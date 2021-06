« À l’écoute de mon corps »: Rafael Nadal SORT de Wimbledon et des Jeux olympiques dans un double coup porté aux fans de l’icône espagnole

L’Espagnol, qui a remporté le dernier succès à SW19 en 2010, lorsqu’il y a remporté le dernier de ses deux titres, a fait son annonce via les réseaux sociaux jeudi après-midi.

« Bonjour à tous, j’ai décidé de ne pas participer aux championnats de cette année à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo », il a commencé.

« Ce n’est jamais une décision facile à prendre, mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe, je comprends que c’est la bonne décision.

« L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c’est-à-dire concourir au plus haut niveau et continuer à me battre pour ces objectifs professionnels et personnels au plus haut niveau de compétition. » Nadal a révélé.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Rafa Nadal (@rafaelnadal)

« Le fait qu’il n’y ait eu que deux semaines entre RG [Roland Garros] et Wimbledon n’a pas facilité la récupération de mon corps après la saison toujours exigeante sur terre battue. »

« Cela a été deux mois de gros efforts et la décision que je prends est axée sur le moyen et long terme.

« La prévention sportive de tout type d’excès dans mon corps est un facteur très important à ce stade de ma carrière afin d’essayer de continuer à me battre pour le plus haut niveau de compétition et de titres », Nadal poursuivit.



« Je veux envoyer un message spécial à mes fans du monde entier, à ceux du Royaume-Uni et du Japon en particulier.

« Les Jeux Olympiques ont toujours signifié beaucoup et ils ont toujours été une priorité en tant que sportif, j’ai trouvé l’esprit que chaque sportif du monde veut vivre. J’ai personnellement eu la chance d’en vivre trois et j’ai eu l’honneur d’être le drapeau porteur de mon pays », il a fini.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, il s’agit peut-être de la dernière chance du numéro trois mondial et 20 fois vainqueur du Grand Chelem de représenter l’Espagne lors du tournoi organisé tous les quatre ans.

Cependant, alors qu’il a remporté l’or en simple messieurs en 2008 à Pékin, en plus de remporter le double messieurs aux côtés de Marc Lopez à Rio de Janeiro en 2016, date à laquelle il a également porté le drapeau espagnol à la cérémonie d’ouverture, son héritage y est déjà assuré.