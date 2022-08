A League of Their Own 2022 : le remake d’Amazon Prime rend hommage à l’original

La nouvelle série Amazon Prime Une ligue à part vient 30 ans après que le film original classique ait frappé le cœur du public. Le 1992 Une ligue à part, qui raconte l’histoire de l’éphémère All-American Girls Professional Baseball League, est l’un de ces films parfaits que vous pouvez regarder lors d’une soirée pyjama à 10 ans et sur le câble à 30 ans. fonctionne tout simplement. Et, quelque peu improbable, la nouvelle série est à la hauteur de son prédécesseur.

Le nouveau Une ligue à part, co-créé par Abbi Jacobson et Will Graham, est un brillant exemple de ce que peut être et est rarement une adaptation d’un classique. Il est affectueux à sa source et fidèle à son esprit, tout en visant une idée entièrement nouvelle. La version 2022 est une adaptation qui fonctionne par absence et par division. Il supprime l’un des piliers de l’original, et joue dans l’espace laissé derrière.

L’émission télévisée commence par offrir quelques analogues clairs à certains des personnages principaux de l’original de 1992. Greta et Jo de D’Arcy Carden et Melanie Field remplissent l’espace de Mae et Doris de Madonna et Rosie O’Donnell – la femme glamour et le butch qui sont les meilleurs amis improbables. Dove de Nick Offerman remplace Jimmy de Tom Hanks, l’entraîneur austère plus qu’un peu sceptique quant à l’idée que des femmes jouent au baseball.

Mais le nouveau spectacle n’a pas tout à fait un personnage qui remplace Dottie de Geena Davis, le protagoniste du film original. Dans l’espace où se trouvait Dottie, de nouvelles et passionnantes possibilités de narration fleurissent.

Dans le film de 1992, Dottie est l’héroïne. Le film, qui se concentre sur les femmes qui sont devenues des joueuses de baseball professionnelles alors que les hommes sont partis se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, est construit autour de la seule saison de Dottie en tant que receveur des Rockford Peaches.

Là-bas, Dottie est aussi si clairement la joueuse de baseball idéale de la All-American League que les managers de l’équipe construisent leur récit de presse autour d’elle : Dottie, déclarent-ils, sera la reine de carreau. Alors que l’école de charme perspicace à laquelle les joueurs de baseball sont obligés de participer critique l’apparence de presque tous les autres joueurs, ils saluent Dottie avec “Charmant”. Lorsque la presse semble ennuyée par l’entraînement de l’équipe, Dottie est capable d’organiser une séance photo rapide en faisant un grand écart pendant qu’elle attrape une balle de baseball devant des photographes.

Une grande partie de l’attrait de Dottie pour la Ligue est à quel point elle semble naturelle. La Mae de Madonna est tout en rouge à lèvres et bigoudis, sur le point d’être trop féminine, mais Dottie se positionne comme la beauté chaste et naturelle à côté de la salope de Mae.

Le même accent mis sur le naturel va de pair avec le talent de Dottie en tant que joueur de baseball. Sa petite sœur Kit travaille comme un démon pour devenir une grande joueuse, mais pendant la majeure partie du film, Dottie la surpasse sans apparemment essayer. Dottie est si bonne si facilement, ce qui implique qu’elle peut se permettre de jeter son talent si elle le souhaite. Ce n’est pas le genre de femme qui fera des histoires quand les hommes rentreront de la guerre et voudront que leurs femmes retournent à la cuisine. Elle est peu ambitieuse et donc peu menaçante.

La tension du film vient de l’ambiguïté sur le fait que Dottie se soucie réellement d’être bonne au baseball et de la question de savoir si elle pourrait en fait essayer – d’être une grande joueuse, d’attirer l’attention de la presse – tout en travaillant. difficile de paraître qu’elle ne l’est pas. C’est pourquoi le point culminant, dans lequel Dottie perd un jeu contre Kit et il n’est pas clair si elle le fait intentionnellement ou non, atterrit si bien. L’une ou l’autre interprétation des actions de Dottie fonctionne avec ce que nous savons de son personnage.

Le nouveau Ligue des leurs, cependant, regarde ce qui arrive à la All-American Girls Professional Baseball League sans Dottie du tout, ambivalente ou non. Que faites-vous quand il n’y a pas de joueur parfait ?

La chose la plus claire pour un analogue de Dottie lors du redémarrage est Carson d’Abbi Jacobson. (Jacobson a également co-créé la nouvelle émission.) Carson prend la place de Dottie en tant que personnage de point de vue, receveur et éventuel entraîneur des Peaches, avec un mari parti à la guerre.

Pourtant, Carson n’est l’idée de personne d’un représentant parfait pour la All-American League. Elle est maquillée pour avoir l’air respectable, mais pas pour ressembler à une grande beauté naturelle. C’est une joueuse talentueuse, mais pas la meilleure de l’équipe. Elle ne peut pas cacher le fait qu’elle n’est pas complètement heureuse dans son mariage, qu’elle ne veut pas particulièrement d’enfants. Elle n’est pas le genre de personne que la Ligue veut vendre à ses fans.

En fait, aucun des personnages du nouveau Ligue des leurs s’insérer facilement dans l’idéal auquel ils sont censés correspondre, le Dottie, la reine de carreau. En conséquence, il devient de plus en plus clair à quel point cet idéal est irréaliste et injuste.

Les nombreux joueurs butch des Rockford Peaches sont punis les uns après les autres pour ne pas être assez féminins. L’un est expulsé de l’équipe pour avoir échoué à l’école de charme, tandis qu’un autre est condamné à une amende pour avoir porté un pantalon à l’extérieur de la maison.

Le problème de l’échec des joueuses à respecter l’idéal féminin de la Ligue est aggravé par le fait qu’ici, beaucoup d’entre elles sont explicitement homosexuelles. (Toute bizarrerie dans le film original est restée strictement sous-textuelle.) “Pourquoi pensez-vous qu’ils font tout cela, Carson?” Greta demande alors qu’ils font le tour de l’école de charme. « C’est pour s’assurer qu’on ne ressemble pas à une bande de pédés. C’est ce que tout cela est.

La glamour Greta, qui utilise sa féminité comme une arme défensive pour cacher sa propre homosexualité, se fait un devoir de réussir le programme de l’école de charme. Cela ne lui fait aucun bien. Les fans misogynes se moquent d’elle pour avoir fait des bisous à la foule, puis chantent qu’elle demande leur moquerie. La direction de la Ligue lui dit qu’elle est, comme son analogue de 1992 Mae, “un peu trop”.

Tous les joueurs de l’émission 2022 sont explicitement ambitieux, et tous sont rabaissés à la fois par leur entraîneur et leurs fans pour avoir essayé de prendre leur travail au sérieux. Et l’entraîneur Dove, contrairement à Jimmy lentement racheté par Tom Hanks, ne reste pas dans les parages pour se faire changer d’avis par le travail acharné de ses joueurs. Dès qu’il obtient une meilleure offre d’emploi, il abandonne les Pêches à leur sort.

Il y a un autre personnage sur le nouveau Une ligue à part que nous pourrions considérer comme l’analogue de Dottie. C’est Max, une femme noire qui est une brillante lanceuse, interprétée par Chanté Adams. C’est Max qui reproduit le célèbre plan du film original de Dottie arrachant une balle vicieusement lancée à partir de rien; Max que les autres personnages considèrent à la fois comme le meilleur talent naturel qu’ils aient jamais vu et comme une grande beauté. Pendant la majeure partie de la saison, cependant, Max ne trouve personne prêt à la laisser jouer. Pourtant, c’est Max qui réussit le mieux à se construire un espace séparé des exigences de la All-American League et de sa femme idéale.

Max est déchirée entre l’avenir imaginé pour elle par sa mère Toni, qui possède un salon de beauté et veut que Max le reprenne, et la voie alternative symbolisée par Bertie, la sœur perdue de Toni qui s’avère être un homme trans. En fin de compte, Max est capable de trouver sa propre voie. Elle coupe les cheveux que Toni adorait; quand Bertie lui donne un costume, elle porte le pantalon et le gilet mais pas la veste. Elle est tellement rejetée de tous les sièges du pouvoir qu’elle est forcée de construire son propre idéal. Quand elle fait enfin son entrée dans une vraie équipe de baseball professionnelle, c’est grâce à la solidarité d’une autre femme noire queer.

Pendant ce temps, la transformation éventuelle de Carson en héros ne vient pas de son talent athlétique, de sa beauté ou de sa modestie, mais de sa capacité à créer une communauté avec ses coéquipiers. Avec l’entraîneur Dove absent, Carson prend la relève en tant qu’entraîneur et est capable de transformer ses coéquipiers agités en un groupe aimant et solidaire les uns pour les autres. Sous Carson, les Peaches commencent à gagner des matchs, mais leur véritable rédemption vient d’apprendre à prendre soin les uns des autres.

Le 1992 Ligue des leurs est un grand film en partie à cause de l’attention avec laquelle il explore la propre ambivalence de Dottie sur l’idéal qu’elle se retrouve à incarner, et son lien avec les acteurs que la presse considère manifestement comme inférieurs à elle. La plus poignante est sa relation avec Kit, que le monde traite comme moins jolie et moins douée et moins féminine que Dottie – mais qui veut, férocement et sans excuses, être une grande joueuse. En fin de compte, elle s’avère être une meilleure joueuse que Dottie, et il est impossible de dire si Dottie lui a offert ce moment en cadeau ou si Kit l’a combattu pour elle-même.

Le nouveau Une ligue à part n’offre pas un moment d’ambiguïté similaire. Il sait que cela reviendrait à faire face à des rendements décroissants par rapport à l’original. Ce qui fait de ce nouveau spectacle une excellente adaptation, c’est qu’au lieu de cela, il supprime le cœur du film original et en construit un nouveau.

Parce que sans une seule Dottie incarnant de manière ambivalente l’idéal exigé des joueurs – sans reine sur le diamant – chaque personnage que nous voyons doit trouver sa propre façon de démolir l’image de la femme qu’elle est censée être.