À l’intérieur de Bernie Madoff, la malédiction de la mort tragique de la sœur de l’intrigant de Ponzi à un financier honteux a perdu ses deux fils après des crimes

LE regretté Bernie Madoff avait beaucoup souffert dans les années qui ont précédé sa mort à 82 ans.

De la mort tragique de sa sœur à la perte de ses deux fils après ses crimes, une nouvelle docu-série Netflix, intitulée Madoff : le monstre de Wall Street, examine l’ascension et la chute de Madoff.

La soeur de Bernie Madoff, Sondra Wiener, a été retrouvée morte Crédit: Splash Nouvelles

Le financier Bernard Madoff avec sa femme Ruth Madoff et son fils Mark Madoff en 2001 Crédit : Getty – Frais minimum

La mort de Sondra Wiener est survenue un an seulement après la mort de Madoff lui-même en prison à la suite de sa peine de 150 ans pour une escroquerie épique en matière de valeurs mobilières.

Et cela suit la mort des deux fils de l’intrigant de Ponzi.

Le fils aîné de Bernie, Mark, s’est suicidé le jour du deuxième anniversaire de l’arrestation de son père en 2010.

Il a été retrouvé pendu dans son appartement de Manhattan après que des informations aient indiqué qu’il avait envoyé un e-mail désespéré à sa femme.

CRIME “MONSTRUEUX”

Son avocat, Martin Flumenbaum, a déclaré à l’époque que Mark était “une victime innocente du crime monstrueux de son père”.

Quatre ans plus tard, l’autre fils de Madoff, Andrew, est décédé d’un cancer à 48 ans.

On pensait pour la dernière fois que la femme de Bernie, Ruth – qui était restée aux côtés de son mari fraudeur de Wall Street – vivait dans le Connecticut.

Le frère de Madoff, Peter, qui a aidé à diriger l’entreprise, a été condamné à 10 ans de prison en 2012, malgré les affirmations selon lesquelles il était dans l’ignorance des méfaits de son frère.

Il a été remis en détention à domicile en novembre 2019. Cela s’est terminé en août 2020.

Maintenant, des rapports indiquent que Sondra a été retrouvée morte dans ce que les enquêteurs ont qualifié de meurtre-suicide apparent en Floride.

La femme de 86 ans et un homme âgé initialement nommé par le bureau du shérif du comté de Palm Beach comme son mari Marvin, 90 ans, ont été retrouvés blessés par balle dans la maison de Valencia Lakes, en Floride.

La police plus tard, la famille “avait invoqué la loi de Marsy pour l’homme”. Cette loi aide à protéger les victimes d’actes criminels.

SCHÉMA DE PONZI

Son frère Bernie était tristement connu pour avoir orchestré un énorme stratagème de Ponzi qui a anéanti la fortune des gens et ruiné les œuvres de bienfaisance.

Sondra aurait même perdu environ 3 millions de dollars à cause de l’escroquerie de son frère et aurait été forcée de mettre sa maison en Floride sur le marché à l’époque, selon le New York Magazine.

Bernie a été condamné à 150 ans de prison après avoir plaidé coupable en 2009 pour fraude et autres accusations.

Pendant des décennies, il a joui d’une image de gourou financier autodidacte dont la touche Midas a défié les fluctuations du marché.

Ancien président du marché boursier Nasdaq, il a attiré une légion dévouée de clients investisseurs.

Cela comprenait des retraités de Floride à des célébrités telles que Steven Spielberg, Kevin Bacon et le lanceur du Temple de la renommée Sandy Koufax.

Mais son activité de conseil en investissement a été révélée en 2008 comme un stratagème de Ponzi qui a anéanti la fortune des gens et ruiné les œuvres caritatives.

GILET PARE-BALLES

Il est devenu tellement détesté qu’il a porté un gilet pare-balles au tribunal.

La fraude était considérée comme la plus importante de l’histoire de Wall Street.

Les procureurs ont estimé que la fraude valait 64,8 milliards de dollars sur la base des montants figurant sur les comptes des 4 800 clients de Madoff en novembre 2008.

Madoff a plaidé coupable en mars 2009 de fraude en valeurs mobilières et d’autres accusations, se disant “profondément désolé et honteux”.

Après plusieurs mois d’assignation à résidence dans son penthouse de 7 millions de dollars à Manhattan, il a été conduit en prison menotté.

VICTIMES TROMPÉES

« Il a volé les riches. Il a volé les pauvres. Il a volé de l’entre-deux. Il n’avait aucune valeur », a déclaré l’ancien investisseur Tom Fitzmaurice au juge lors de la condamnation.

“Il a escroqué ses victimes de leur argent afin que lui et sa femme puissent vivre une vie de luxe au-delà de toute croyance.”

Le fils de Sondra, David, a déclaré au New York Post en 2009 : “Ma famille est une victime. Plus que n’importe qui d’autre.”

“C’est très douloureux”, a-t-il ajouté.