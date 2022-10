À l’ère de l’OTT, ce septuagénaire telangana est accro à la radio depuis cinq décennies

À une époque où les gens recherchent pendant leurs loisirs des divertissements à partir de smartphones, de plates-formes over-the-top (OTT) et de télévision, un septuagénaire de Telangana s’est confiné à un récepteur radio multimarque au cours des 50 dernières années. Veerabhadram, charpentier de profession, est originaire du village de Manugur à Manugur Mandal du district de Bhadradri Kothagudem à Telangana.

Il a eu l’opportunité d’acheter un récepteur radio au prix de Rs 90 quand il avait 25 ans. Ensuite, il a commencé à écouter tous les programmes, y compris les chansons, les nouvelles et les pièces à la radio du matin au coucher le soir. En un rien de temps, Veerabhadram s’est souvenu des noms et des fréquences de diverses stations de radio. Il pouvait facilement dire l’horaire et le programme des stations de radio en une fraction de seconde. L’habitude d’écouter la radio a fait du récepteur radio multimarque son meilleur ami. Il écoute même la radio pendant qu’il est occupé à des travaux de menuiserie. Voyant son amour et son affection envers le récepteur radio, les villageois de Manugur ont commencé à l’appeler Radio Veerabhadram.

Lorsque News18 l’a contacté, Veerabhadram a déclaré qu’il s’était réveillé le matin à 5 heures du matin et avait commencé la journée en écoutant les chants dévotionnels et les nouvelles de la radio vieille de cinq décennies. Il a dit qu’il ne dormirait pas si la radio ne fonctionnait pas. Afin de continuer son habitude séculaire, chaque fois que la radio ne fonctionnait pas, il emmenait son ami dans la ville lointaine de Khammam et la faisait réparer là-bas. Les villageois ont été surpris par son attachement à la radio qu’il avait toujours avec elle 24 heures sur 24.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici