aime autant que Polly. Polly a un père différent et j’ai pris une décision différente avec Polly et c’est aussi simple que cela.

17 Le père d’Amy et Ritchie a pris la décision de le garder hors des feux de la rampe Crédit: Instagram

«C’était une décision difficile parce que je ne veux pas que Ritchie ou Polly grandissent et dise pourquoi tu as fait ça avec moi et pas avec mon frère et ma sœur.

«Tous les messages constants qui remettent en question mon amour pour Ritchie me dépriment parce que j’aime mes enfants exactement de la même manière.

« Avoir un aux yeux du public et un non ne reflète pas à quel point je les aime. Ce sont juste des décisions différentes basées sur différents pères.

« En fin de compte, ce n’est l’affaire de personne d’autre. Ce sont mes enfants et je vais les élever de la meilleure façon que j’ai choisie, mais j’aimerais faire passer ce message pour essayer d’expliquer la raison. »

Amy partage Polly avec l’ex Bradley Wright et datée de 2013 à 2015.

Elle a révélé qu’elle avait mis fin aux choses après avoir eu l’impression d’être la «maman» de Bradley et qu’il n’avait pas réussi à répondre à ses attentes en tant que père.