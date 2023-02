À l’intérieur, chassez un « trésor » de 4 millions de livres sterling caché sur l’épave de la « ruée vers l’or » découverte après 150 ans

Les chasseurs de SHIPWRECK parcourent le fond de l’océan à la recherche d’un trésor d’une valeur de 4 millions de livres sterling qui a coulé avec un bateau il y a près de 150 ans.

Le vapeur de la ruée vers l’or SS Pacific a disparu sous les vagues en 1875 alors qu’il naviguait de Victoria, en Colombie-Britannique, Canadaà San Francisco, dans l’État américain de Californie.

8 Représentation d’artiste du SS Pacific qui a coulé en 1875 Crédit : MOHAI Seatlle via Pen News

8 Les chasseurs d’épaves tentent de trouver un trésor de 4 millions de livres sterling Crédit: NW Shipwreck Alliance via Pen News

8 Un scanner sonar utilisé sur l’épave Crédit: NW Shipwreck Alliance via Pen News

À l’époque, la ruée vers l’or de Cassiar balayait le nord de la Colombie-Britannique et le Pacifique était chargé d’environ 149 000 £ d’or, soit environ 4 millions de livres sterling en argent d’aujourd’hui.

Mais elle est entrée en collision avec le voilier Orpheus et a coulé avec toute sa cargaison – et la perte de quelque 325 âmes – au sud de Cape Flattery, Washington.

Ce fut la catastrophe maritime la plus meurtrière de l’histoire de l’ouest des États-Unis.

Près de 150 ans plus tard, Matthew McCauley et Jeff Hummel, deux experts de la Northwest Shipwreck Alliance, pensent avoir retrouvé le navire perdu.

Philip Drew, le porte-parole du groupe, a déclaré en décembre : « La découverte a été plus une réalisation lente qu’un moment a-ha.

«Le site a nécessité un examen approfondi et répété avec des lignes de sonar à balayage latéral et des plongées en véhicule sous-marin télécommandé (ROV) pour recueillir suffisamment de données et de preuves.

« Jeff Hummel et l’équipe n’ont pas encore eu beaucoup de temps pour prendre du recul et profiter du moment. Les vacances nous donneront à tous l’occasion de ralentir et de célébrer.

« Nous sommes également très liés aux histoires de tous ceux qui ont péri le jour fatidique de 1875, ce qui tempère notre célébration de cette découverte.

“Et il reste encore des années de travail acharné pour creuser l’épave, en prenant les précautions nécessaires pour récupérer et préserver les artefacts.”

L’un des signes révélateurs a été la découverte de deux dépressions circulaires dans le fond marin, à une courte distance du reste de l’épave.

On pense qu’il s’agit des roues à aubes du bateau à vapeur.

M. Drew a déclaré: «Les récits historiques décrivent le Pacifique se brisant partiellement à la surface, nous nous attendions donc à trouver des roues à aubes indépendantes du reste du navire.

“Effectivement, nous avons pu imager les deux roues à aubes avec sonar et en voir la partie découverte avec le ROV dans un champ de débris à proximité.”

L’équipe n’a pas rendu public l’emplacement précis de l’épave, bien qu’un juge ait accordé des droits de sauvetage exclusifs.

Mais ils ont donné un emplacement approximatif, disant qu’il se trouve à environ 23 milles au large à une profondeur comprise entre 1 000 et 2 000 pieds.

L’équipe espère ouvrir un musée dédié aux artefacts récupérés de l’épave, bien qu’il y ait une fenêtre de temps pour que les descendants revendiquent la propriété devant le tribunal.

M. Drew a déclaré: «Pour notre région du monde – la côte ouest des États-Unis – le Pacifique représente la catastrophe maritime la plus meurtrière de notre histoire.

“Nous pensons également que l’épave est dans un état de conservation incroyable et nous nous attendons donc et espérons que les artefacts que nous récupérons auront une importance historique considérable.”

Le Pacific était commandé par Jefferson Davis Howell, qui commandait une canonnière rebelle pendant la guerre civile américaine, et dont le beau-frère, Jefferson Davis, était l’ancien président confédéré.

Seules deux personnes ont survécu à la catastrophe; il était parmi les morts.

D’autres personnes à bord comprenaient une partie de l’élite du nord-ouest du Pacifique, des mineurs d’or rentrant chez eux pour l’hiver et 41 personnes identifiées uniquement comme des « chinois ».

Comme les enfants ne payaient pas pour naviguer, ils étaient probablement sous-estimés et un certain nombre de passagers supplémentaires s’étaient précipités à bord au dernier moment sans acheter de billet.

Aucun reste humain n’a encore été détecté sur le site de l’épave, et ses découvreurs pensent qu’il est peu probable qu’il y en ait, étant donné la profondeur de l’eau et les forts courants dans la région.

L’Orpheus, qui a survécu à la collision initiale, s’est dirigé vers le Pacifique après que son second ait confondu ses feux avec ceux du phare de Cape Flattery.

Elle aussi a fait naufrage plus tard dans la nuit, bien que son équipage ait réussi à débarquer.

8 Un échantillon de bois de la coque Crédit: NW Shipwreck Alliance via Pen News

8 Un sonar à balayage latéral des roues à aubes Crédit: NW Shipwreck Alliance via Pen News

8 Une image générée par ordinateur de la roue à aubes Crédit: NW Shipwreck Alliance via Pen News

8 Une brique réfractaire, censée faire partie de la chaudière à vapeur, récupérée de l’épave Crédit: NW Shipwreck Alliance via Pen News