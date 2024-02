À l’image des dunes du désert, le terminal A de KPF à l’aéroport international de Zayed ouvre ses portes à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis

© Victor Romero, par KPF | Aéroport international Zayed

L’aéroport international d’Abu Dhabi a été officiellement rebaptisé Aéroport international Zayed, Terminal A. Conçu et réalisé par KPF, le complexe rénové pourra accueillir jusqu’à 45 millions de passagers par an, doublant ainsi la capacité de l’aéroport. Inspiré par le paysage naturel du désert et les motifs géométriques de la culture islamique, le terminal a été conçu en tenant compte du contexte environnant de l’Émirat.

Conçu pour être un grand terminal aéroportuaire, la conception vise à être centrée sur le client, en mettant l’accent sur l’expérience du visiteur. Le formulaire utilise une conception en forme de X pour plus d’efficacité et de flux de passagers. Situé au-dessus du niveau de la route, la façade haute de 50 m du terminal et son hall de départ confèrent au bâtiment une qualité extérieure ouverte. Pour offrir aux passagers la lumière du jour tout en les protégeant de la surchauffe, la forme ondulée du toit recouvre la façade en la protégeant des rayons directs du soleil.

Ce fut une décennie de transformation pour l’industrie aéronautique. Les changements tectoniques dans les exigences environnementales, technologiques et sociétales obligent les opérateurs et les concepteurs à repenser radicalement la façon dont les aéroports fonctionnent – ​​et fonctionneront – à l’avenir. — Jochen Tombers, directeur général, Kohn Pedersen Fox

Pour faciliter l’orientation, chaque pilier de la forme X a été inspiré par un élément différent du caractère d’Abou Dhabi : le désert, la mer, la ville et l’oasis. De plus, le terminal comporte deux dispositifs d’orientation ou « points de repère » à grande échelle. Le premier est « Sana Al Nour », inspiré de l’architecture islamique. Conçue pour diriger la lumière et l’air dans le hall des arrivées, l’installation mesure 22 m de haut et est composée de feuilles incurvées en verre translucide. Deuxièmement, un escalier caractéristique placé dans la séquence du hall d’arrivée relie l’espace central au couloir d’arrivée.

Le mois dernier, Rafael Viñoly Architects a publié de nouveaux rendus de conception pour le nouveau terminal international de l’aéroport Amerigo Vespucci à Florence, en Italie. Conçu pour accueillir 5,9 millions de passagers, le toit abrite un vignoble productif de 19 acres. Foster + Partners a également commencé la construction du nouvel aéroport international Techo à Phnom Penh, au Cambodge. Situé à 20 km de la capitale, le design s’inspire de la zone vernaculaire qui définit la région, en concevant des solutions en réponse au climat tropical. Enfin, Foster + Partners a récemment remporté un concours international pour concevoir le nouveau terminal de l’aéroport d’Abha en Arabie Saoudite. Inspiré du village de Rijal Almaa, le design se veut à taille humaine.

Récemment, également aux Émirats arabes unis, la Triennale d’architecture de Sharjah se déroule jusqu’au 10 mars, attirant l’attention sur l’environnement bâti dans les pays du Sud. Sous le thème « La beauté de l’impermanence : une architecture adaptable », Tosin Oshinowo a organisé l’exposition, présentant les contributions de 29 architectes provenant de 25 pays. À Dubaï, la société de design japonaise Nikken Sekkei a achevé un nouveau bâtiment doté du porte-à-faux le plus long du monde, flottant à 100 m au-dessus du sol.