Les donjons de TORTURE où les victimes sont mutilées avec des outils chirurgicaux, battus avec des marteaux et électrocutés sont gérés par des voyous de Poutine dans une Ukraine déchirée par la guerre, affirment des groupes de défense des droits civiques.

Des photographies effrayantes montreraient les sous-sols humides utilisés comme prisons secrètes pour ceux qui sont détenus par les rebelles soutenus par la Russie et les mercenaires qui combattent à leurs côtés.

On prétend que plus de 200 personnes – y compris des civils – sont détenues dans les installations barbares de l’est de l’Ukraine.

Ils seraient dirigés par les forces séparatistes ukrainiennes soutenues par le Kremlin dans la soi-disant République populaire de Donetsk et dans la République populaire de Louhansk.

Connu sous le nom de guerre dans le Donbass, le conflit fait rage depuis 2014 et a laissé l’ancien État soviétique divisé en deux – avec 13000 morts et environ 1,1 million de personnes forcées de fuir.

On dit qu’un vil donjon est le terrain de jeu d’un tortionnaire vicieux connu sous le nom de « The Maniac », qui utilise un kit de chirurgien pour mutiler ses victimes.

L’identité du maniaque a été révélée par Justice pour la paix dans le Donbass, une alliance de 17 organisations ukrainiennes de défense des droits de l’homme, et les médias locaux.

Le Centre pour les libertés civiles (CCL), basé à Kiev, a déclaré au Sun qu’il y avait actuellement 267 personnes, dont 226 civils, enfermées dans ces donjons sans faire face à aucune accusation.

Les prisonniers ont également raconté les horribles tortures qu’ils ont subies dans les prisons.

Ils ont affirmé avoir été soumis à des tourments physiques cruels et avoir vu d’autres victimes être battues à mort.

Les prisonniers seraient électrocutés avec des fils électriques attachés à leurs parties génitales, auraient les doigts pliés jusqu’à ce qu’ils se cassent ou soient battus par d’anciens boxeurs.

Des sons de cris sont diffusés dans les haut-parleurs des prisons alors que certains détenus sont déshabillés et laissés dormir sur des palettes en bois sous des lumières aveuglantes.

Il n’y a aucune preuve suggérant que les horribles violations des droits humains sont directement orchestrées par le régime russe.

Deux des donjons les plus notoires sont la « prison d’isolement » de Dontesk et la « prison de Batman » à Luhansk – du nom du surnom de l’un des combattants séparatistes.

La brutalité des cachots serait conçue pour terroriser la population et dissuader toute opposition locale.

Mon bras gauche était fixé … Le Maniac a commencé à faire une scie chirurgicale coupée entre les doigts de ma main gauche Oleksandr Grishchenko

Les habitants ont surnommé la «prison d’isolement» le «lieu où les gens disparaissent».

il contient huit cellules ordinaires pour plusieurs prisonniers, deux cellules d’isolement disciplinaire, un abri anti-bombes au sous-sol et une seule cellule attenante, ainsi que plusieurs «caves de torture».

C’est ici que les photographies divulguées sont censées montrer.

Les images ont été récemment publiées par la source anonyme sur Telegram et prétendent montrer des outils utilisés pour tourmenter les détenus.

Une image montre un téléphone militaire sur une table, qui serait utilisé comme source d’électricité à haute tension pour électrocuter les prisonniers.

L’ancien journaliste Stanislav Aseyev, a rappelé comment les victimes sont collées à la table, avec un fil électrique connecté aux organes génitaux et un autre à leur derrière.

De l’eau est versée sur le corps et un courant électrique est libéré, infligeant une douleur horrible.

Les détenus sont également soumis à d’intenses tortures psychologiques, affirme-t-on.

Les gardes diffusent intentionnellement les sons de la torture dans le sous-sol via un écran de contrôle situé au même étage que les cellules.

Pour cette raison, les prisonniers entendent constamment les cris des codétenus qui étaient torturés.

Oleksandr Grishchenko, un fonctionnaire d’âge moyen, a été projeté dans un cachot de torture après avoir été accusé à tort d’être un espion par un homme de main de la République populaire de Louhansk, soutenue par Poutine.

S’adressant à Euromaidan Press, qui rapporte l’état fantoche russe, Grishchenko a révélé ce qui s’est passé à son arrivée à la « prison de Batman » – où il a été rencontré par The Maniac.

Tout d’abord, il a été frappé par un ancien boxeur professionnel avec un énorme nez cassé, qui utilisait maintenant ses compétences pour maltraiter les prisonniers.

Puis il a dit qu’il avait été déshabillé et électrocuté avant que ses bras ne soient étirés et attachés avec des cordes.

Que se passe-t-il entre la Russie et l’Ukraine? La RUSSIE et l’Ukraine sont restées techniquement en guerre depuis 2014. Le conflit a été déclenché par la Révolution ukrainienne – lorsqu’un soulèvement a renversé le gouvernement pro-russe de Viktor Ianoukovitch. Les forces de Vladimir Poutine ont annexé la région de Crimée à l’Ukraine dans un mouvement qui a été largement condamné par l’Occident. Le conflit a ensuite pris une spirale lorsque des groupes pro-russes dans l’est de l’Ukraine ont alors pris les armes contre l’État. La Russie a apporté son soutien aux forces séparatistes qui ont formé des républiques séparatistes à Donetsk et Louhansk. Les forces de Poutine ont alors lancé une incursion militaire dans ces régions alors qu’elles apportaient leur soutien aux rebelles. Près de sept ans se sont maintenant écoulés et la guerre dans le Donbass reste dans l’impasse. La semaine dernière, les États-Unis et l’Europe ont accusé la Russie de bloquer les solutions pour tenter de mettre un terme au conflit. «La Russie doit immédiatement cesser son agression dans l’est de l’Ukraine et mettre fin à son occupation de la Crimée», a déclaré le diplomate américain Rodney Hunter. « Nous appelons la Russie à retirer ses forces d’Ukraine, à cesser de soutenir ses mandataires et à d’autres groupes armés et à mettre en œuvre tous les engagements qu’elle a pris dans le cadre des accords de Minsk. »

C’est alors que The Maniac – de son vrai nom Serhiy Konoplytsky – est entré avec un morceau de tuyau en plastique qu’il a utilisé pour infliger une raclée sauvage.

Grishchenko a déclaré que le complice du bourreau avait alors saisi son index droit avec sa paume et a commencé à le plier progressivement vers le dos de la main pour le casser.

Il a dit: « [The Maniac] m’a dit ce qu’il allait faire de moi et comment il le ferait dans quelques minutes.

« Il a sorti la bâche du kit de terrain du chirurgien, l’a déballé et a commencé à me montrer les instruments chirurgicaux – des pinces coupantes, une scie chirurgicale, des scalpels, commentant comment il me cassait les doigts, voyait mes mains et coupait moi.

«En quelques minutes, ses assistants ont apporté un vantail de porte, m’ont jeté dessus.

« Mon bras gauche était fixé … le Maniac a commencé à faire une scie chirurgicale entre les doigts de ma main gauche. »

L’agonie était horrible.

Mais le tortionnaire sadique a averti Grishchenko que même s’il s’évanouissait, il avait un médicament spécial pour le faire rapidement venir, disant qu’il voulait le torturer « autant que nécessaire jusqu’à ce que nous obtenions le résultat souhaité ».

À une autre occasion, The Maniac aurait battu à mort un autre homme avec un marteau.

Une porte-parole du CCL a déclaré au Sun: « Ce n’est que la pointe de l’iceberg.

«La plupart des personnes soupçonnées de déloyauté envers les autorités d’occupation sont poursuivies et condamnées pour espionnage, sabotage et trahison.

«Leurs familles ne se tournent souvent pas vers les autorités de l’État ukrainien ou les organisations de défense des droits humains.

«Ils sont soit intimidés, soit comprennent simplement qu’il n’y a aucune possibilité d’évacuer une personne vers l’Ukraine.

«Même le Comité international de la Croix-Rouge n’a pas accès aux prisonniers.

« Par conséquent, il faut dire franchement que nous ne connaissons pas l’ampleur des enlèvements, des tortures et des détentions illégales de personnes dans les territoires occupés ».