Une coalition sur l’adaptation au climat et la résilience aux catastrophes affirme que la climatisation devrait devenir un droit humain au même titre que le chauffage en hiver, car les changements climatiques augmentent les risques de vagues de chaleur extrêmes au Canada.

La recommandation fait partie d’une liste de cibles et d’objectifs concrets. Selon Climate Proof, le gouvernement fédéral doit inclure cet automne dans sa stratégie nationale d’adaptation.

Le groupe de compagnies d’assurance, d’experts en catastrophes, de groupes autochtones et de municipalités souhaite que cette stratégie fixe des objectifs spécifiques – et pas seulement de vagues ambitions – pour rendre le pays plus résistant aux conditions météorologiques extrêmes.

Le Canada a des objectifs difficiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le but d’empêcher que le changement climatique ne s’aggrave, mais Climate Proof affirme que le pays doit mieux s’adapter aux changements qui se produisent déjà.

Climate Proof appelle à un objectif de 2028 pour protéger contre les inondations au moins 300 000 des maisons les plus sujettes aux inondations, soit avec des détournements d’eau et des protections, soit des relocalisations.

Il demande également une meilleure éducation sur les risques d’incendie, en évaluant les personnes les plus exposées à la chaleur accablante et en veillant à ce qu’un système d’alerte de chaleur soit en place dans chaque province et territoire.

—Mia Rabson, La Presse canadienne

