À l’ère de Danielle Smith, le mandat du premier ministre Notley semble maintenant pêche

NOTE DE LA RÉDACTION : CBC News et The Road Ahead ont commandé cette recherche d’opinion publique à la mi-octobre, commençant six jours après que Danielle Smith a remporté la direction du Parti conservateur uni.

Comme pour tous les sondages, celui-ci est un instantané dans le temps.

C’est une ligne d’applaudissements infaillible, du moins lors d’une réception du Parti conservateur uni : “L’Alberta ne peut pas se permettre Rachel Notley et sa bande de socialistes et d’idéologues qui veulent nous ramener dans le passé.” Il est venu de Brian Jean, le candidat à la direction de l’UCP devenu ministre de l’Emploi, alors qu’il présentait à la convention du parti du mois dernier Danielle Smith, qui avait vaincu Jean puis l’avait récompensé.

Le discours d’ouverture de Smith a pris ses propres coups au “NPD socialiste” et a pompé la performance de son propre parti “après le naufrage d’une économie qui leur a été remis par Rachel Notley”.

Les électeurs ont déjà rendu une fois un jugement sur l’ampleur de l’épave de Notley en tant que premier ministre, et en 2019, ce n’était pas gentil. Pour la première fois, les Albertains ont largué un gouvernement après un mandat.

Notley donne aux Albertains une chance inhabituelle. Jamais auparavant un premier ministre de l’Alberta n’avait été mis à l’écart, puis dépoussiéré et réessayé.

Et devine quoi? Les Albertains ont maintenant une haute opinion du premier ministre Notley qu’ils ont eu de 2015 à 2019. Une nette majorité – 55% – approuve sa performance, tandis que seulement 42% désapprouvent rétrospectivement, selon le dernier sondage Janet Brown Opinion Research réalisé pour CBC News .

Peut-être que la plus grande clarté du recul améliore l’opinion du premier ministre du NPD parmi les Albertains, dont moins d’un tiers ont voté pour le NPD aux dernières élections. Ou peut-être est-ce l’avantage de savoir à quoi ressemblent les alternatives, surtout si elles laissent un goût plus âcre dans la bouche.

Comparez cela à la vision arrière des Albertains du successeur de Notley, Jason Kenney : 38 % approuvent son mandat et 60 % ne le font pas.

Bien que ce soit en dessous de l’approbation du poste de premier ministre de Notley, c’est toujours une bosse sur la cote d’approbation de Kenney tout au long de la dernière année de son règne, selon le Suivi de l’Institut Angus Reid .

Il pourrait y avoir plusieurs raisons à cela. Premièrement, les partisans de l’UCP pourraient être moins fâchés contre lui maintenant qu’il est impuissant ; 64% d’entre eux pensent maintenant bien au travail de Kenney en tant que premier ministre, ce qui se compare au score anémique de 51% à l’examen du leadership qui a sonné le glas. (Ou, cela met en évidence un écart entre ce que veulent les militants du parti porteur de carte et la base électorale plus large du parti.)

Cela peut également signaler que, maintenant que les Albertains sont sortis de la phase de restriction et d’ordre de la pandémie de COVID, ils sont plus susceptibles de croire l’argument de Kenney selon lequel il n’était confronté qu’à des choix terribles – entre imposer des fermetures d’entreprises et des règles sur les vaccins, ou laisser un les unités de soins intensifs de la province s’effondrent sous les vagues pandémiques transformées en tsunamis.

Les Albertains peuvent appliquer cette reconsidération sobre aux années Notley, lorsque la chute des prix du pétrole a entraîné une récession générationnellement mauvaise – ce qui, dans le feu de l’action, est plus facile à blâmer sur le premier ministre en exercice.

Mais du point de vue de 2022, nous pouvons voir plus de l’image. Qui comprend graphiques des prix du pétrole qui montrent West Texas Intermediate en dessous de 75 $ US le baril tout au long du mandat de Notley. Il a été beaucoup plus élevé au cours de la dernière année alors que l’économie provinciale bourdonnait, dépassant les 100 $ US depuis un certain temps.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, accueille le congrès de son parti après que les ministres Travis Toews, centre, et Brian Jean ont réchauffé la foule. (Amber Bracken/La Presse Canadienne)

Les observateurs politiques pourraient considérer ces généreux souvenirs du poste de premier ministre de Notley comme une indication qu’il existe un bassin considérable de personnes qui sont prêtes à voter pour Notley lors des élections du printemps prochain, ou du moins à l’envisager. Si vous l’avez aimée la dernière fois en tant que premier ministre, la logique suggère que vous aimeriez peut-être l’idée qu’elle revienne à ce poste.

Dans cet esprit, considérez les autres signes encourageants des données pour le NPD. L’approbation majoritaire de Notley 2015-2019 s’étend à la fois aux hommes et aux femmes, et à toutes les tranches d’âge. Past Notley a obtenu 54% d’approbation dans Calgary, pivot électoral, et 45% dans Otherland (l’Alberta en dehors des deux plus grandes villes). Dans les deux cas, c’est plus élevé que Kenney.

Bien sûr, il ne sera pas sur le bulletin de vote ; Danielle Smith le sera. CBC a déjà rapporté que le sondage Janet Brown montre que 54% des Albertains ne sont pas impressionnés par elle, contre seulement 35% qui pensent la même chose à propos de Notley.

Découpons ces chiffres d’une manière différente. Le sondage demandait aux gens de classer leur impression du premier ministre et du chef de l’opposition officielle sur une échelle de zéro à 10.

Trente-quatre pour cent de ces répondants ont donné à Smith un zéro – en d’autres termes, elle est politiquement morte pour eux. Un autre 35% l’a classée entre un et cinq, ce qui en fait un taux de désapprobation de 69%.

Notley, en comparaison, obtient un zéro à partir de 20% – un cinquième du public, contre un tiers pour Smith. Elle obtient une impression entre un et cinq de 30 pour cent.

Dans Otherland, où Smith ne peut pas se permettre de perdre la faveur politique, le nouveau premier ministre a obtenu un zéro de plus de répondants que Notley, et un score entre six et 10 de 30%, contre 40% pour Notley.

Vous pouvez trouver le terme Otherland stupide ou grinçant, ou être « altérant » les Albertains à l’extérieur de Calgary et d’Edmonton. Mais nous avons reçu un rappel brutal cette semaine que nous avons besoin d’un meilleur terme générique que “rural”. Il est venu lors de l’élection partielle que Smith a remportée dans Brooks–Medicine Hat.

Smith a gagné confortablement dans l’ensemble, mais une répartition géographique montre qu’elle a secoué les petites villes et les comtés de la circonscription, tandis que la candidate néo-démocrate Gwendoline Dirk a prévalu dans la grande majorité des sondages à Medicine Hat.

La réalité albertaine est plus urbaine que rurale. Une plus grande partie de la population de la province vit dans les culs-de-sac, les croissants et les vieilles avenues et rues qui ressemblent à Medicine Hat, plutôt que le long des autoroutes régionales et des routes de canton.

Extrapolez les résultats des élections partielles à d’autres régions urbaines, suburbaines et rurales de l’Alberta, et Notley redevient premier ministre. Ce qui, selon les Albertains, n’était pas une si mauvaise chose la dernière fois.

Le sondage aléatoire de CBC News auprès de 1 200 Albertains a été mené à l’aide d’une méthode hybride entre le 12 et le 30 octobre 2022 par Trend Research, basé à Edmonton, sous la direction de Janet Brown Opinion Research. L’échantillon est représentatif des facteurs régionaux, d’âge et de sexe. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Pour les sous-ensembles, la marge d’erreur est plus grande.

L’enquête a utilisé une méthodologie hybride qui consistait à contacter les répondants par téléphone et à leur donner la possibilité de répondre à l’enquête à ce moment-là, à un autre moment plus pratique, ou de recevoir un lien par e-mail et de répondre à l’enquête en ligne. Trend Research a contacté des personnes à l’aide d’une liste aléatoire de numéros, composée à moitié de lignes fixes et à moitié de numéros de téléphone portable. Les numéros de téléphone ont été composés jusqu’à cinq fois à cinq moments différents de la journée avant qu’un autre numéro de téléphone ne soit ajouté à l’échantillon. Le taux de réponse parmi les numéros valides (c.-à-d. résidentiels et personnels) était de 16,3 %.