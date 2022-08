À l’intérieur de Ben Affleck, le week-end du mariage de Jennifer Lopez : des sacs-cadeaux monogrammés à un feu d’artifice de deux nuits

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont mariés pour la deuxième fois ce week-end lors d’une somptueuse célébration de trois jours dans le domaine de 87 acres de l’acteur à Riceboro, en Géorgie, et Fox News Digital a les détails exclusifs sur le mariage du couple.

Une source a partagé avec Fox News Digital que les noces du couple ont réuni 135 invités, dont le meilleur ami d’Affleck et la co-vedette de “Good Will Hunting”, Matt Damon.

L’épouse de Damon, Luciana, Jimmy Kimmel, les stars de “Jay et Silent Bob” Kevin Smith et Jason Mewes, ainsi que l’agent de talent Patrick Whitesell étaient également tous présents.

L’initié a révélé que les participants étaient repartis avec des sacs-cadeaux en paille portant le monogramme des initiales des jeunes mariés “JB”. La source a décrit le contenu des sacs comme “un avant-goût de la Géorgie”.

Les utilisateurs des médias sociaux ont semblé avoir un aperçu des sacs-cadeaux lundi après que le styliste de mode Rob Zangardi en ait partagé un instantané sur son Instagram. Dans son carrousel de photos, il a également inclus une photo de groupe de l’équipe glam de Lopez, qui comprend le coiffeur Chris Appleton, l’artiste des ongles Tom Bachik, la maquilleuse Mary Phillips et la styliste Mariel Haenn.

Le message de Zangardi comprenait également une photo montrant plusieurs talons blancs de la ligne de chaussures de Lopez, JLO. On ne sait pas si ce sont eux que Lopez a secoués pendant le week-end de son mariage.

Pendant ce temps, une autre source a déclaré à Fox News Digital qu’une “collection de cocktails alcoolisés et non alcoolisés” a été fournie par le traiteur de boissons haut de gamme Icebox. La société basée à Charleston, en Caroline du Sud, produit des programmes de boissons de luxe dans tout le pays.

Selon l’initié, il y avait “un gros accent sur de beaux cocktails floraux sans esprit et pleins d’esprit” avec une collection de boissons de signature proposées tout au long du week-end de mariage.

Les garnitures et la verrerie des cocktails ont été inspirées par la palette de couleurs “pastel clair et floral vibrant” des noces.

Les invités ont eu droit à des feux d’artifice spectaculaires le vendredi et le samedi soir. Le couple a prononcé ses vœux lors d’une cérémonie samedi, présidée par le coach de vie et animateur de podcast Jay Shetty.

Il y avait un code vestimentaire tout blanc pour les participants à la cérémonie. Lopez a marché dans l’allée dans une superbe robe Ralph Lauren personnalisée avec une traîne fluide à volants et un voile transparent de longueur cathédrale. Affleck a enfilé un smoking blanc avec un nœud papillon noir et un pantalon noir.

L’extravagance du mariage de la star d'”Argo” et du hitmaker “On the Floor” s’est conclue par un brunch dimanche.

Affleck, 50 ans, et Lopez, 53 ans, sont sortis ensemble de 2002 à 2004 après s’être rencontrés sur le tournage du film policier de comédie romantique de 2003 “Gigli”, dans lequel ils ont tous deux joué. Le couple a ravivé leur romance en avril 2021, près de vingt ans après la fin de leur premier engagement.

Les deux se sont mariés pour la première fois lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas le 16 juillet. partage avec son ex-mari Marc Anthony, 53 ans.

Emme et Max ont été rejoints par les enfants d’Affleck, Seraphina, 16 ans, Violet, 13 ans et Samuel, 10 ans, lors de la deuxième cérémonie, selon Page Six. L’acteur oscarisé partage ses enfants avec son ex-femme, Jennifer Garner, 50 ans.

Un initié a déclaré au magazine People que Lopez pensait que le week-end de mariage d’elle et d’Affleck était “parfait”.

“C’était un rêve pour elle”, a déclaré la source. “Elle adorait avoir tous les enfants là-bas. Elle adorait l’endroit. Tout était très spécial.”

L’initié a partagé que Lopez “se sent extrêmement heureux d’être marié à Ben”.

La source a ajouté : “Elle n’arrête pas de dire “mon mari” et c’est très mignon.”