À l’hôpital al-Ahli de Gaza, les familles recherchent des survivants et viennent en aide aux blessés

CAMP DE RÉFUGIÉS DE NUSEIRAT, bande de Gaza — Les équipes de secours et les premiers intervenants ont continué à fouiller les débris sur le site d’une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts et suscité l’indignation dans toute la région.

Les chiffres définitifs des victimes n’ont pas été publiés, mais l’explosion semble être l’incident le plus meurtrier impliquant des civils à Gaza dans une guerre qui a déjà tué plus de Palestiniens que n’importe quel conflit précédent entre Israël et le Hamas.