À l’intérieur de cimetières de navires obsédants où les paquebots pourrissent et où les enfants « esclaves » les détruisent à la main dans des conditions d’horreur

DISPERSÉS le long de la côte de l’Asie du Sud se trouvent les restes d’un cimetière effrayant où meurent les plus grands navires du monde.

Des scènes apocalyptiques de coques éventrées de 100 000 tonnes gisent sur les vasières de marée tandis que les démolisseurs de navires les démantelent dans des conditions périlleuses.

Trois vraquiers attendent leur destruction dans un chantier naval au Bangladesh Crédit : Alamy

L’Asie abrite plusieurs « cimetières de navires » où les vieux navires sont démontés pour y extraire la ferraille. Crédit : Alamy

L’Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont la Mecque de ce commerce archaïque, qui a fait l’objet de critiques internationales pour violations des droits de l’homme.

Des navires géants, notamment des vraquiers et des navires de croisière, sont abandonnés sur les côtes tandis que des entreprises locales les démontent pour récupérer de la ferraille lucrative.

En 2019, une enquête de Sun a révélé que plus de 225 000 travailleurs étaient exploités et forcés de travailler dans des environnements mettant leur vie en danger.

Plus de 10 pour cent de cette main-d’œuvre était composée d’enfants âgés d’à peine huit ans.

Les chantiers navals les plus connus sont Gaddani, Alang et Chittagong (Chattogram).

Au cours des trois derniers mois, 98 navires ont été envoyés dans la tombe, et plus de 77 pour cent d’entre eux sont arrivés à l’un de ces ports.

L’ONG Shipbreaking Platform, groupe de défense, a suivi de près l’évolution de la situation.

Ingvild Jenssen, la fondatrice et directrice exécutive, a déclaré au Sun que ces emplacements étaient des « cimetières » pour les navires et les humains.

Elle a déclaré : « Les navires sont construits, entretenus et réparés en cale sèche, c’est également là qu’ils doivent être démantelés.

« Démonter d’énormes navires sur des plages de marée, comme cela se fait en Asie du Sud, ne serait jamais autorisé au Royaume-Uni. »

Cela constitue un travail dangereux en raison de la complexité structurelle de ces navires uniques.

Les accidents sont généralement provoqués par des incendies, des explosions, des chutes d’objets lourds et même par une électrocution.

Au cours des 50 dernières années, des milliers d’hommes ont perdu la vie dans ce processus en raison d’une formation minimale ou du fait de travailler avec du matériel primitif.

Les ouvriers démontraient les navires manuellement, généralement à mains nues, démontant chaque tôle petit à petit.

Non seulement ils sont exposés à l’amiante et aux fumées toxiques, mais ils risquent d’être écrasés à mort par les coques et les portes en acier qui leur tombent dessus.

En mai, un Bangladais est décédé après être tombé à travers une coque creuse.

Cependant, les incidents sont rarement signalés officiellement en raison du manque de transparence de la part des employeurs et des gouvernements.

Ingvild a déclaré : « Aucun armateur ne peut prétendre ignorer les conditions désastreuses qui règnent dans les chantiers d’échouage, mais ils continuent néanmoins à vendre leurs navires aux pires chantiers pour obtenir le prix le plus élevé pour leurs navires.

« Les dégâts causés par les échouages ​​sont réels.

« Les travailleurs risquent leur vie, souffrent d’une exposition à des toxines et les écosystèmes côtiers sont dévastés.

« Les armateurs ont la responsabilité de vendre leurs produits aux chantiers de recyclage qui investissent dans leurs travailleurs et dans l’environnement. »

Un paquebot de 100 000 tonnes partiellement démonté Crédit : Getty

Les démolisseurs de navires travaillent dans des conditions périlleuses pour accomplir leur travail Crédit : Reuters

Des milliers de travailleurs sont morts depuis les années 1980, certains tombant jusqu’à la mort. Crédit : Getty

Corps brisés, brûlés et rôtis

Depuis 2019, la législation de l’UE exige que tous les navires immatriculés dans un pays de l’UE soient démolis dans des chantiers navals de recyclage agréés – interdisant l’utilisation des chantiers dans les trois pays notoirement dangereux.

Cependant, les militants craignent que certains utilisent des failles pour contourner ce problème.

Muhammed Ali Shahin, responsable de programme chez Young Power in Social Action au Bangladesh, a déclaré : « Au cours des 20 dernières années, plus de 1 000 travailleurs sont morts.

« Après avoir vu ces cadavres, ces corps brisés, ces corps brûlés et rôtis, on en a marre.

« Nous voulons la justice environnementale et les droits de l’homme. »

La plupart des navires restent en service environ 25 ans.

Les paquebots britanniques et européens vieillissants sont souvent expédiés à des nations mineures qui réaménagent, renomment et réintroduisent les navires dans les océans sous des noms différents.

Pour éviter de vendre directement à des chantiers navals illégaux, la plupart des autres navires britanniques – tels que les cargos et les pétroliers – sont simplement vendus à des intermédiaires au prix le plus élevé.

Les ferrailleurs, également appelés acheteurs au comptant, sont intrinsèquement liés aux chantiers non agréés.

Ils changent souvent les pavillons des navires et les enregistrent sous de nouveaux noms dans le but de contourner les lois maritimes internationales.

Un enquêteur européen qui travaille avec les gouvernements, les syndicats et les compagnies maritimes du monde entier pour améliorer les normes a déclaré au Sun : « On n’en fait pas encore assez.

« Il est encore trop facile pour les armateurs britanniques et européens, avides d’argent, de contourner les règles.

« Mais il ne suffit pas d’appeler au boycott complet des chantiers navals au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, car des milliers d’hommes et leurs familles dépendent de ce travail pour survivre.

« Il incombe aux gouvernements et aux propriétaires des chantiers navals de mettre les installations aux normes, de fournir des équipements de sécurité permettant de sauver des vies, de former correctement tous les travailleurs et de leur fournir un environnement de travail humain.

« En attendant, les acheteurs au comptant et les intermédiaires continueront de ravager l’industrie. »

Démolition navale : les faits La démolition de navires est le processus consistant à démolir des navires pour vendre leurs pièces comme ferraille.

95 pour cent du matériel à bord d’un navire peut être vendu.



Les navires modernes ont une durée de vie de 25 à 30 ans avant que la corrosion ne les rende non rentables à exploiter.



La démolition des navires permet de recycler et de réutiliser l’acier de ces navires.

La démolition navale est considérée comme l’une des industries les plus dangereuses au monde.

Les chantiers de démolition navale d’Inde, du Bangladesh, de Chine et du Pakistan emploient 225 000 personnes et fournissent de nombreux emplois indirects.

Il faut environ trois mois à 50 ouvriers pour démolir un cargo de taille normale d’environ 40 000 tonnes.

Les ouvriers utilisent des masses pour couper l’acier – d’autres outils sont jugés trop chers.



Un ouvrier grimpe sur une échelle dans un vieux navire à Gaddani, au Pakistan Crédit : Reuters

Les chantiers de démolition navale sont sous surveillance pour violations de la santé et de la sécurité Crédit : Getty

Épave sur une plage en Inde Crédit : Alamy

Des centaines de travailleurs de l’industrie sont exploités, selon des rapports Crédit : Reuters