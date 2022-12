À l’intérieur d’Alia Bhatt, la première célébration de Noël de Ranbir Kapoor après son mariage avec sa famille et ses amis

L’acteur vétéran de Bollywood Neetu Kapoor, samedi soir, a partagé quelques aperçus de la première célébration de Noël de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt après le mariage. S’adressant à Instagram, Neetu a partagé une photo qu’elle a sous-titrée “Joyeux Noël”.

Dans le selfie, Neetu pouvait être vue en train de poser avec sa belle-fille Alia Bhatt, son fils Ranbir Kapoor, le réalisateur Ayan Mukerji, Pooja Bhatt, Shaheen Bhatt et Soni Razdan. Peu de temps après avoir partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge et de feu.





“Joyeux Noël et bonne année à vous et à vos proches @neetu54 Madame”, a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : « Oooo WOW, vous êtes tous si beaux ensemble. » Neetu a partagé un autre selfie sur ses histoires avec le gang de filles qui la mettait en vedette avec Alia, Shaheen, Soni Razdan et Pooja Bhatt. Le cliché mettait en vedette Alia vêtue d’un pull à col roulé rouge avec un bonnet de Noel. Le couple Brahmastra Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli une petite fille, Raha, le 6 novembre. Annonçant l’arrivée du bébé, Alia via un post Instagram a déclaré : “Et dans la meilleure nouvelle de notre vie : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés !!!! Aimez, aimez, aimez Alia et Ranbir.

Alia a fréquemment couvert ses fans de jolies photos de son journal de grossesse tout au long de sa grossesse. Le couple puissant a annoncé sa grossesse en juin de cette année. Le couple Brahmastra s’est marié le 14 avril 2022, après s’être fréquenté pendant des années à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Neetu a récemment annoncé la fin de son prochain film Lettres à M. Khanna. Alia, d’autre part, a récemment été vue dans le film d’action de science-fiction Brahmastra: Part 1 – Shiva aux côtés de Ranbir, Amitabh Bachchan et Mouni Roy.

Dirigé par Ayan Mukerji, le film a été déclaré un succès à succès. Elle sera ensuite vue dans le prochain film romantique de Karan Johar, Rocky aur Rani Ki Prem Kahani, aux côtés de Ranveer Singh, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi.

Le film devrait sortir en salles le 28 avril 2023. En dehors de cela, elle a également le prochain film du réalisateur Farhan Akhtar, Jee Le Zara, face à Katrina Kaif et Priyanka Chopra.