Depuis plus de deux décennies maintenant, les films iraniens ont laissé une marque indélébile dans le monde du cinéma. Aucun festival de cinéma n’est complet sans un film iranien, même si, au cours des deux dernières années, le nombre de films a diminué, mais juste un peu.

Le cinéma iranien a été étudié de près par des universitaires et des critiques, tandis que les cinéphiles attendent avec impatience ce qui sort chaque année du pays d’Asie occidentale qui est généralement dans l’actualité pour toutes sortes de raisons malheureuses.

Cette année, au Festival international du film de l’Inde (IFFI) à Goa, le premier long métrage de Farnoosh Samadi, 180 Degree Rule, est projeté. Je dois admettre que ce n’est pas l’un des meilleurs films iraniens que j’ai vus, mais il en a encore plus qu’assez pour laisser une impression. Comme beaucoup de films iraniens, il s’agit également d’une famille et des conflits intérieurs. Une institutrice veut se rendre dans une autre ville avec sa petite fille pour un mariage; le mari refuse de lui donner la permission, la dame se rebelle, puis les choses se détériorent – pour la femme et, à un degré regrettable, pour le scénario également.

Bien que le film soit engageant, si vous approfondissez, certains des choix moraux faits par les personnages sont discutables et la fin est loin d’être satisfaisante. Mais à première vue, il faut admirer à quel point le film est conçu en termes de déploiement de ses ressources, ce qui a été la marque du cinéma iranien. Prenons par exemple l’utilisation du son: comme dans un film hollywoodien, il n’est pas nécessaire de montrer une voiture tomber cinq fois sous des angles différents pour avoir un impact – l’utilisation du son peut y parvenir dans une large mesure.

Je me souviens distinctement d’avoir regardé le film de guerre iranien Big Drum Under Left Foot (2005) à l’IFFI cette année-là, et à quel point c’était un film remarquable. C’est une histoire de la guerre Iran-Irak où des soldats des deux pays sont coincés de chaque côté d’une tranchée. C’était peut-être le film de guerre au budget le plus bas jamais réalisé parce que toute l’action associée à la guerre – le son et la fureur – a été créée en utilisant uniquement le son. Je me souviens d’autant plus de ce film que je l’ai vu assis à cinq mètres de l’écran; à cette époque, vous pouviez vous asseoir dans l’allée, ou n’importe où à votre guise, et regarder un film à l’IFFI.

Même si le cinéma iranien a fait irruption sur la scène avec Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf et Majid Majidi devenant des noms mondiaux – suivis par les Panahis et les Farhadis – la première vague de cinéma iranien s’est produite bien avant la Révolution qui a eu lieu en 1978. En fait , la première vague du cinéma iranien, qui a commencé au début des années 70, s’est terminée avec la Révolution. Le monde, y compris le vôtre, a découvert La vache (1969) de Darius Mehrjui bien plus tard, lorsque le cinéma iranien a commencé à être pris au sérieux, même si le film a remporté quelques prix dans des festivals à son époque.

Fait intéressant, même l’ayatollah Khomeiny admirait le film et les historiens disent que c’était la seule raison pour laquelle la deuxième vague s’est produite – le cinéma a prospéré même après la révolution, lorsque de nombreuses autres bonnes choses de la vie ont été interdites dans ce pays en difficulté.

Viennent ensuite Bahram Beyzai, Amir Naderi et les autres, suivis par de plus grands noms comme Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf et Majid Majidi. La plupart d’entre eux ont eu du mal à faire des films en Iran et ont quitté le pays à un moment donné. Jafar Panahi, qui était assistant de Kiarostami, est assigné à résidence depuis 2010 et est officiellement interdit de faire des films. Malgré tout, il a réussi à faire sortir plus d’une poignée de films – un documentaire This is not a film (2011), Closed Curtain (2013), Taxi (2015), and 3 Faces (2018) et quelques documentaires en dernier. an.

Si la grandeur de Gandhi était sa simplicité, les Iraniens ont appris au monde à raconter les histoires les plus simples de la manière la plus engageante. Certains concernent les conflits et les choix humains; certains ne sont même pas si compliqués, du moins il semblerait. Mais pourtant, ils sont tous finement stratifiés; le nombre de couches que l’on peut découvrir dépend de sa sensibilité. Je me souviens avoir regardé The Wind Will Carry Us (1999) de Kiarostami et, la première fois, je n’étais pas vraiment époustouflé. Plus tard, je l’ai vu avec le commentaire du réalisateur où il explique les aspects les plus subtils des scènes – cela a révélé mon manque de compréhension du cinéma, mais aussi m’a éclairé en même temps.

Les restrictions en vigueur semblent faire ressortir le meilleur des cinéastes iraniens. L’accent est clairement mis sur l’histoire et la narration et, plus important encore, sur les thèmes humains universels. De retour à la maison, nous avons vu des cinéastes talentueux gâcher avec des films à gros budget – un Anurag Kashyap avec Bombay Velvet (2015) ou Vishal Bharadwaj avec Rangoon (2017) – ils ont réalisé de meilleurs films avec des budgets beaucoup plus modestes. L’argent dépensé pour une scène d’action dans un film de super-héros Marvel est probablement plus que le budget total d’un film iranien.

Comme Kiarostami l’a dit: «Le bon cinéma est ce que nous pouvons croire et le mauvais cinéma est ce que nous ne pouvons pas croire. Ce que vous voyez et en quoi vous croyez est vraiment ce qui m’intéresse. »

