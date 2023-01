À l’école de commerce de 600 millions de dollars de Columbia, il est temps de repenser le capitalisme

Son homologue à Geffen est un Commons donnant sur la place – un grand auditorium aux parois de verre. Ces deux espaces tentent de brouiller la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, la ville et la robe. Les passants peuvent voir qui parle aux Communes et traîne dans le salon en terrasse de Kravis. (Les zones universitaires sont généralement interdites au public.)

Les grands rez-de-chaussée en verre de Manhattanville amplifient l’énergie au niveau de la rue en capturant le soleil oblique et en réfractant des images fragmentaires de personnes et d’activités. Aussi attrayant que cela puisse paraître, l’élégance contemporaine du campus le distingue de l’environnement granuleux et en briques rouges. Avec Manhattanville qui devrait croître au fil des ans pour atteindre 6,8 millions de pieds carrés sur plus de cinq blocs, un mélange confortable du campus et de son quartier ne peut se développer que lentement.

Les voisins qui ont résisté à l’expansion de Columbia peuvent s’attribuer le mérite de la reconnaissance tardive de Columbia qu’elle devait être mieux connectée à la ville qu’elle habite.

Columbia a promis qu’elle développerait plus d’opportunités et éliminerait les obstacles à l’avancement sur le campus de Manhattanville pour les personnes vivant et travaillant dans le quartier qui craignaient le déplacement par gentrification collégiale. Des manifestations bruyantes menaçaient de faire dérailler l’expansion de Manhattanville au milieu des années 2000 – un reflet de la confiance que Columbia n’avait pas réussi à établir depuis qu’elle avait perdu une bataille pour construire un gymnase à Morningside Park en 1968.