À l’intérieur de Celebrity Detox de la télévision alors que les stars sont contraintes à un traitement dégoûtant – laissant un candidat traumatisé

Préparez-vous pour certaines des scènes les plus dégoûtantes de l’histoire de la télévision la semaine prochaine avec The Big Celebrity Detox.

La nouvelle série voit un gourou du bien-être descendre une bouteille d’urine fermentée de six mois devant des concurrents choqués, dont Kerry Katona et Martin Roberts.

Canal 4 / Tom Dymond

Kerry Katona a été particulièrement choquée lorsqu’un gourou du bien-être a avalé une bouteille d’urine fermentée de six mois sur Celeb Detox à la télévision[/caption]

Les stars sont tellement révoltées qu’elles menacent de quitter le plateau.

Le segment fait partie d’un traitement de thérapie urinaire présenté aux célébrités, qui les amène à siroter leur propre pipi pour stimuler «la concentration et l’énergie».

Mais dans un moment « n’essayez pas ça à la maison », leur thérapeute coule sa propre vieille urine, malgré le narrateur de l’émission affirmant que cela « va à l’encontre de l’avis médical ».

Une source a déclaré: « Cela restera comme l’une des scènes les plus nauséabondes jamais diffusées à la télévision. C’est horrible, un moment inconfortable pour les célébrités, mais aussi pour les téléspectateurs. Kerry était particulièrement traumatisée.

La série E4, qui commence lundi, implique des stars prenant part à des traitements de désintoxication extrêmes pour améliorer leur santé mentale et bannir leurs démons.

Parmi les autres noms célèbres, citons Megan Barton-Hanson de Love Island et la cousine de feu la reine, la princesse Olga Romanoff.

Les stars se rendent également malades en mangeant des graines de Pinon Blanco, pour libérer de la mauvaise énergie, et même se donnent la fessée.

En buvant son petit pipi, la princesse Olga a déclaré: «Ce n’était pas aussi mauvais que je le pensais. Je bois beaucoup d’eau, donc elle était très pâle et n’avait pas d’odeur ou de goût particulier.

Tom se fait virer pour le cinéma

L’ANCIEN apprenti espoir Tom Skinner est en train de devenir un hardman improbable du cinéma.

L’ancien commerçant du marché, célèbre pour son slogan « Bosh », jouera un gangster appelé Houdini dans le film britannique Bermondsey Tales: Fall Of The Roman Empire.

Il met également en vedette l’ex-EastEnder Maisie Smith, Adam Deacon et John Hannah.

Tom, renvoyé par Lord Sugar dans la série Apprentice 2019, a été recruté par l’écrivain du film Ray Burdis et le réalisateur Micheal Head lorsqu’il a été invité à être un extra dans leur dernier film, Miss The Kiss, avec Patsy Kensit et Sadie Frost.

Il m’a dit : « Mon personnage Houdini est le gouverneur absolu et j’espère que je lui rends justice. Étalages. »

Tom sortira son autobiographie, après avoir signé un contrat de livre avec HarperCollins, et est pressenti pour des apparitions dans un certain nombre d’émissions de téléréalité.

Sherwood revient DAVID Morrissey et Lesley Manville reviennent pour une deuxième série de Sherwood. Le dernier épisode du drame, qui tournait la dernière fois autour des décès dans un village minier, mettra en vedette une nouvelle histoire de l’écrivain James Graham. Le tournage en six parties de BBC One commence cet été.

Le vrai bénéfice avec BB

Le nouvel hôte de Big Brother, Will Best, a laissé entendre que le redémarrage ne comporterait pas d’influenceurs ou d’aspirants avides de gloire.

Il dirige la série ITV aux côtés d’Aj Odudu et dit que l’émission de téléréalité reviendra à ses racines en ce qui concerne le casting de nouveaux colocataires.

Getty

L’hôte Will Best dit que la nouvelle série de Big Brother ne comportera pas d’influenceurs ou d’aspirants avides de gloire[/caption]

S’exprimant pour la première fois sur son rôle, l’ancien animateur de T4 a déclaré au Sun : « Ça revient à être de vraies personnes.

« Je pense qu’il est temps que les gens de la réalité que nous voulons voir, c’est-à-dire que les vraies personnes soient authentiques. C’est là que le plaisir vient.

La nouvelle série est attendue à l’automne.

Il a été diffusé pour la dernière fois en 2018 sur Channel 5, après avoir été diffusé sur Channel 4.

Son équipe de médias sociaux a déjà suggéré que la version célébrité pourrait également faire son retour.

Les défauts d’Hannah Hannah Waddingham de TED Lasso dit qu’elle n’a jamais eu de travail de drame costumé en raison de sa taille. L’actrice, qui est maintenant Lady Bellaston dans la série ITVX Tom Jones, a déclaré: « J’ai toujours voulu faire un drame d’époque mais, vous savez, avoir près de 6 pieds de talons, ce n’est pas quelque chose qui m’est jamais arrivé. »

Dannii embrasse et raconte

DANNII Minogue a donné des conseils aux espoirs sur sa nouvelle série – la première émission de rencontres gay au Royaume-Uni.

La chanteuse et actrice anime I Kissed A Boy et pose aux côtés des stars de Drag Race Tia Kofi et Black Peppa lors du lancement de la série à Liverpool mercredi.

Presse Zuma

L’animateur de I Kissed A Boy, Dannii Minogue, a posé aux côtés des stars de Drag Race Tia Kofi et Black Peppa lors du lancement de la série[/caption]

Dannii dit que c’est une bonne chose que les célibataires n’aient pas leur téléphone avec eux, et a expliqué : « Mon conseil est un contact visuel, se réunir, avoir une conversation.

« Comme autrefois où nous allions à la discothèque sale. Tu verrais quelqu’un sur la piste de danse, tu te rapprocherais. . . tu irais d’abord pour le baiser.

I Kissed A Boy démarre sur BBC iPlayer samedi à partir de 6 heures du matin.

Il est lancé sur BBC Three le lendemain à 21 heures.

Rio : je suis tombé amoureux de Kate KATE Ferdinand a surnommé son mari Rio The Peckham Crawler après qu’il ait essayé de « s’habiller » en tombant d’une marche lors de leur première rencontre. L’ancien footballeur né dans le sud de Londres a déclaré ce soir à Mo GIlligan sur The Lateish Show de Channel 4 : « Nous étions à Dubaï dans un bar de plage. « Je l’ai vue. Elle mangeait un hamburger. Elle a dit qu’elle allait aux toilettes et j’ai dit en tant que gentleman: « Je vais m’assurer que vous irez bien aux toilettes ». « J’ai commencé à marcher devant elle, vous savez, avec un peu de douceur. Et je suis juste tombé dans cette marche, mec. « Tu sais quand tu tombes, je viens de commencer [he crawls on all fours] faire ça, pour le styler comme je le pensais.

Voyage dans le temps de Michelle

MICHELLE Keegan a réalisé une ambition de carrière en jouant dans un drame d’époque.

L’actrice a confié au Sun’s TV Mag, gratuit avec le journal de demain, qu’elle est obsédée par l’histoire.

.

Michelle Keegan a déclaré au Sun’s TV Mag, libre avec le journal de demain, qu’elle est obsédée par l’histoire[/caption]

Donc, avoir un rôle dans le nouveau drame de la BBC1 dimanche, Ten Pound Poms, sur une famille britannique qui déménage à Oz dans les années 50, lui a donné une nouvelle ère à découvrir.

Elle a déclaré: «Nous avons filmé dans une ville appelée Carcoar. Son slogan est « L’endroit que le temps a oublié » et c’était comme entrer dans les années 50, comme si vous traversiez un musée.