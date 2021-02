À l’intérieur de Bella Thorne et de l’ancienne co-star de Disney Zendaya

Bella Thorne et Zendaya n’étaient pas toujours amis.

Entre 2010 et 2013, les stars alors adolescentes ont joué des meilleures amies dans la série Disney Channel Secoue le!. Mais dans les coulisses, les choses ont été bouleversées pour de vrai entre les actrices, Bella, 23 ans, a rappelé à Nous hebdomadaire, dans des commentaires publiés le mercredi 17 février.

« C’est comme nous l’avons dit [in] quelques interviews quand nous étions plus jeunes, comment nous avons expliqué comment dans la première saison nous n’étions pas amis et qu’il nous a fallu ces deux autres saisons pour devenir si proches », a-t-elle déclaré.[It was hard] ne pas avoir quelqu’un contre toi [before] et puis tout d’un coup, maintenant tout le monde vous oppose. Cela a alimenté nos têtes. Cela ne nous a pas fait [be] amis dans cette première saison. «

Cependant, l’actrice et chanteuse de « SFB » a déclaré qu’elle et Zendaya avaient arrangé les choses dans une « belle conversation au milieu d’une scène sonore » alors qu’ils filmaient un épisode de la série Disney Channel Bonne Chance Charlie en 2011. Bella a dit Nous hebdomadaire, « Nous avons vraiment pu mettre nos cartes sur la table et nous comprendre. »

Zendaya, 24 ans, et Disney n’ont pas commenté les remarques de Bella, qui font écho aux commentaires qu’elle a faits dans une interview avec un magasin de préadolescence et d’adolescent J-14 en 2015.

« Zendaya et moi avons été mis dans une position très malheureuse où nous avons été en quelque sorte obligés de nous concurrencer [during Shake It Up], ce qui a rendu toute la première saison de la série très gênante pour nous », a déclaré Bella à l’époque.« Nous voulions nous aimer, mais pourtant nous étions constamment mis les uns contre les autres. C’était: « Qui est meilleur dans ce domaine? » et « Qui est meilleur dans ce domaine? » «