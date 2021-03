Des célébrités aux normandes, les gens veulent être sous leur meilleur jour lorsqu’ils se font vacciner. | EyeEm / Getty Images

Les vêtements ont longtemps été un outil de célébration. Les vaccinations Covid-19 ne sont pas différentes.

Avant la pandémie, il aurait pu sembler ringard de s’habiller pour un rendez-vous médical. Un an plus tard, le monde est différent – c’est un endroit où les gens sont vraiment excités pour une aiguille dans le bras.

Tout n’est pas parfait, bien sûr. Dans tout le pays, le déploiement global du vaccin Covid-19 a parfois été difficile et inéquitable, et tous ceux qui ont besoin d’un vaccin n’ont pas pu en obtenir un tout de suite. Pourtant, beaucoup de ceux qui ont eu la chance de trouver un rendez-vous ont publié des articles sur l’expérience et partagé leurs regards sur les vaccins sur les réseaux sociaux. C’est un peu comme un club exclusif: il est encore notoirement difficile de décrocher une place, il y a des files d’attente à la porte et beaucoup de gens, des célébrités aux normandes, veulent être à leur meilleur pour l’occasion.

Ces flexions vestimentaires ont donné naissance à un nouveau genre de photo: le selfie vaccinal. De tels selfies peuvent conduire à une «honte au vaccin», ce qu’Alex Abad-Santos de Vox décrit comme étant basé sur la perception que ceux qui reçoivent le vaccin «tirent l’échelle derrière eux», mais même avec tous les points du doigt, il est difficile de résister à prendre une photo de quelque chose que beaucoup attendaient avec impatience depuis si longtemps. De plus, c’est un moment assez historique: les gens sont vaniteux et nous aimerions être mignons sur les photos que nous montrons à nos petits-enfants ainsi qu’aux inconnus en ligne.

Il y a plein de photos pour le prouver. Un utilisateur de Twitter, @ashlieatkinson, devenu viral pour avoir porté une longue robe verte scintillante à son rendez-vous pour le vaccin. C’était en quelque sorte encore plus dramatique que ce que Dolly Parton avait choisi de porter; la chanteuse, qui a contribué à financer le vaccin Moderna, portait un haut bleu scintillant à épaules dénudées et un masque assorti à son rendez-vous, un choix de mode qui a permis à son administrateur de vaccins d’atteindre son bras sans effort. Hillary Clinton a répondu sur Instagram avec une photo de retour d’elle-même dans un haut à épaules dénudées, sous-titrant: «Allons-nous en faire une tendance?»

Il est peut-être en bonne voie. Selon les données de Lyst, une plate-forme commerciale mondiale, les recherches sur le site pour les hauts «à une épaule» et «à épaules dénudées» ont augmenté de 27% en février par rapport à janvier. Les recherches de pulls «à épaules dénudées» sont également en hausse de 15% depuis le début de mars 2021. Kiwi, une boutique de Brooklyn, a commencé à annoncer une robe à une épaule sur Instagram pour une tenue de rendez-vous pour les vaccins, inspirée en partie du look glamour de Parton. La praticité esthétique de porter un haut à épaules dénudées est tout à fait logique. Au lieu de faire face à l’inconvénient gênant de retrousser vos manches, votre chemise fait tout le travail à votre place.

Anika Reed, une rédactrice de 26 ans à USA Today, avait initialement prévu un rendez-vous pour le vaccin pour mai, mais quand elle a soudainement pu le faire monter, elle n’était pas préparée avec une tenue. «Voir d’autres personnes se faire vacciner et voir des célébrités comme Dolly Parton m’a inspiré», a déclaré Reed. Elle était déçue de ne pas avoir de pull à épaules dénudées dans son placard, mais le temps a fonctionné et lui a permis de porter confortablement un chemisier blanc à épaules dénudées qu’elle possédait. Elle a accessoirisé de simples bijoux en or, des lunettes de soleil en forme de cœur et un mini sac Telfar noir.

«Les moments où j’ai enfin pu quitter la maison m’ont procuré un petit éclat de joie», a déclaré Reed. S’habiller a rendu l’occasion encore plus brillante. «Cela a fourni un élément de joie, mais c’était [also] fonctionnel et pratique, au lieu d’être coincé au décollage comme 16 couches. Maintenant, je dois parcourir tous mes vêtements et déterminer à quoi ressemblera la deuxième dose pour moi », a-t-elle ajouté.

D’autres ne prévoient pas de glamour complet, optant plutôt pour une déclaration plus subtile. Alex Brown, un écrivain indépendant de 23 ans vivant à Atlanta, n’a pas encore de rendez-vous pour un vaccin. Même si on ne sait pas quand elle sera enfin vaccinée, elle sait déjà ce qu’elle va porter: un T-shirt qui dit simplement: «L’avenir est accessible.»

«Le T-shirt a été conçu par cet activiste nommé Annie Segarra», M’a dit Brown. «Au début, je l’ai juste commandé pour les soutenir, car j’aime beaucoup leur travail et j’ai aimé la chemise. Mais quand je l’ai eu, je me suis dit: « Oh, ce serait une chose vraiment cool à porter pour mon rendez-vous pour le vaccin », parce que c’est pour l’activisme des personnes handicapées. C’est aussi un peu comme: «L’avenir est à portée de main», si vous prenez un double sens du mot «accessible». »

Brown, qui est handicapée, espère décrocher bientôt un rendez-vous, d’autant plus qu’elle souffre de maladies préexistantes qui augmentent son risque de maladie grave due au virus. «Je m’isole chez moi depuis un an maintenant, donc j’ai vraiment hâte de pouvoir voir ma famille qui ne vit pas en Géorgie et de pouvoir revenir à une plus grande partie de la vie que j’avais avant Covid. », A déclaré Brown. Elle espère que l’État de Géorgie créera de meilleures voies pour ceux qui ont besoin de vaccins pour les recevoir, mais d’ici là, elle a au moins sa tenue de vaccin qu’elle a hâte de porter le grand jour.

Pourtant, tout le monde n’arrive pas à son rendez-vous pour le vaccin avec le sentiment d’être complètement étourdi par l’avenir. En fait, l’apparence était la dernière chose dans l’esprit de Tammy Ingram, une professeure de 45 ans à New York, alors qu’elle faisait la queue devant le Javits Center pour sa première dose dans un sweat à capuche, des bottes confortables et deux masques.

«Le masque extérieur était un masque RBG», a déclaré Ingram. «Nous avons tous perdu beaucoup de choses et de personnes qui nous étaient chères cette année. C’était mon petit hommage à un seul d’entre eux.

«Je retirerai la plupart de mes pantalons souples, merci mon Dieu»

Quelques passants lui ont fait un clin d’œil ou lui ont donné un coup de pouce, mais elle ne se sentait toujours pas très festive. «Tant de personnes vulnérables ne peuvent toujours pas obtenir de rendez-vous en raison de pénuries dans d’autres régions du pays. Je suis reconnaissante d’avoir pu me faire vacciner », a-t-elle déclaré. «J’ai perdu beaucoup cette année personnellement, tout comme tant de personnes qui me tiennent à cœur. Obtenir le vaccin ne résoudra rien de tout cela, mais cela semble être un grand pas en avant.

Bien que le déploiement ait continué de s’améliorer dans certains domaines clés, nous avons encore un long chemin à parcourir. Ingram a raison – il y a beaucoup de gens qui n’ont toujours pas accès aux ressources vaccinales dont ils ont besoin. Par exemple, comme Fabiola Cineas l’a rapporté pour Vox, les personnes de couleur sont largement négligées en ce qui concerne les efforts de déploiement des vaccins et l’accès à travers les États-Unis. De nombreuses personnes âgées et travailleurs essentiels sont également exclus de l’équation, même s’ils sont les plus à risque. Rien de tout cela n’a été parfait, mais pour ceux qui ont réussi à obtenir des rendez-vous, choisir une tenue spéciale ou un accessoire amusant peut fournir un petit sentiment de contrôle, malgré les circonstances difficiles.

Ingram a déclaré qu’elle prévoyait provisoirement de rencontrer un ami pour un dîner socialement éloigné après sa deuxième dose, afin qu’elle puisse mettre un peu plus d’efforts dans cette tenue. Elle envisage également de voyager cet été. «Je retirerai la plupart de mes pantalons souples, dieu merci», m’a-t-elle dit. «Je suis prêt à avoir une raison de m’habiller et de me sentir bien à nouveau.»

En général, les gens semblent excités pour leurs rendez-vous pour les vaccins et, par extension, leurs tenues, car c’est leur première grande sortie d’importance depuis longtemps. De nombreux Américains ont vécu des mois de fêtes d’anniversaire Zoom, de dates FaceTime et de happy hours virtuels. Un rendez-vous pour un vaccin est la première étape pour revenir dans le monde réel, alors autant sortir. Les vêtements ont longtemps été un outil de célébration et les vaccinations contre Covid-19 ne sont pas différentes. Cela transforme le rendez-vous en une cérémonie sacrée, un moment de passage à l’âge adulte. La pandémie est loin d’être terminée, mais nous l’avons fait jusqu’ici, alors autant célébrer en choisissant une mode qui nous fait du bien.