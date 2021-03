Plus il y a de microbes dans les intestins d’une personne, plus ils sont susceptibles d’être intuitifs, disent les chercheurs, ajoutant un poids scientifique à la notion de personnes agissant sur leur « intuition ».

Des chercheurs de la San Diego School of Medicine de l’université de Californie affirment que la façon dont les gens signalent des sentiments de sagesse ou de solitude est directement liée aux niveaux de diversité microbienne de leur intestin. Et ils ont constaté que plus les gens ont de grands réseaux sociaux, plus leurs microbes intestinaux sont diversifiés.

Les auteurs de l’étude, publiée dans la revue Frontiers in Psychiatry, ont à l’inverse découvert que des niveaux inférieurs de microbes intestinaux représentaient généralement une moins bonne santé physique et mentale.

«Nous avons constaté que des niveaux plus faibles de solitude et des niveaux plus élevés de sagesse, de compassion, de soutien social et d’engagement étaient associés à une plus grande richesse phylogénétique et à une plus grande diversité du microbiome intestinal». a déclaré le Dr Tanya T. Nguyen, l’auteur principal de l’étude.

L’étude a lié les modifications des billions de microbes, de bactéries, de virus et de champignons présents dans le tube digestif à des perturbations de la réponse au stress, des émotions et des processus tels que la prise de décision.

Les chercheurs ont suivi 187 personnes âgées de 28 à 97 ans et leur ont demandé de s’auto-mesurer des choses comme la solitude, la sagesse, la compassion, le soutien social et l’engagement social. Les scientifiques ont également collecté des échantillons fécaux et comparé la diversité de ces microbes aux sentiments rapportés par les individus. Le plus grand changement s’est reflété dans le sentiment d’être seul.

« La solitude peut conduire à des changements dans le microbiome intestinal ou, réciproquement, des altérations du milieu intestinal peuvent prédisposer un individu à devenir solitaire, » a déclaré Dilip V. Jeste, professeur de psychiatrie et de neurosciences et auteur de l’article. «Nous devons étudier de manière beaucoup plus approfondie pour mieux comprendre le phénomène de l’axe intestin-cerveau.»

