À l’hôpital, j’ai vu de mes propres yeux comment le NHS a été vandalisé | Des lettres

Rishi Sunak nous dit qu’il n’y a pas de crise dans le NHS (les médecins critiquent Rishi Sunak “délirant” pour avoir nié que le NHS est en crise, 3 janvier). Je viens de passer une semaine à l’hôpital suite à une urgence. J’ai réussi à me rendre à A&E; quatre heures après avoir attendu d’être vu, je me suis effondré et j’ai été emmené dans une salle de traitement. Un séjour à l’hôpital s’imposait. Après deux heures d’attente pour un lit, j’ai dû abandonner ma position dans la salle de traitement pour une chaise car quelqu’un d’autre devait être traité dans la chambre. À 23h30 cette nuit-là, un lit a été trouvé, j’ai été stabilisé et contrôlé, et on m’a dit que j’aurais l’intervention vitale le lendemain. Cela a été annulé et le lendemain attribué. Cela aussi a été annulé. Quatre fois, en fait. Nulle part dans la chaîne, il n’y a eu d’acte de négligence ou de prévarication délibérée. J’étais dans le monde réel du NHS 2023, affamé de ressources pour faire face à la demande.

À travers mon épreuve, j’ai vu d’autres êtres humains poussés à l’extrême limite, mais réussissant toujours à me donner des soins doux et un traitement de la plus haute qualité. Le personnel de l’hôpital représente le meilleur de l’humanité. Chaque personne – ambulanciers paramédicaux, A&E, personnel de salle et médecins – a fait face à une masse de personnes malades nécessitant toutes une attention individuelle et entassées dans chaque espace disponible. Les regards épuisés sur les visages du personnel resteront avec moi pour toujours.

Ce n’est que lorsque vous en avez besoin que vous réalisez à quel point notre système de santé est devenu vandalisé et brisé. Pas assez de médecins, pas assez d’infirmières, pas assez de lits, pas assez de matériel. Ce gouvernement a furtivement miné chacun de nous en privant notre service de santé de ressources au cours de la dernière décennie.

Michel Newmann

Shefford, Bedfordshire

Ce que notre gouvernement a choisi de faire à notre NHS n’est pas seulement impardonnable, mais criminel. J’ai récemment dû emmener ma fille, qui est handicapée avec des problèmes respiratoires chroniques, à A&E. Je n’ai jamais vu une salle d’attente pédiatrique aussi pleine, avec des enfants allongés sur le sol, et des ambulanciers amenant des patients et ne trouvant nulle part où les mettre. En tant que parent, c’était terrifiant.

Nous vivons maintenant dans un état de peur. Mon enfant peut rapidement passer d’une bonne résistance à une infection pulmonaire à une maladie grave. Elle doit régulièrement être admise à l’hôpital, et nous savons que la clé pour la maintenir en vie est d’être vue et de recevoir un traitement dès que possible. Maintenant, en 2023, nous savons que ce n’est pas possible.

Le définancement du NHS est un choix politique d’un gouvernement qui choisit de servir les riches. Il privatise notre service de santé. Il ne peut pas comprendre qu’un service puisse exister pour le bien du peuple, plutôt que pour faire du profit.

Aujourd’hui, jusqu’à 500 personnes meurent chaque semaine uniquement à cause de retards dans A&E. Combien d’autres meurent à cause des listes d’attente épouvantables pour un traitement ? Comment ces politiciens peuvent-ils prendre des décisions qui tuent des gens sans en être tenus responsables ?

Ce n’est pas ta faute si tu es allé aux urgences parce que tu n’as pas pu obtenir de rendez-vous chez le médecin généraliste. Ce n’est pas la faute de votre voisin parce qu’il a émigré ici. Ce n’est pas la faute des infirmières car elles militent pour un salaire décent. C’est la faute d’un gouvernement qui choisit de risquer des vies dans la poursuite de l’argent.

Rachel Curti

Ellington, Northumberland