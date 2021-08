À l’intérieur de ‘Crackland’ – une tanière de drogue purulente en proie à des meurtres et des accros aux zombies alors que des influenceurs modèles vendent du coke et de la méthamphétamine

Des photos CHOQUANTES du «Crackland» au Brésil montrent une tanière de drogue purulente en proie à des meurtres et à des toxicomanes zombies.

« Cracolandia » est un terrain vague dangereux d’environ huit pâtés de maisons à Sao Paulo, où des influenceurs de mannequins colportent de la coke et de la méthamphétamine.

Une femme sans-abri dort dans une rue du quartier « Cracolandia » à Sao Paulo, Brésil Crédit : AFP

Des flics brandissant des armes à feu démantelent un point de vente de drogue à Cracolandia

Un toxicomane fume ouvertement du crack dans une rue Crédit : AFP

Un sans-abri dort sur un mince morceau de carton Crédit : AFP

Ils sont surnommés « Zombies » dans le centre-ville Crédit : AFP

La première chose que perçoivent ceux qui visitent « Cracolandia » est l’odeur – d’urine et de sueur, qui les accueille jusqu’à un pâté de maisons.

Les toxicomanes reviennent à plusieurs reprises – malgré les efforts de la police pour les forcer à sortir – parce qu’ils trouvent rarement quelque chose comme une communauté ailleurs.

«Crackland» compte le plus grand nombre de toxicomanes de la ville – malgré les efforts répétés de flics lourdement armés pour nettoyer la zone jonchée d’ordures des trafiquants de drogue et des toxicomanes.

L’une des personnes arrêtées il y a quelques jours était une trafiquante de drogue surnommée le « Kitty of Crackland » après qu’elle aurait été retrouvée avec de la drogue fourrée dans ses sous-vêtements.

Les détectives ont déclaré avoir trouvé de l’herbe enfoncée dans un soutien-gorge, tandis qu’ils ont trouvé du crack caché dans sa culotte lorsqu’ils l’ont arrêtée à Sao Paulo, au Brésil.

Lorraine Cutier Bauer Romeiro, 19 ans, fait face à des accusations – et son petit ami, qui s’appellerait Andre Japonês, a également été arrêté pour le stratagème.

La police a déclaré s’être jetée sur l’adolescente après l’avoir aperçue en train de vendre du crack dans une tente dans les rues.

La zone qu’elle aurait exploitée dans la sienne est tellement criblée de drogues qu’elle est devenue connue sous le nom de « Cracoloandia » ou « Crackland ».

Lorraine Cutier Bauer Romeiro était connue sous le nom de « Kitty of Crackland » Crédit : Flash info

Le frère de Lorraine a dit qu’elle était tombée avec les « mauvaises personnes » Crédit : Flash info

La région est connue pour être un lieu de prédilection pour les toxicomanes à la méthamphétamine et à la coke Crédit : AFP

Les sans-abri dorment sur des meubles jetés à l’air libre Crédit : AFP

Un sans-abri pousse un chariot de ses maigres affaires tandis qu’un incendie fait rage derrière lui

Un flic marche dans les rues jonchées d’ordures de ‘Crack Land’

Le nombre de toxicomanes a tragiquement grimpé en flèche parce que de plus en plus de personnes ont été poussées à la rue par la pandémie de Covid qui a dévasté l’économie du pays, selon des rapports.

En avril 2020, un mois après que la pandémie a frappé le Brésil pour la première fois, le gouvernement a fermé un refuge pour sans-abri ici dans le cadre d’un effort visant à nettoyer le centre-ville pour faire place à la construction.

Mais l’abri alternatif le plus proche est à environ 3 km.

Jonatha de David Sousa Reis et Bruna Kelly Simoes font partie de ceux qui ont récemment perdu leur maison.

Le couple a emménagé dans une tente de fortune, accrochée entre deux arbres, sur une place publique à crackland cette année.

Reis, 34 ans, a déclaré: « Cela a été difficile, très difficile. »

Le crack est au Brésil depuis les années 1990, mais son utilisation a explosé, explique NPR.

Le site Web explique comment les « addicts aux zombies » remplissent les rues.

La nuit, « des silhouettes squelettiques vêtues de vêtements sales et en lambeaux émergent – principalement des hommes, mais quelques femmes.

« Ils ont les yeux vitreux et nerveux, et cherchent une solution rapide, inconscients des hélicoptères de la police au-dessus. »

FUMER DU CRACK « TOUTE LA JOURNÉE »

Un agent de santé a expliqué qu’« ils sont là toute la journée à fumer du crack ».

Le problème vient du fait que « le Brésil offre un grand marché de consommateurs de cocaïne et de crack », a déclaré un responsable de la justice.

Elle a ajouté: « C’est une forte croissance de personnes utilisant du crack en public.

« Des gens en permanence dans la rue qui consomment de la drogue jour et nuit. »

Les autorités lancent souvent d’importantes opérations pour mettre fin une fois pour toutes à ce marché du crack.

Des flics lourdement armés font irruption et attrapent des dizaines de vendeurs.

Ils ferment également les bâtiments abandonnés qu’ils occupent parfois à l’aide de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène.

Mais les experts avertissent qu’il n’y a pas de moyen simple de se débarrasser de Crackland.

Le Brésil est probablement le plus grand marché au monde pour le crack ou la cocaïne rock, selon le département d’État américain.

Sao Paulo a un taux élevé de pauvreté et d’itinérance et abrite la plus grande organisation criminelle du pays.

Ces facteurs signifient que « Cracolandia » a à la fois des approvisionnements et une large demande.

Mais il y a des Brésiliens bienveillants qui essaient d’aider les toxicomanes, y compris des pasteurs, des responsables de la santé et même un clown, le psychiatre Flavio Falcone.

Habillé en bouffon au nez rouge vif, il est devenu une icône à Cracolandia, où les patients le connaissent sous le nom de Clown et non de médecin.

Traitant un nombre croissant de Brésiliens poussés dans la rue, il a déclaré : « Ce qui vous fait rire, c’est le clown qui trébuche, pas le clown qui marche droit.

« Les gens qui sont dans la rue sont vraiment les ratés de la société capitaliste. »

Un homme est retiré d’une propriété abandonnée

Un toxicomane utilise du crack lors d’une opération policière pour démanteler des points de vente de drogue

Des gens se sont retrouvés dans la rue pendant la pandémie de Covid au Brésil Crédit : AFP