À l’intérieur de Hollyoaks et de la maison de la «grotte désordonnée» de la star de The Witcher, Anna Shaffer

La star de THE Witcher, Anna Shaffer, a partagé un aperçu de sa maison “en désordre”.

La ravissante trentenaire, qui interprète Triss Merigold, a posté les clichés sur les réseaux sociaux et dévoilé son appartement très chic.

instagram/@annashaffer

La star de Hollyoaks et The Witcher, vit dans une magnifique maison

instagram/@annashaffer

La star a dévoilé son salon alors qu'elle modélisait une gamme de vêtements

instagram/@annashaffer

Anna a une étagère occupée à l'intérieur de la demeure

instagram/@annashaffer

La maison de la star de Witcher est dotée de parquet et de murs blancs

Anna a joué Ruby Button dans Hollyoaks

Anna est surtout connue pour son rôle ainsi que pour ses rôles de Ruby Button dans Hollyoaks et Romilda Vane dans la série de films Harry Potter.

Anna, qui revient pour la deuxième saison de Le sorceleur, a inventé l’appartement son “petit appartement de grotte désordonné” et a dit à sa légion de fans qu’elle avait une “garde-robe dingue” alors qu’elle montrait son éclat à la maison.

La maison de l’actrice a du parquet et un canapé orange confortable dans le salon.

C’est une demeure spacieuse avec des murs blancs et de hauts plafonds et la star a placé divers souvenirs dans le salon.

Dans le même espace, il y a des gravures sur les murs et des coussins qui éclatent de couleur, et Anna avait l’air aussi glamour que jamais lorsqu’elle a posé parmi le décor dans une tenue nue.

Anna a également révélé une bibliothèque bien remplie et des plantes d’intérieur.

Dans sa chambre, l’actrice a une fabuleuse collection de chaussures, dont certaines qu’elle a modelées sur une photo glamour.

La salle à manger est tout aussi chic avec une table à manger en bois et de longs rideaux rouges.

Elle dispose également d’un coin bar, d’un grand tapis à motifs et de fleurs dans la chambre, lui donnant une ambiance chaleureuse.

Anna modélisait de jolies tenues de Who What Wear pour les clichés et a dit qu’elle avait “TOUT jeté” sous son lit pour les photos.





La star des Hollyoaks s’est mariée avec son partenaire Jimmy Stephenson l’année dernière, après que le couple ait été ensemble pendant sept ans.

Après que leur mariage n’ait pas pu avoir lieu en raison des restrictions de Covid, ils se sont finalement mariés en 2021 et ont dit «oui» à l’hôtel de ville d’Islignton à Londres, Anna partageant une série de photos de l’occasion spéciale.

Parallèlement aux clichés, elle a plaisanté: “Présentation de mon premier mari .”

L’actrice avait l’air incroyable dans une robe crème ajustée sans bretelles pour l’occasion, un voile et un bouquet de fleurs sauvages aux couleurs vives.

instagram/@annashaffer

La star avait l'air incroyablement glamour alors qu'elle posait pour des clichés

instagram/@annashaffer

La salle à manger chic a une table en bois, un tapis à motifs et des rideaux élégants

instagram/@annashaffer

Anna a dévoilé sa collection de chaussures