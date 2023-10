À l’écoute : Virginia Tech dans l’État de Floride

Le football de Virginia Tech devrait affronter l’État de Floride samedi à 15 h 30 HE au stade Doak Campbell pour son premier match de conférence sur route de la saison.

Découvrez comment vous pouvez regarder, écouter et suivre l’action au fur et à mesure qu’elle se déroule :

LA TÉLÉ: Le match sera télévisé sur ABC avec Mark Jones (play-by-play), Louis Riddick (analyste) et Quint Kessenich (sideline) à l’appel.

Radio: Le Réseau sportif Virginia Tech, y compris sa station phare 105,3 FM « The Bear » à Blacksburg, diffusera le concours sur les ondes. Bill Roth s’occupera des tâches play-by-play tandis que Mike Burnop fournira des commentaires en couleur et Zach Mackey rapportera depuis la ligne de touche.

Streaming: Regardez le jeu en ligne sur ESPN.com et dans l’application mobile ESPN.





Audio en direct : Écoutez la couverture audio en direct du match sur HokieSports.com/Watch ou dans l’application mobile HokieSports.







Statistiques en direct : Surveillez le jeu grâce aux statistiques en direct sur HokieSports.comy compris des mises à jour play-by-play et des statistiques complètes d’équipe et individuelles.







Réseaux sociaux: Restez connecté avec les Hokies sur Twitter (@HokiesFB), Instagram (@hokiesfb) et Facebook (@VirginiaTechFB).