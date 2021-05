Pour le retraité français Jean-Michel Sibois, les voyages ne seront plus les mêmes à l’âge de Covid-19. Il fait désormais partie des légions qui ont acheté des camping-cars pour s’échapper dans leurs propres bulles de voyage. «Vous n’imaginez pas voyager comme avant, dans un avion en direction d’une destination lointaine», a déclaré Sibois, qui a récemment dépensé 50 000 euros (61 000 $) sur son véhicule de loisir. «Nous voulions vraiment être un peu moins confinés, un peu plus en paix », a-t-il dit, citant les préoccupations sanitaires et environnementales liées aux voyages traditionnels.

Les ventes de camping-cars ont grimpé en flèche à travers le monde au cours de la dernière année.

Un nombre record de véhicules de loisirs, dont des camping-cars et des caravanes tractables, ont été vendus en Europe en 2020, augmentant de 12% pour atteindre environ 235000 unités, selon la Fédération européenne des caravanes.

Des ventes records ont également été enregistrées aux États-Unis en mars tandis qu’en Australie, le nombre de véhicules de loisirs immatriculés a atteint 750 000.

Les vacanciers profitent de la flexibilité qu’offrent les camping-cars, leur permettant de s’installer dans des parcs à caravanes ou en pleine nature, selon une enquête réalisée en France pour le constructeur automobile américain Ford.

Les plus jeunes acheteurs disent que cela leur permet de prendre des vacances moins chères tandis que les clients plus âgés se sentent plus en sécurité pendant la pandémie.

Julie Vignaux, dont la société Nomadism loue des camping-cars de luxe, a déclaré que les véhicules de loisirs peuvent être «comme une bulle de santé».

Excitation totale

Des centaines de travailleurs percent et découpent des fourgonnettes Fiat et Renault pour ajouter des lits, des cuisines, des salles de bains et des toits de toit aux véhicules d’une usine de la société Pilote dans la ville d’Angers, dans l’ouest de la France.

«C’est une excitation totale. Nous avons beaucoup de demande, de nombreux clients veulent leurs véhicules avant l’été », a déclaré le porte-parole de Pilote, Antoine Gueret.

Le marché des camping-cars s’est développé à un rythme régulier pendant de nombreuses années « mais le coronavirus a accéléré la croissance », a déclaré Gueret.

Les véhicules varient en taille des fourgonnettes aux palais sur roues qui se vendent 200 000 euros.

Les livraisons chez les concessionnaires ont été retardées. La production a également été perturbée par la fermeture de certaines usines pendant les confinements et une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

«C’est une bataille tous les jours pour sortir un véhicule à temps», a déclaré Gueret.

Aux États-Unis, les carnets de commandes des camping-cars de luxe fabriqués par Airstream sont pleins jusqu’en 2022.

«Au fur et à mesure que la pandémie se déroulait, nous nous attendions à ce que davantage de gens voient Airstream comme une option viable pour voyager en toute sécurité, mais la demande a largement dépassé nos attentes», a déclaré le directeur général de la société, Bob Wheeler.

«Plus de 90% de tout ce que nous expédions à nos concessionnaires porte déjà le nom d’un client», a déclaré Wheeler.

La société mère d’Airstream, Thor Industries, a enregistré un chiffre d’affaires record de 2,7 milliards de dollars au premier trimestre et s’attend à ce que la demande sature le marché jusqu’à la fin de l’année.

Le marché mondial des véhicules de loisirs devrait croître de 7% par an jusqu’en 2025 après avoir atteint 42 milliards de dollars en 2020, selon le cabinet de conseil américain Arizton.

« Comme ces véhicules offrent un moyen de transport fiable et personnel, ils sont considérés comme l’alternative de voyage la plus sûre pendant la pandémie de coronavirus, tout en maintenant les normes de distance sociale », a déclaré Arizton dans un rapport.

«De plus, la demande croissante de voyages en voiture pour échapper à la quarantaine stimulerait également la croissance.»

Les vagabonds du millénaire

Traditionnellement considérés comme un véhicule de retraite, les campeurs attirent désormais une clientèle plus jeune.

«Les milléniaux, un marché plus grand que les baby-boomers, achètent des VR plus tôt que les générations précédentes», selon Thor Industries.

Aux États-Unis, l’âge moyen des propriétaires de VR est de 53 ans, mais les nouveaux acheteurs avaient environ 41 ans l’année dernière, selon la US RV Industry Association (RVIA).

Selon la porte-parole de RVIA, Monika Geraci, les jeunes acheteurs dépensent en moyenne environ 67 000 dollars en VR, plus que les générations plus âgées.

Les nouveaux campeurs étant plus difficiles à trouver, certains se tournent vers le marché des véhicules d’occasion ou de la location. D’autres prennent les choses en main et réutilisent leurs fourgons.

Son école de théâtre à Bruxelles étant fermée en raison de la pandémie, l’étudiante suisse Elise Bijou a transformé sa camionnette en camping-car pour voyager de la Belgique au Portugal.

«En errant, j’ai pu vivre la pandémie de Covid presque déconnectée des restrictions», a-t-elle déclaré.

