Medan, Indonésie – Un hôpital financé par l’Indonésie à Gaza a du mal à soigner un déluge de patients blessés lors des bombardements israéliens, dans un contexte de diminution des stocks de médicaments et de coupures de courant qui ont obligé les médecins à opérer dans l’obscurité, a déclaré une organisation bénévole.

Fikri Rofiul Haq, un bénévole du Comité de secours médical d’urgence (MER-C) basé en Indonésie, qui a organisé des dons pour construire l’hôpital en 2011, a déclaré à Al Jazeera que l’hôpital indonésien avait été inondé de patients après des semaines de bombardements incessants par les forces israéliennes. .

« Rien qu’au seul hôpital indonésien, 870 personnes sont mortes et 2 530 personnes ont été soignées pour des blessures. Quelque 164 patients sont toujours hospitalisés », a déclaré Haq à Al Jazeera.

« Environ la moitié de la population de Gaza a été évacuée vers des endroits que les gens considèrent comme plus sûrs que leur domicile, comme les écoles et les hôpitaux, notamment l’hôpital indonésien. Plus de 1 500 résidents ont fui vers l’hôpital indonésien et campent dans des chambres vides et dans les cours de l’hôpital.

La semaine dernière, l’hôpital a perdu l’électricité en raison d’une panne de courant provoquée par un manque de carburant, le blocus de l’enclave par Israël empêchant l’entrée des fournitures essentielles.

« Nous essayons de trouver du carburant pour alimenter l’hôpital indonésien après la panne de courant qui a duré plus d’une heure. Les médecins n’avaient d’autre choix que d’effectuer des opérations et de soigner les patients sans aucune lumière », a déclaré Haq.

« L’hôpital indonésien a vraiment besoin d’une assistance médicale et le personnel hospitalier est épuisé car il est obligé de travailler 24 heures sur 24. »

Haq a déclaré qu’acheminer l’aide à l’hôpital avait été un défi, mais que le MER-C avait obtenu des dons d’Indonésiens et d’autres organisations humanitaires à Gaza et que des volontaires avaient pu livrer des fournitures à l’hôpital les 19 et 24 octobre.

« Nous avons pu obtenir des médicaments et d’autres équipements médicaux, mais il reste encore beaucoup de médicaments que nous n’avons pas en stock car ils sont épuisés », a-t-il déclaré.

Mission humanitaire

Selon le ministère indonésien des Affaires étrangères, 45 Indonésiens sont actuellement basés en Palestine – 10 à Gaza et 35 en Cisjordanie occupée.

Il y a également quelque 230 Indonésiens basés en Israël, dont beaucoup sont là pour le tourisme religieux.

L’hôpital indonésien est situé à Beit Lahia, une ville d’environ 90 000 habitants au nord de Gaza, et s’étend sur quelque 16 000 mètres carrés (19 136 yards carrés) de terrain offert par le gouvernement de Gaza en 2011.

La construction de l’hôpital a coûté près de 8 millions de dollars et a été financée par des dons de citoyens indonésiens en collaboration avec des organisations telles que la Société indonésienne de la Croix-Rouge et la Société Muhammadiyah, l’une des plus grandes organisations musulmanes d’Indonésie.

MER-C – qui décrit sa mission comme aidant les « personnes les plus vulnérables », quels que soient leur origine, leur religion, leur nationalité, leur origine ethnique, leur classe sociale ou leur statut criminel – a été fondée par un groupe d’étudiants de l’Université d’Indonésie qui ont effectué des procédures médicales à Maluku en l’est de l’Indonésie en 1999, lors du conflit sectaire entre les communautés chrétiennes et musulmanes.

Depuis sa création en 1999, le MER-C a mené des missions humanitaires dans des pays touchés par des conflits, notamment l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, la Palestine, le Liban, le Soudan, les Philippines et la Thaïlande.

L’organisation a fourni une assistance médicale à certains patients controversés, notamment Abu Bakar Bashir, chef du groupe Jemaah Islamiyah lié à Al-Qaïda, et un certain nombre de préparateurs des attentats de Bali avant leur exécution en 2008.

L’hôpital indonésien a également reçu plus de 63 000 dollars de dons du Front islamique des défenseurs, interdit en Indonésie en 2020, pour créer une banque de sang.

Jusuf Kalla, alors vice-président indonésien, a officiellement inauguré l’hôpital, qui compte environ 100 lits, quatre salles d’opération et une unité de soins intensifs, en 2016.

Vendredi, les communications ont été coupées à travers Gaza, empêchant les organisations humanitaires, dont le MER-C, de contacter leur personnel sur le terrain.

Rima Manzanaris, directrice opérationnelle du MER-C basée en Indonésie, a déclaré que l’escalade des bombardements militaires sur Gaza et les communications inégales étaient extrêmement préoccupantes, en particulier à la suite des informations faisant état de bombardements violents près de l’hôpital ces derniers jours.

« Nous n’avons pas pu contacter nos trois volontaires indonésiens à Gaza à partir de l’après-midi du 27 octobre car tous les réseaux téléphoniques et WhatsApp étaient en panne », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Manzanaris a déclaré que le MER-C se prépare actuellement à envoyer une équipe en Égypte pour collecter de l’aide à distribuer à l’hôpital.

« Depuis la semaine dernière, l’équipe du MER-C à Gaza distribue l’aide fournie par les ressortissants indonésiens en recherchant des fournitures dans la bande de Gaza, notamment des médicaments, des vêtements paramédicaux, des aliments prêts à manger, des équipements d’hiver et du carburant pour les générateurs du centre. Hôpital indonésien », a-t-elle déclaré.

Les communications à Gaza ont été rétablies dimanche après près de 36 heures de panne quasi totale.

Haq a déclaré que les bombardements israéliens avaient déjà détruit des parties du toit de l’hôpital, provoquant l’effondrement des plafonds de plusieurs pièces.

« Il y a deux jours, les forces israéliennes ont procédé à des bombardements extrêmement intenses autour de l’hôpital indonésien, qui ont commencé dans l’après-midi et ne se sont pas arrêtés toute la nuit. Nous venons d’entendre des explosions en continu », a déclaré Haq. « Les bruits des explosions étaient assourdissants et certaines roquettes israéliennes ont atterri dans les environs de l’hôpital. »

“Les bombes ont fait trembler tout l’hôpital et nous avons dû essayer de nous sauver en nous abritant dans le sous-sol”, a-t-il ajouté.

Haq a déclaré qu’il avait reçu des nouvelles selon lesquelles des camions transportant de l’aide étaient en route depuis l’Égypte, mais étaient retardés par les files d’attente pour entrer à Gaza.

“Nous espérons qu’un cessez-le-feu sera bientôt déclaré”, a-t-il déclaré. « L’hiver arrive et, si cette guerre continue, les réfugiés de la bande de Gaza se retrouveront dans une situation très précaire car ils n’auront pas assez de matelas, de couvertures et de vestes. »