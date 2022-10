À l’intérieur de I’m A Celeb, la querelle amère de Chris Moyles avec l’ex-star de Radio One Dave Vitty après son divorce choc

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici fait souvent parler ses stars de leur passé, y compris de leurs querelles amères avec d’autres célébrités.

La même chose pourrait être le cas pour la nouvelle recrue de l’émission Chris Moyles – qui devrait participer à l’émission ITV le mois prochain – et son différend de longue date avec l’ex-star de Radio One Dave Vitty.

Rex

Bbc

Lui et Dave se sont disputés en 2012 à propos de l’amitié de Chris avec l’ex-femme de son copain[/caption]

Chris, 48 ​​ans, a atterri en Australie hier avant la nouvelle série de l’émission aux côtés de l’actrice de Coronation Street, Sue Cleaver.

Il devrait rejoindre dix autres visages célèbres pour la dernière série de I’m A Celebrity, qui se déroulera à partir du dimanche 6 novembre.

Nul doute que la vie dans le camp australien – qui est revenu cette année après la fin des restrictions de Covid – le fera parler de sa vie.

Les fans espèrent peut-être tout savoir sur sa querelle amère avec son compatriote star de la radio Dave, 48 ans, qui s’est produite en 2012.

Cela est venu après que Chris ait noué une amitié étroite avec l’ex-femme de son ami de longue date et collègue star de la radio Dave.

Le DJ s’est rapproché de son ex Jayne Sharp, laissant les hommes refuser de se parler et le personnel de Radio One coincé pour savoir comment aider.

Un initié a déclaré à The Mirror à l’époque: «Ils étaient si soudés mais cela a changé presque du jour au lendemain après que Dave a eu vent de l’amitié.

“Les choses se sont détériorées rapidement et ce n’était plus jamais pareil.”





Alors que Chris et Dave ont continué à travailler ensemble, ils ont eu des fêtes de départ séparées à la fin de leur séjour d’une décennie.

Les anciens amis ont choisi deux pubs distincts pour leurs fêtes, ce qui signifie que les copains devaient voyager d’un événement à l’autre.

Ailleurs, Dave a refusé de se joindre à la tournée théâtrale de son ancien ami à l’été 2012, qui comprenait également leurs co-vedettes de petit-déjeuner Dominic Byrne, Aled Hayden-Jones et Tina Daheley.

Dave s’est séparé de son ex Jayne, 45 ans, en 2011 après cinq ans de mariage – avec le couple partageant sa fille Nicole.

L’initié de Radio 1 a ajouté : « C’est très amer. Dave n’a absolument plus de temps pour Chris, et ils ne parlaient presque plus que lorsque c’était absolument nécessaire pour le spectacle.

« Dire qu’il n’y a pas d’amour perdu serait un euphémisme. Dave se sent totalement trahi. C’est dommage. Ils étaient les meilleurs amis pendant des années.

Cela survient alors que Chris a révélé la manière secrète dont il enverra des signaux du camp à ses proches à son arrivée en Australie.

Le DJ utilisera des accessoires de bracelet afin que si les choses tournent si mal, il puisse envoyer des messages secrets à ceux qui regardent à la maison.

Chris a été vu portant deux bracelets de perles coupés autour de sa main droite, tous deux portant des slogans.

Le premier dit son nom, ‘Chris’, l’autre est subrepticement étiqueté avec les mots ‘Get Me Out’.

Selon les rumeurs, la personnalité se prépare à concourir pour le titre 2022 de “King Of The Jungle” aux côtés de la légende de la pop Boy George, d’Olivia Attwood de Love Island et de l’actrice de Corrie Sue Cleaver.

L’ancien joueur de Rugby Union Mike Tindall et le mari de Zara Tindall – fille de la princesse Anne, la princesse royale – se dirigeraient également vers l’Australie.