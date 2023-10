À l’autre bout du monde, Tony Gentry de VCU partage sa sagesse sur la technologie et l’autisme – VCU News

Jamil souhaitait améliorer et étendre les services destinés à la communauté de l’autisme dans son pays et espérait que les connaissances de Gentry pourraient inciter les cliniciens, les chercheurs et les informaticiens de Malaisie à étudier, développer et utiliser des outils thérapeutiques similaires à ceux étudiés par Gentry. En 2020, elle lui a proposé une bourse Fulbright Scholars de deux semaines en Malaisie, qu’il a acceptée.

Gentry, Ph.D., était à l’époque professeur agrégé au Département d’ergothérapie dans les VCU Collège des professions de la santé, et il était censé partir pour la Malaisie cette année-là, mais le projet a été retardé à cause du COVID. Il a finalement terminé sa bourse en septembre.

Le programme était basé à l’UiTM à Shah Alam, Selangor, et comprenait des visites dans des cliniques et des écoles à Kuala Lumpur, Klang et d’autres sites de l’ouest de la Malaisie.

« Ces visites ont donné une bonne idée du traitement de l’autisme de l’enfance à l’âge adulte en Malaisie. J’ai été impressionné par leurs efforts pour développer un continuum de soins, y compris des approches innovantes en matière de formation professionnelle », a déclaré Gentry, maintenant professeur émérite. « Selon les estimations actuelles, 1 enfant sur 36 pourrait être atteint du spectre autistique ; Le plus grand défi actuel en Malaisie, comme dans la plupart des pays, est le manque de cliniciens et d’enseignants.

Les technologies grand public peuvent aider en fournissant des outils de communication, de comportement quotidien et de soutien professionnel à la maison et dans la communauté. Au cours de sa bourse, Gentry a présenté cinq conférences de 90 minutes sur les maisons intelligentes pour l’autisme, les appareils et applications mobiles, la réalité virtuelle, les robots pour l’apprentissage et la manière dont les ergothérapeutes utilisent la technologie d’assistance pour l’autisme aux États-Unis. Les conférences ont été diffusées à 400 participants dans toute la Malaisie et enregistré sur la page Facebook du National Autism Resource Centre.

Des chercheurs et des cliniciens explorent le système de réalité virtuelle Floreo pour l’autisme que Tony Gentry, Ph.D., a présenté en Malaisie après sa conférence sur la modélisation vidéo, la réalité virtuelle et les robots pour l’apprentissage. (Photo contribuée)

Gentry a également rencontré une équipe multidisciplinaire qui élabore des plans pour un village d’autisme à Kuala Lumpur, consulté des praticiens et des parents de quatre centres de traitement de l’autisme et fourni des ressources aux États-Unis susceptibles de soutenir les services d’autisme en Malaisie.

« Cela a été deux semaines très chargées, mais je suis reparti avec, je pense, une appréciation complète du continuum de services pour l’autisme en Malaisie, tout en fournissant des conseils sur la manière d’exploiter les technologies grand public pour soutenir le fonctionnement quotidien des personnes autistes de manière abordable. et de manière simple », a-t-il déclaré.

En Malaisie, Gentry a eu le temps de découvrir la culture à travers des tournées et des visites de monuments, de marchés et de festivals. Il a également été honoré d’une invitation à une fête d’anniversaire locale et d’un déjeuner au domicile des parents d’un hôte dans la ville historique de Melaka.

« C’était si spécial de passer un après-midi dans la maison d’une famille musulmane malaisienne », a déclaré Gentry. « Juste merveilleux. »

Ce qui l’a frappé, c’est à quel point les familles sont très unies en Malaisie.

« De nombreux ménages sont multigénérationnels », a déclaré Gentry. « Si une personne souffre d’un handicap, toute la famille participe à son soutien. La Malaisie est également un exemple fascinant de l’adage selon lequel « l’avenir est inégalement réparti ». Kuala Lumpur, par exemple, est une ville ultramoderne, alors qu’à quelques kilomètres de là, la vieille tradition consistant à dresser des singes pour ramasser des noix de coco est toujours pratiquée.

Gentry espère que l’ajout d’une technologie d’assistance à la famille traditionnelle bienveillante en Malaisie pourra apporter le meilleur des deux mondes au service de la communauté de l’autisme là-bas.