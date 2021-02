À l’éloge de Marlo Hampton, MVP secret du RHOA

Vous savez qu’un ami qui – à l’époque d’avant, alors que de telles choses se produisaient encore – vous avez toujours croisé dans le groupe est suspendu? Peut-être que vous n’avez jamais passé autant de temps avec eux en tête-à-tête, mais le simple fait de voir leur visage dans la foule vous a indiqué que la nuit était forcément bonne. Nous avons tous quelqu’un dans nos vies comme ça.

Et dans le monde de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta, que quelqu’un est Marlo Hampton.

Jamais une femme au foyer, toujours seulement une amie de, Marlo a été une présence stable, mais périphérique, dans le volet géorgien de la franchise à succès de Bravo pendant près d’une décennie. Elle fait plus des trois cinquièmes de la distribution actuelle de la saison 13 et a regardé d’autres membres principaux de la distribution aller et venir. Enfer, elle a fait l’impensable apparemment et a survécu à la femme au foyer qui l’a présentée. (Versez-en un pour celui et blooping seulement NeNe Fuites.)

Pour une raison quelconque, cette pêche très importante continue de lui échapper, mais il n’est pas difficile de voir pourquoi les pouvoirs en place l’ont gardée dans les parages depuis son introduction tout au long de la saison quatre. Et c’est parce que, comme cet ami que nous avons tous, Marlo passe un sacré bon moment. Non seulement cela, elle fait une très bonne télévision et pourrait bien être le MVP secret de cette saison.